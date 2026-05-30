Unalmasnak tűnik, pedig nem az: 5 frizura, amit Katalin hercegné viselt és ikonikus lett - GALÉRIA

Katalin hercegné neve mára nemcsak a brit királyi család protokolljával forrt össze, hanem egyfajta csendes beautyforradalommal is. Miközben más hírességek merész hajváltásokkal sokkolják a közönséget, a walesi hercegné inkább azt bizonyítja, hogy az „unalmasnak” hitt klasszikus valójában örök sláger.

Katalin hercegné frizurája az időtlen, természetes eleganciát testesíti meg.

Katalin hercegné frizurái időtlenek és elegánsak.

A hercegné ritkán változtat drasztikusan, mégis trendeket teremt.

Ezeket a frizurákat te is bátran kérheted a fodrásztól.

Hercegnős hajinspiráció: 5 Katalin hercegné-stílusú frizura, amit imádni fogsz

A hercegné - mióta ismerjük - szinte ugyanazt a hosszú, barna hajkoronát viszi tovább, de apró finomhangolásokkal mindig új karaktert ad neki. Hol középen választott, hol oldalra fésült, hol lágy hullámokkal, hol dús, királynői blow dryjal jelenik meg. A trükk? Semmi radikális, mégis mindig „wow” hatás.

Az egyik legikonikusabb stílusa a laza, „mermaid waves” hullám, amit legutóbb egy olasz út során is viselt. A kissé oldalt elválasztott frizura és a meleg tónusú ombré együtt olyan hatást keltett, mintha épp egy modern meséből lépett volna ki, csak épp nagyon is valóságosan.

Ugyanilyen népszerű a klasszikus, simára fújt blowout, ami a „nem is próbáltam, de tökéletes lett” kategória királynője. Ez az a haj, amit bármelyik fodrász könnyedén elkészít, mégis azonnal elegánsabbá teszi az egész megjelenést. A félkontyok és félfeltűzések pedig a royal-coded részleg titkos favoritjai: se nem túl sok, se nem túl kevés, pont annyira kifinomult, amennyire kell.

És persze ott vannak a finom variációk is. Középen vagy oldalválasztékkal hordott hosszú haj, természetes hullámokkal, minimális rétegezéssel. Katalin hercegné frizurái pont azért működnek ennyire jól, mert nem akarják túlmagyarázni magukat, egyszerűen csak jól vannak megcsinálva.

Tippek, a hercegnős választáshoz: