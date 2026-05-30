Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 30., szombat Janka, Zsanett

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
tűzgyújtási tilalom veszély nyár
Rideg Léna
2026.05.30.
Sokan a hétvégén terveznek grillezni vagy bográcsozni, ám nem mindenhol tehetik ezt meg. Május 29. óta országos tűzgyújtási tilalom van érvényben, a szabályok megszegése pedig komoly következményekkel járhat.

Május 29. óta országos tűzgyújtási tilalom van érvényben Magyarországon. A tartós szárazság és a fokozott tűzveszély miatt a hatóságok szigorú korlátozásokat vezettek be, ezért a hétvégi kirándulások, bográcsozások és grillezések előtt érdemes tisztában lenni a szabályokkal.

Országos tűzgyújtási tilalom van érvényben: ezt mindenképp tudnod kell
Országos tűzgyújtási tilalom van érvényben: ezt mindenképp tudnod kell
Forrás: E+

Országos tűzgyújtási tilalom lépett érvénybe: itt vannak a részletek

A szakemberek szerint az ország jelentős részén olyan mértékben kiszáradt a növényzet, hogy már egy apró figyelmetlenség is komoly tüzet okozhat. Az előrejelzések alapján a következő napokban sem érkezik elegendő csapadék ahhoz, hogy érdemben csökkenjen a tűzveszély, ezért továbbra is indokolt a korlátozás fenntartása.

A tűzgyújtási tilalom értelmében tilos tüzet rakni az erdőkben, valamint az erdők 200 méteres körzetében található külterületi ingatlanokon. Ugyanez a szabály vonatkozik a közutak és vasutak menti fás területekre, illetve azok környezetére is. A korlátozás a kijelölt erdei tűzrakóhelyeket is érinti, így ezeken a helyeken sem szabad tüzet gyújtani.

A fokozottan tűzveszélyes időszakban a parlag- és gazégetés szintén nem engedélyezett – figyelmeztet a Nébih.

Ez a helyzet a grillezéssel és a bográcsozással

Sokan bizonytalanok abban, hogy ilyenkor lehet-e grillezni vagy bográcsozni. A szabályok szerint a saját tulajdonú, belterületen található kertekben továbbra is van lehetőség sütésre és főzésre, ugyanakkor a szakemberek fokozott óvatosságot kérnek. Elsősorban az elektromos grillek vagy a gázüzemű eszközök használatát javasolják.

A figyelmeztetés nem véletlen: a fa vagy faszén használata során keletkező izzó zsarátnokokat a szél akár több száz méterre is elsodorhatja, ami a kiszáradt növényzetben könnyen tüzet okozhat. Nem minősül tűzgyújtásnak a megfelelő szikrafogóval ellátott, zárt tűzterű sütő-, főző- vagy melegítőberendezések használata, ahogyan a gázégő alkalmazása sem.

A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy a hétvégi szabadtéri programok során fokozott körültekintéssel járjanak el. A jelenlegi időjárási körülmények között ugyanis egyetlen eldobott csikk vagy felügyelet nélkül hagyott parázs is elegendő lehet egy nagyobb tűzeset kialakulásához.

Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és a hatályos szabályokról a hivatalos tájékoztató oldalakon lehet részletes információkat találni.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

BL-lázban ég az ország: világsztárok lepték el Budapestet, Szoboszlai pedig megnevezte a favoritját

A futballvilág szeme ezen a hétvégén Budapestre szegeződik. A szombati BL-döntő előtt egymás után érkeznek a sportág legnagyobb sztárjai a magyar fővárosba, miközben Szoboszlai Dominik is elárulta, szerinte melyik csapat emelheti magasba a trófeát a PSG és az Arsenal összecsapásán.

Gyereknap 2026: a legizgalmasabb budapesti és környékbeli programok

Május végén ismét a családoké lesz a hétvége. Gyereknap alkalmából rengeteg ingyenes és izgalmas program várja a kicsiket.

3 csillagjegy, aki a hétvégén megüti a jackpotot - Te köztük vagy?

Ez aztán váratlan fordulat lesz! Az univerzum most kiemel téged a sok rosszból, és óriási örömmel ajándékoz meg. Jobb, ha figyelsz, mert ezek a szerencsés csillagjegyek most megnyerik a főnyereményt!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu