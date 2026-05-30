Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 30., szombat Janka, Zsanett

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
egészséges életmód életkor ideális testsúly
Simon Benedek
2026.05.30.
A BMI (Body Mass Index) avagy testtömeg-index egy mérőszám, amely a felnőttek testmagasságát és testsúlyát veti össze. Azt is elárulja, mi az ideális testsúlyod.

A BMI segíthet, hogy kiderüljön mi az ideális testsúly a különböző életkorokban. A cikk végén található táblázatban te is kikeresheted, hogy ideális-e a testsúlyod a korodhoz képest!

Ideális testsúly: egynő mérleget tart maga előtt.
Mutatjuk, hogyan számold ki az ideális testsúlyod!
Forrás:  Getty Images
  • A testtömegindex, rövidítve BMI, az egyik legelterjedtebb mérőszám, azonban ez még nem ad teljes képet az egészségi állapotról.
  • A 18,5 alatti BMI-érték alultápláltságra utal, a 18,5 és 24,9 közötti érték normálisnak mondható, afölött már túlysúlyról beszélhetünk.
  • Ahogy idősödünk, úgy az ideális testsúly is változik.
  • Táblázatunkból kikeresheted, ideálisnak számít-e a testsúlyod.

Mi az ideális testsúly?

Bár a BMI viszonylag elterjedt és tudományos módszer, de valójában nincs olyan univerzális képlet, amely minden ember egészségi állapotát hitelesen leírná. A testsúly önmagában nem ad teljes képet az egészségről, hiszen azt számos tényező – például izomtömeg, testösszetétel és életmód – is befolyásolja.

A BMI: hasznos, de korlátozott mutató

Az úgynevezett testtömegindex (BMI) az egyik legelterjedtebb mérőszám, amely a testsúlyt viszonyítja a testmagassághoz. Az eredmény alapján kategóriákba sorolható az állapot:

  • 18,5 alatt: alultápláltság,
  • 18,5-24,9: normál testsúly,
  • 25-29,9: túlsúly,
  • 30 felett: elhízás.

Például egy 70 kg-os, 175 cm magas felnőtt BMI-je 22,86, ami az egészséges tartományba esik. Ugyanakkor a BMI nem veszi figyelembe az izomtömeget, a zsír eloszlását vagy a testösszetételt, így például sportolóknál akár félrevezető is lehet.

Mekkora az ideális testsúly a különböző életszakaszokban?

  • 20-29 év: Ebben az életkorban a normál testsúly férfiaknál nagyjából 56-90 kg, nőknél 50-78 kg között mozog, magasságtól függően. A fiatal felnőttkorban a test még általában rugalmasabb anyagcserével működik.
  • 30-39 év: A tartomány itt már enyhén felfelé tolódik (férfiaknál kb. 57-92 kg, nőknél 51-80 kg), ami a természetes anyagcsere-lassulás első jeleivel is összefügghet.
  • 40-49 év: Ebben az életszakaszban tovább emelkedik a normál tartomány (férfiaknál kb. 58-94 kg, nőknél 52-81 kg), miközben a testösszetétel változása is egyre hangsúlyosabb lehet.
  • 50-59 év és 60 felett: A normál testsúly férfiaknál kb. 59-95 kg, nőknél 53-81 kg között alakul, ahol már gyakrabban jelenik meg az izomtömeg csökkenése és a zsírszövet arányának növekedése. Időskorban (60 felett) a normál tartomány tovább emelkedik (férfiaknál kb. 60-96 kg, nőknél 54-82 kg), de az egészség szempontjából a fizikai aktivitás és az izommegőrzés nagyon fontos lesz. 
ÉletkorMagasság (cm)Normál testsúly férfiaknál (kg)Normál testsúly nőknél (kg)
20-29 év160–17056–7250–66
171–18063–8155–72
181–19070–9060–78
30–39 év160–17057–7451–67
171–18064–8356–73
181–19071–9261–79
40–49 év160–17058–7552–68
171–18065–8557–74
181–19072–9462–80

 

ÉletkorMagasság (cm)Normál testsúly férfiaknál (kg)Normál testsúly nőknél (kg)
50–59 év160–17059–76 kg 53–69
171–18066–8658–75 
181–19073–95 63–81
60+160–17060–7754–70
171–18067–8759–76
181–19074–96 64–82 

A táblázat értékei azt mutatják, mekkora egészséges testsúly tartománya a testtömegindex alapján a különböző életkori változásokat is figyelembe véve.

Ezek is érdekelhetnek az ideális testsúllyal és a fogyással kapcsolatban:

Emiatt a 4 dolog miatt nem működik a fogyókúra – Ha eredményt akarsz, derítsd ki, melyik igaz rád

A tudósok szerint valójában 4 ok állhat az elhízás mögött. Ahhoz, hogy működjön a fogyókúra meg kell találnod, hogy rád melyik igaz.

Az életmód orvoslásával lehet tartós a fogyás: az elhízást már önálló betegségként kezelik

A túlsúly miatt más betegségek tünetei is erősödhetnek.

IR-diéta-tiltólista: ezeket az ételeket kerüld ha inzulinrezisztencia-étrendet követsz

Korunk egyik népbetegsége étrend-változtatással kordában tartható.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu