A BMI segíthet, hogy kiderüljön mi az ideális testsúly a különböző életkorokban. A cikk végén található táblázatban te is kikeresheted, hogy ideális-e a testsúlyod a korodhoz képest!
- A testtömegindex, rövidítve BMI, az egyik legelterjedtebb mérőszám, azonban ez még nem ad teljes képet az egészségi állapotról.
- A 18,5 alatti BMI-érték alultápláltságra utal, a 18,5 és 24,9 közötti érték normálisnak mondható, afölött már túlysúlyról beszélhetünk.
- Ahogy idősödünk, úgy az ideális testsúly is változik.
- Táblázatunkból kikeresheted, ideálisnak számít-e a testsúlyod.
Mi az ideális testsúly?
Bár a BMI viszonylag elterjedt és tudományos módszer, de valójában nincs olyan univerzális képlet, amely minden ember egészségi állapotát hitelesen leírná. A testsúly önmagában nem ad teljes képet az egészségről, hiszen azt számos tényező – például izomtömeg, testösszetétel és életmód – is befolyásolja.
A BMI: hasznos, de korlátozott mutató
Az úgynevezett testtömegindex (BMI) az egyik legelterjedtebb mérőszám, amely a testsúlyt viszonyítja a testmagassághoz. Az eredmény alapján kategóriákba sorolható az állapot:
- 18,5 alatt: alultápláltság,
- 18,5-24,9: normál testsúly,
- 25-29,9: túlsúly,
- 30 felett: elhízás.
Például egy 70 kg-os, 175 cm magas felnőtt BMI-je 22,86, ami az egészséges tartományba esik. Ugyanakkor a BMI nem veszi figyelembe az izomtömeget, a zsír eloszlását vagy a testösszetételt, így például sportolóknál akár félrevezető is lehet.
Mekkora az ideális testsúly a különböző életszakaszokban?
- 20-29 év: Ebben az életkorban a normál testsúly férfiaknál nagyjából 56-90 kg, nőknél 50-78 kg között mozog, magasságtól függően. A fiatal felnőttkorban a test még általában rugalmasabb anyagcserével működik.
- 30-39 év: A tartomány itt már enyhén felfelé tolódik (férfiaknál kb. 57-92 kg, nőknél 51-80 kg), ami a természetes anyagcsere-lassulás első jeleivel is összefügghet.
- 40-49 év: Ebben az életszakaszban tovább emelkedik a normál tartomány (férfiaknál kb. 58-94 kg, nőknél 52-81 kg), miközben a testösszetétel változása is egyre hangsúlyosabb lehet.
- 50-59 év és 60 felett: A normál testsúly férfiaknál kb. 59-95 kg, nőknél 53-81 kg között alakul, ahol már gyakrabban jelenik meg az izomtömeg csökkenése és a zsírszövet arányának növekedése. Időskorban (60 felett) a normál tartomány tovább emelkedik (férfiaknál kb. 60-96 kg, nőknél 54-82 kg), de az egészség szempontjából a fizikai aktivitás és az izommegőrzés nagyon fontos lesz.
|Életkor
|Magasság (cm)
|Normál testsúly férfiaknál (kg)
|Normál testsúly nőknél (kg)
|20-29 év
|160–170
|56–72
|50–66
|171–180
|63–81
|55–72
|181–190
|70–90
|60–78
|30–39 év
|160–170
|57–74
|51–67
|171–180
|64–83
|56–73
|181–190
|71–92
|61–79
|40–49 év
|160–170
|58–75
|52–68
|171–180
|65–85
|57–74
|181–190
|72–94
|62–80
|Életkor
|Magasság (cm)
|Normál testsúly férfiaknál (kg)
|Normál testsúly nőknél (kg)
|50–59 év
|160–170
|59–76 kg
|53–69
|171–180
|66–86
|58–75
|181–190
|73–95
|63–81
|60+
|160–170
|60–77
|54–70
|171–180
|67–87
|59–76
|181–190
|74–96
|64–82
A táblázat értékei azt mutatják, mekkora egészséges testsúly tartománya a testtömegindex alapján a különböző életkori változásokat is figyelembe véve.
