Szoboszlai Dominik ismét egy világmárka modellje lett – A szexi fotókért odáig van a net

Szoboszlai Dominik nem először dolgozik együtt az óriási világmárkával. A Tommy Hilfiger egyik modelljeként viszont ismét óriási sikert aratott.
Szoboszlai Dominik a Tommy Hilfiger modelljeként
Számos példát láthattunk már arra, hogy a sport és a divat egy közös mezsgyén képes találkozni. Rengeteg luxusmárka egy sportikonnal reklámoztatja a termékét, sőt nem ritka az sem, ha kollaboráció útján közösen adnak ki egy terméket (mondjuk egy milliókat érő sneakert). Így természetesen a magyar szenzáció, Szoboszlai Dominik (aki nemrég érkezett haza) sem maradt távol a divat világától. Vannak olyan hétköznapi megjelenései, melyekről napokig cikkeznek a lapok, míg máskor a modell oldalától vannak odáig az emberek. Most a Tommy Hilfigerrel fogott össze ő és a Liverpool FC játékosai.
Tommy Hilfiger 2026 nyár: íme a fotók
A Tommy Hilfiger 2026-os nyári kollekcióját a Liverpool FC játékosai mutatják be. A reklámanyagon büszkén viselik a szabad, nyárias, mégis lezser elegáns darabokat. A kollekciónak a modern preppy stílus a fő mozgatórugója. Szoboszlai egy csíkos lenvászon ingben és egy tengerészkék nyári zakóban kápráztatja el a nézőket, melyhez egy vajszínű nyári nadrágot viselt.
Az biztos, hogy ez a kampány minden kommentelő szerint elég jól sikerült.
