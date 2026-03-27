Félelem az öregedéstől: miért hajszoljuk görcsösen a fiatalságot?

A modern világban a fiatalság nem csupán egy életszakasz, hanem egyfajta elvárás lett. A közösségi média, a reklámok és a szépségipar folyamatosan azt sulykolják, hogy az idő múlását meg kell állítani – vagy legalábbis láthatatlanná tenni. Az öregedéstől való félelem így nemcsak egyéni szorongássá, hanem kollektív jelenséggé vált, amely egyre több ember mindennapjait határozza meg.
Amikor az öregedéstől való félelem irányítja a mindennapokat
A fiatalság iránti megszállottság a modern társadalom egyik legkardinálisabb jelensége. A különféle reklámok, a közösségi média és a szórakoztatóipar mind azt sugallják, hogy az ifjúság nem csupán egy életszakasz, hanem olyan állapot, melyet minél hosszabban tanácsos megtartani.
Mi, nők képesek vagyunk még a legbizarrabb módszereket is kipróbálni a szépségünk megtartsa érdekében; ilyen például a kígyóbőrelixír megivása, de a japán nők csodafegyvereit is szívesen vetjük be.
Egy túlértékelt idea nyomában
A korosodás látható jeleinek elrejtése és a fiatalos megjelenés fontossága hatalmas iparággá vált világunkban, az öregedés pedig sokak szemében nem természetes folyamatként, hanem kezelésre szoruló problémaként jelenik meg.
”Amikor a fiatalságról beszélünk, az nem csupán az életkorról szól, hiszen manapság mindez szó szerint értékként jelenik meg. Az ifjúság szinte egyenlővé vált az egészséggel, energikusságot, lehetőségeket és értékességet képvisel, főleg, hogy a kultúránk és a szociális média is ezt közvetíti felénk – magyarázta dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta a Fanny magazinnak. – Számtalan csatornán keresztül árad ránk a tökéletesnek hitt fiatalság, és nem meglepő, hogy a legtöbben szeretnénk beállni ebbe a sorba. Ezek a hatások azonban csak felerősítik az öregedéstől való alapfélelmet, az idő múlására pedig így nem az élet részeként, hanem egyfajta fenyegetésként tekintünk. A téma kapcsán azt is fontos kiemelni, hogy ma már ritkán élnek együtt a különböző generációk, így nem feltétlenül vannak mintáink arra vonatkozóan, hogyan lehet egészséges módon tekinteni az idő múlásának kérdésköréhez. Alapvetően keveset beszélünk az öregedés folyamatáról, és ez is hozzájárul ahhoz, hogy ennyire negatívan hat ránk a mulandóság: a fiatalság elvesztése és az idő múlása sokak számára egyenlővé vált a halállal és az attól való félelemmel, így az első szarkalábak vagy ősz hajszálak megjelenése egyesekben komoly pánikot kelthet. Azt viszont érdemes szem előtt tartani, hogy az öregedés habár napról napra történik, szembetűnő jelei valójában hosszú távon vehetők észre."
Mentális problémákat idézhet elő
A fiatalság megszállottjai jellemzően nem akarnak szembesülni az idő múlásával, ám amikor belenéznek a tükörbe a fókuszuk azonnal az idősödés jeleire téved. Nem azt helyezik előtérbe, ami még vár rájuk, hanem azt, ami elmúlt.
”Ez a fajta beszűkülés még nagyobb félelmet generál, gyakori következmény, hogy az érintett állandóan és kényszeresen nézegeti magát a tükörben, úgy tartja a profilját a fotók elkészítéskor, hogy a lehető legelőnyösebb mutasson, irreális megjelenést generáló filtereket használ, akár szélsőségessé válik az öltözködésben, sminkelésben – részletezi a szakpszichológus. – Emellett sokan egyéb tevékenységekkel is kompenzálnak, például folyton vásárolnak, utaznak, plasztikáztatnak, gyökerestül megváltoztatják az életstílusukat, és minden napjukat aköré szervezik, hogyan lehetnének szebbek. A kontroll nélküli cselekvés tudattalan célja jellemzően a belső feszültség és szorongás csökkentése, aminek a hátterében az értéktelenség érzése állhat.
