2026. máj. 30., szombat

Péniszkrémet gyártó cég perelte be Brad Pittet - Íme a bizarr részletek

Jónás Ágnes
2026.05.30.
A világsztár bőrápoló márkáját védjegybitorlás miatt perelte be egy luxuskategóriás intimkrémet gyártó kaliforniai cég, a Beau D. Állítólag Brad Pitt saját szépségápolási márkájának neve megtévesztően hasonlít az ő brandjükére.

A konfliktus akkor kezdődött, amikor Brad Pitt 2022-ben elindította saját, szőlőalapú, francia luxus bőrápoló termékcsaládját Le Domaine néven, amelyet később átneveztek Beau Domaine-ra. A felperes cég szerint a színész új márkaneve megtévesztően hasonlít az övékre (Beau D.), ami tisztességtelen versenyt szül, és megtéveszti a vásárlókat.

Brad Pitt és a péniszkrém esete.
  • A Beau D. nevű kozmetikai cég - amely férfi intim ápolási terméket is forgalmaz - beperelte Brad Pittet, akinek szintén van egy szépségápolási márkája, amelynek neve Beau Domaine.
  • A cég több mint 75 000 dolláros kártérítést, valamint a név használatának megtiltását követelik Pittől.
  • A Beau D. állítása szerint korábban három alkalommal is megpróbáltak peren kívül megegyezni.

A Malibu központú, Beau D. nevet viselő férfi kozmetikai márkát Brandon Palas alapította 2020-ban, amelynek fő terméke – a prémium ajakápolók mellett – egy kifejezetten férfiaknak szánt intim ápolókrém, amely Beau D. néven fut. A péniszkrémet gyártó cég Kaliforniában fordult bírósághoz, ahol több mint 75 000 dolláros kártérítést követelnek. A per elsődleges célja, hogy a bíróság véglegesen tiltsa el Brad Pitt cégét a Beau Domaine név használatától. A felperes állítása szerint a kereset benyújtása előtt három alkalommal is megpróbáltak peren kívül egyezségre jutni a színész csapatával, de mivel nem jártak sikerrel, a jogi út mellett döntöttek.

Mégpedig egy híres borászcsaláddal együttműködésben. A brand különlegessége, hogy 

a termékeikbe szőlőalapú, borászati ihletésű hatóanyagokat is kevernek – például Grenache, Syrah és Mourvèdre szőlőfajtákból származó szabadalmaztatott kivonatokat, amelyeket öregedésgátló molekulákkal kombinálnak. 

Nem mellesleg Pittnek saját borbirtoka is van, amely egyébként az Angelina Jolie-val folytatott válóperének is egyik sarkalatos pontja volt. A márka korábban Le Domaine néven futott, de tavaly átnevezték: így lett belőle Beau Domaine. 

Na és itt jön a probléma: a Beau D. nevű cég szerint ez már túlságosan hasonlít a saját márkájuk és péniszkrémjük nevéhez. 

A cég weboldalán, ahol az említett 56 dolláros péniszkrém is megvásárolható, spermára emlékeztető kurzor tűnik fel, a terméket pedig olyan szlogennel reklámozzák, hogy „erőt ad a csomagodnak”. Brad Pitt szóvivője mindenesetre nem kívánt nyilatkozni az ügyben, amikor megkeresték.

