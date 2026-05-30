Fehér Anna vallomása − Szerelmi affér vezetett váláshoz

Szülei válásáról beszélt a minap a Szomszédok színésznője, aki az egykori teleregényben Almát formálta meg. Fehér Anna még egészen kicsi volt, amikor édesanyja és édesapja a válás mellett döntöttek.

Fehér Anna 53 évesen lett édesanya.

Fehér Anna ritkán beszél a magánéletéről

Fehér Anna mindig is óvta a magánéletét a nyilvánosság előtt, de a nemrégiben beszélt a szüleiről, illetve arról is, hogyan és miért ment tönkre a házasságuk.

„Apám nagyon-nagyon jó agyú, nyakas, konok, parasztvérű ember volt. Édesanyám illatszerboltban volt eladó, és ő ezt az egész illatszerbolt világot szenvedélyesen szerette. Később boltvezető lett, nagyon-nagyon otthon volt ebben a ma már nem létező műfajban, hogy van háztartási bolt, meg van illatszerbolt” − mesélte Anna és azt is elmondta, a szülei itt ismerkedtek meg.

"Apám is nagyon sajnálta ezt az affért"

Anna arról is beszélt, hogy ötéves volt, amikor szülei elváltak. „Szerelmi konfliktusban... Az apám is nagyon sajnálta ezt az affért, de az anyám meg egy büszke makacs nő volt. Én az édesanyámmal éltem. Amikor gimnazista voltam, akkor lett neki újra párja, akivel élete végéig élt” - idézi a Storyt a Bors.

A színésznő 2011-ben, 53 évesen adott életet első gyermekének, Barnabásnak.

