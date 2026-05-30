A BMI segíthet, hogy kiderüljön mi az ideális testsúly a különböző életkorokban. A cikk végén található táblázatban te is kikeresheted, hogy ideális-e a testsúlyod a korodhoz képest!

Mutatjuk, hogyan számold ki az ideális testsúlyod!

Ahogy idősödünk, úgy az ideális testsúly is változik.

Táblázatunkból kikeresheted, ideálisnak számít-e a testsúlyod.

Mi az ideális testsúly?

Bár a BMI viszonylag elterjedt és tudományos módszer, de valójában nincs olyan univerzális képlet, amely minden ember egészségi állapotát hitelesen leírná. A testsúly önmagában nem ad teljes képet az egészségről, hiszen azt számos tényező – például izomtömeg, testösszetétel és életmód – is befolyásolja.

A BMI: hasznos, de korlátozott mutató

Az úgynevezett testtömegindex (BMI) az egyik legelterjedtebb mérőszám, amely a testsúlyt viszonyítja a testmagassághoz. Az eredmény alapján kategóriákba sorolható az állapot:

18,5 alatt: alultápláltság,

18,5-24,9: normál testsúly,

25-29,9: túlsúly,

30 felett: elhízás.

Például egy 70 kg-os, 175 cm magas felnőtt BMI-je 22,86, ami az egészséges tartományba esik. Ugyanakkor a BMI nem veszi figyelembe az izomtömeget, a zsír eloszlását vagy a testösszetételt, így például sportolóknál akár félrevezető is lehet.

Mekkora az ideális testsúly a különböző életszakaszokban?

20-29 év: Ebben az életkorban a normál testsúly férfiaknál nagyjából 56-90 kg, nőknél 50-78 kg között mozog, magasságtól függően. A fiatal felnőttkorban a test még általában rugalmasabb anyagcserével működik.

30-39 év: A tartomány itt már enyhén felfelé tolódik (férfiaknál kb. 57-92 kg, nőknél 51-80 kg), ami a természetes anyagcsere-lassulás első jeleivel is összefügghet.

40-49 év: Ebben az életszakaszban tovább emelkedik a normál tartomány (férfiaknál kb. 58-94 kg, nőknél 52-81 kg), miközben a testösszetétel változása is egyre hangsúlyosabb lehet.

50-59 év és 60 felett: A normál testsúly férfiaknál kb. 59-95 kg, nőknél 53-81 kg között alakul, ahol már gyakrabban jelenik meg az izomtömeg csökkenése és a zsírszövet arányának növekedése. Időskorban (60 felett) a normál tartomány tovább emelkedik (férfiaknál kb. 60-96 kg, nőknél 54-82 kg), de az egészség szempontjából a fizikai aktivitás és az izommegőrzés nagyon fontos lesz.

Életkor Magasság (cm) Normál testsúly férfiaknál (kg) Normál testsúly nőknél (kg) 20-29 év 160–170 56–72 50–66 171–180 63–81 55–72 181–190 70–90 60–78 30–39 év 160–170 57–74 51–67 171–180 64–83 56–73 181–190 71–92 61–79 40–49 év 160–170 58–75 52–68 171–180 65–85 57–74 181–190 72–94 62–80