2026. máj. 5., kedd Györgyi

Ezek voltak a '60-as évek sztárnevei a lányoknál – Csak egy népszerű ma is

Simon Benedek
2026.05.04.
Régen egészen más nevek voltak divatosak, mint napjainkban. Íme a '60-as évek legnépszerűbb lánynevei!

A Magyar Keresztnevek Tára oldalán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján rákerestünk, mely nevek voltak a legnépszerűbbek a '60-as években. Egészen pontosan az 1955 és 1964 közötti időszakot vizsgálva. Íme a részletek!

Ezek voltak a legnépszerűbb lánynevek az 1960-as években

A névdivat folyamatosan változik. Nem volt ez másképp a '60-as években sem és ma is így van. Azok a nevek, amelyek a '60-as években még méltán népszerűek voltak és kis túlzással minden második lánynak ezeket adták, ma már nem csengenek elég jól ahhoz, hogy trendik legyenek. A lánynevekre mellesleg különösen igaz, hogy rövid időre, azaz egy-két évtizedre felkapják őket, de amilyen gyorsan feltűnnek ezek a női keresztnevek, olyan gyorsan el is tűnnek. Íme a '60-as évek top10 legnépszerűbb lányneve:

  1. Mária
  2. Erzsébet
  3. Éva
  4. Katalin
  5. Ilona
  6. Zsuzsanna
  7. Anna
  8. Ildikó
  9. Judit
  10. Ágnes

Manapság már nem népszerűek a '60-as évek keresztnevei

Ezek közül az utónevek közül egyedül az Anna név szerepel napjainkban is a top100-s listán, sőt a 6. helyen van! Azaz a mostani újszülött kislányoknak adott névlistában a klasszikus '60-as évekbeli nevek közül gyakorlatilag csak az Anna maradt meg igazán erősen. A legnépszerűbb lánynevek 2025-ben listánk is sokakat érdekeltek. Az igazi sztár tavaly a Luca lett, aki letaszította a trónról a korábbi kedvenc, Hannát. Úgy látszik, hogy a magyar szülők a lányoknál a rövid neveket kedvelik. A dobogó harmadik fokán ugyanis a Zoé áll, miközben az Anna és Emma nevek továbbra is biztos pontok a listán. Rövidek, könnyen kimondhatók, jól illenek gyerekhez és felnőtthöz is – az ilyen nevek tarolnak napjainkban a lányok között.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
