Május 29. óta országos tűzgyújtási tilalom van érvényben Magyarországon. A tartós szárazság és a fokozott tűzveszély miatt a hatóságok szigorú korlátozásokat vezettek be, ezért a hétvégi kirándulások, bográcsozások és grillezések előtt érdemes tisztában lenni a szabályokkal.

Országos tűzgyújtási tilalom van érvényben: ezt mindenképp tudnod kell

A szakemberek szerint az ország jelentős részén olyan mértékben kiszáradt a növényzet, hogy már egy apró figyelmetlenség is komoly tüzet okozhat. Az előrejelzések alapján a következő napokban sem érkezik elegendő csapadék ahhoz, hogy érdemben csökkenjen a tűzveszély, ezért továbbra is indokolt a korlátozás fenntartása.

A tűzgyújtási tilalom értelmében tilos tüzet rakni az erdőkben, valamint az erdők 200 méteres körzetében található külterületi ingatlanokon. Ugyanez a szabály vonatkozik a közutak és vasutak menti fás területekre, illetve azok környezetére is. A korlátozás a kijelölt erdei tűzrakóhelyeket is érinti, így ezeken a helyeken sem szabad tüzet gyújtani.

A fokozottan tűzveszélyes időszakban a parlag- és gazégetés szintén nem engedélyezett – figyelmeztet a Nébih.

Ez a helyzet a grillezéssel és a bográcsozással

Sokan bizonytalanok abban, hogy ilyenkor lehet-e grillezni vagy bográcsozni. A szabályok szerint a saját tulajdonú, belterületen található kertekben továbbra is van lehetőség sütésre és főzésre, ugyanakkor a szakemberek fokozott óvatosságot kérnek. Elsősorban az elektromos grillek vagy a gázüzemű eszközök használatát javasolják.

A figyelmeztetés nem véletlen: a fa vagy faszén használata során keletkező izzó zsarátnokokat a szél akár több száz méterre is elsodorhatja, ami a kiszáradt növényzetben könnyen tüzet okozhat. Nem minősül tűzgyújtásnak a megfelelő szikrafogóval ellátott, zárt tűzterű sütő-, főző- vagy melegítőberendezések használata, ahogyan a gázégő alkalmazása sem.

A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy a hétvégi szabadtéri programok során fokozott körültekintéssel járjanak el. A jelenlegi időjárási körülmények között ugyanis egyetlen eldobott csikk vagy felügyelet nélkül hagyott parázs is elegendő lehet egy nagyobb tűzeset kialakulásához.