A szakember azt is kiemeli, hogy gyakori mindennek az ellentéte, vagyis a teljes befordulás. Ilyenkor az egyén tudatosan kerüli azokat a helyzeteket, melyekben mások előtt kellene mutatkoznia, mivel szégyenérzet él meg, és egyfajta védekező mechanizmusként inkább az izolációt választja. Mindkét esetben erősödhet a szorongás és a nőhet az esélye a depresszió kialakulásának."
A lehetetlen helyett egészséges célok
A szakpszichológus szerint fontos lenne megérteni, hogy a közhiedelemmel ellentétben van kontrollunk az életünk felett, még ha nem is vagyunk már fiatalok. Hiszen a szokásainkkal, az életmódunkkal és a hozzáállásunkkal sokat tehetünk azért, hogy a korunktól függetlenül jól érezzük magunkat. Még az életközepi válság idején is, amikor általában fokozódik a fiatalság fenntartásának vágya.
”Egy ilyen válságban jó esetben újrakeretezzük az identitásunkat a „ki vagyok én?” és „mi a szerepem a világban?” kérdések mentén. A fiatalság állandó hajszolása helyett így célravezetőbb lenne újratervezni, célokat megfogalmazni és átkeretezni a mindennapokat. Ez a szemlélet segíthet abban, hogy más szemüvegen át tekintsünk a világra, és ne szűküljünk be a fiatalság megszállott fenntartásába "– hívja fel a figyelmet a pszichoterapeuta.
A pszichológia azt mondja, hogy minden életkorban és életszakaszban jól érezhetjük magunkat a bőrünkben, ha képesek vagyunk értelmet adni az életünknek és tágítani az identitásunkat. Mindebben fontos protektív faktor lehet az önismeret, a család és barátok jelenléte, továbbá érzelmi támogatása.
Mikortól kóros a külsőnkkel való foglalkozás?
Az idő múlásától való megrögzött félelemre már kifejezésünk is van, ez a midorexia, ami főként a negyvenes és ötvenes éveikben járó személyeket érinti.
”Ha valakinek a külsejével való foglalkozás tölti ki a mindennapjait, a gondolatainak és tetteinek nagy részét, az önmagához és másokhoz való viszonyát, és ezt az illető fel is ismeri, akkor érdemes lehet komolyabban foglalkozni az elakadással, és akár szakember segítségét kérni. A ráeszmélésben fontos a környezet jelenléte és visszajelzése: figyelemfelhívó jel lehet például, ha valaki folyton nézegeti az arcát a tükörben és a fotókon, valamint szorongás által vezérelt gondolkodás és viselkedés jellemzi. A lelki munka azért elengedhetetlen szélsőséges esetekben, mert a rettegés valójában nem az öregedés természetes folyamatáról, hanem az önértékelésről, az önmagunkhoz fűződő viszonyunkról és énképünkről szól" – emeli ki a szakértő.
Mi az a fiatalságkultusz?
Egy olyan társadalmi jelenségről van szó, amelyben a többség a fiatalságot tekinti a legértékesebb és legkívánatosabb állapotnak. A szemlélet szerint az üde külső, a fittség, a kirobbanó energia és az öregedés jeleinek hiánya különösen nagy jelentőséget kap. A média és a szépségipar gyakran erősítik ezt a nézetet azzal, hogy a fiatal megjelenést az ideális élet, a siker és a vonzerő jelképeként mutatják be. Ennek következtében sokan igyekeznek minél tovább megőrizni, vagy akár mesterségesen fenntartani fiatalosabb külsejüket és életmódjukat.
Az öregedéstől való félelem természetes érzés, de fontos, hogy ne engedjük, hogy teljesen átvegye az irányítást az életünk felett, és megkeserítse azt. A fiatalság hajszolása helyett érdemesebb olyan célokat és értékeket találni, amelyek túlmutatnak a külsőségeken. Az önismeret, a támogató kapcsolatok és a tudatos életmód segíthet abban, hogy minden életszakaszban jól érezzük magunkat a bőrünkben. Hiszen nem az idő múlása a valódi kérdés, hanem az, hogyan viszonyulunk hozzá.
