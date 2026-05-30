Válásáról mesélt a magyar színésznő: "A szerelem önmagában nem elég"

Életét meghatározó kapcsolatairól és a szerelemről alkotott képéről mesélt Huszárik Kata. A színésznő kétszer vált el, de nem kudarcként gondol rájuk, inkább úgy, hogy azok is a tanulási folyamat részei voltak.

Huszárik Kata kétszer is elvált, ma boldog kapcsolatban él.

Forrás: Palikék világa / YouTube

Huszárik Kata kétszer is elvált

A színésznőnek a nyilvánosság előtt főként a Boda János koreográfussal és táncművésszel való házassága volt ismert. A pár 12 év után döntött a különköltözés mellett, 2017-ben hivatalosan is elváltak. Az egyik házassága kezdetét is felidézte: mint mondta, eleinte nem érdeklődött a férfi iránt, ám a hosszú beszélgetések során egy egészen más oldalát ismerte meg. A kapcsolat véget ért, Kata elmondta, ő mindent megtett a megmentéséért, és rengeteget tanult belőle.

„Arra jutottam, hogy ne szokjuk meg egymást”

„Nagy felismerés volt számomra, hogy nem elég kimondani: szeretlek. Egy kapcsolat folyamatos munka, dolgozni kell rajta” – idézi a kétszeres Jászai Mari-díjas színésznőt a Blikk. „Arra jutottam, hogy ne szokjuk meg egymást, maradjon meg egyfajta kíváncsi nyitottság, ami képessé tesz bennünket arra, hogy újra és újra felfedezzük egymást” – vélekedik a színésznő, aki egy ideig egyedül élt, mára azonban rátalált a boldogság.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: