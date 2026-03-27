Félelem az öregedéstől: miért hajszoljuk görcsösen a fiatalságot?

Mentális problémákat idézhet elő

A fiatalság megszállottjai jellemzően nem akarnak szembesülni az idő múlásával, ám amikor belenéznek a tükörbe a fókuszuk azonnal az idősödés jeleire téved. Nem azt helyezik előtérbe, ami még vár rájuk, hanem azt, ami elmúlt.

”Ez a fajta beszűkülés még nagyobb félelmet generál, gyakori következmény, hogy az érintett állandóan és kényszeresen nézegeti magát a tükörben, úgy tartja a profilját a fotók elkészítéskor, hogy a lehető legelőnyösebb mutasson, irreális megjelenést generáló filtereket használ, akár szélsőségessé válik az öltözködésben, sminkelésben – részletezi a szakpszichológus. – Emellett sokan egyéb tevékenységekkel is kompenzálnak, például folyton vásárolnak, utaznak, plasztikáztatnak, gyökerestül megváltoztatják az életstílusukat, és minden napjukat aköré szervezik, hogyan lehetnének szebbek. A kontroll nélküli cselekvés tudattalan célja jellemzően a belső feszültség és szorongás csökkentése, aminek a hátterében az értéktelenség érzése állhat.

A szakember azt is kiemeli, hogy gyakori mindennek az ellentéte, vagyis a teljes befordulás. Ilyenkor az egyén tudatosan kerüli azokat a helyzeteket, melyekben mások előtt kellene mutatkoznia, mivel szégyenérzet él meg, és egyfajta védekező mechanizmusként inkább az izolációt választja. Mindkét esetben erősödhet a szorongás és a nőhet az esélye a depresszió kialakulásának."

A lehetetlen helyett egészséges célok

A szakpszichológus szerint fontos lenne megérteni, hogy a közhiedelemmel ellentétben van kontrollunk az életünk felett, még ha nem is vagyunk már fiatalok. Hiszen a szokásainkkal, az életmódunkkal és a hozzáállásunkkal sokat tehetünk azért, hogy a korunktól függetlenül jól érezzük magunkat. Még az életközepi válság idején is, amikor általában fokozódik a fiatalság fenntartásának vágya.

”Egy ilyen válságban jó esetben újrakeretezzük az identitásunkat a „ki vagyok én?” és „mi a szerepem a világban?” kérdések mentén. A fiatalság állandó hajszolása helyett így célravezetőbb lenne újratervezni, célokat megfogalmazni és átkeretezni a mindennapokat. Ez a szemlélet segíthet abban, hogy más szemüvegen át tekintsünk a világra, és ne szűküljünk be a fiatalság megszállott fenntartásába "– hívja fel a figyelmet a pszichoterapeuta.

A pszichológia azt mondja, hogy minden életkorban és életszakaszban jól érezhetjük magunkat a bőrünkben, ha képesek vagyunk értelmet adni az életünknek és tágítani az identitásunkat. Mindebben fontos protektív faktor lehet az önismeret, a család és barátok jelenléte, továbbá érzelmi támogatása.



Mikortól kóros a külsőnkkel való foglalkozás?

Az idő múlásától való megrögzött félelemre már kifejezésünk is van, ez a midorexia, ami főként a negyvenes és ötvenes éveikben járó személyeket érinti.

”Ha valakinek a külsejével való foglalkozás tölti ki a mindennapjait, a gondolatainak és tetteinek nagy részét, az önmagához és másokhoz való viszonyát, és ezt az illető fel is ismeri, akkor érdemes lehet komolyabban foglalkozni az elakadással, és akár szakember segítségét kérni. A ráeszmélésben fontos a környezet jelenléte és visszajelzése: figyelemfelhívó jel lehet például, ha valaki folyton nézegeti az arcát a tükörben és a fotókon, valamint szorongás által vezérelt gondolkodás és viselkedés jellemzi. A lelki munka azért elengedhetetlen szélsőséges esetekben, mert a rettegés valójában nem az öregedés természetes folyamatáról, hanem az önértékelésről, az önmagunkhoz fűződő viszonyunkról és énképünkről szól" – emeli ki a szakértő.

Mi az a fiatalságkultusz? Egy olyan társadalmi jelenségről van szó, amelyben a többség a fiatalságot tekinti a legértékesebb és legkívánatosabb állapotnak. A szemlélet szerint az üde külső, a fittség, a kirobbanó energia és az öregedés jeleinek hiánya különösen nagy jelentőséget kap. A média és a szépségipar gyakran erősítik ezt a nézetet azzal, hogy a fiatal megjelenést az ideális élet, a siker és a vonzerő jelképeként mutatják be. Ennek következtében sokan igyekeznek minél tovább megőrizni, vagy akár mesterségesen fenntartani fiatalosabb külsejüket és életmódjukat.

Az öregedéstől való félelem természetes érzés, de fontos, hogy ne engedjük, hogy teljesen átvegye az irányítást az életünk felett, és megkeserítse azt. A fiatalság hajszolása helyett érdemesebb olyan célokat és értékeket találni, amelyek túlmutatnak a külsőségeken. Az önismeret, a támogató kapcsolatok és a tudatos életmód segíthet abban, hogy minden életszakaszban jól érezzük magunkat a bőrünkben. Hiszen nem az idő múlása a valódi kérdés, hanem az, hogyan viszonyulunk hozzá.