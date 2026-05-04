Ezek voltak a '60-as évek sztárnevei a lányoknál – Csak egy népszerű ma is

A Magyar Keresztnevek Tára oldalán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján rákerestünk, mely nevek voltak a legnépszerűbbek a '60-as években. Egészen pontosan az 1955 és 1964 közötti időszakot vizsgálva. Íme a részletek!

A '60-as években még teljesen más neveket adtak a babáknak. Íme a lista!

Forrás: Getty Images

A '60-as években egészen más lánynevek voltak népszerűek, mint ma.

A listán csak egyetlen név szerepel napjainkban is a top100-ban.

Érdekel melyik az? Akkor olvass tovább!

Ezek voltak a legnépszerűbb lánynevek az 1960-as években

A névdivat folyamatosan változik. Nem volt ez másképp a '60-as években sem és ma is így van. Azok a nevek, amelyek a '60-as években még méltán népszerűek voltak és kis túlzással minden második lánynak ezeket adták, ma már nem csengenek elég jól ahhoz, hogy trendik legyenek. A lánynevekre mellesleg különösen igaz, hogy rövid időre, azaz egy-két évtizedre felkapják őket, de amilyen gyorsan feltűnnek ezek a női keresztnevek, olyan gyorsan el is tűnnek. Íme a '60-as évek top10 legnépszerűbb lányneve:

Mária Erzsébet Éva Katalin Ilona Zsuzsanna Anna Ildikó Judit Ágnes

Manapság már nem népszerűek a '60-as évek keresztnevei

Ezek közül az utónevek közül egyedül az Anna név szerepel napjainkban is a top100-s listán, sőt a 6. helyen van! Azaz a mostani újszülött kislányoknak adott névlistában a klasszikus '60-as évekbeli nevek közül gyakorlatilag csak az Anna maradt meg igazán erősen. A legnépszerűbb lánynevek 2025-ben listánk is sokakat érdekeltek. Az igazi sztár tavaly a Luca lett, aki letaszította a trónról a korábbi kedvenc, Hannát. Úgy látszik, hogy a magyar szülők a lányoknál a rövid neveket kedvelik. A dobogó harmadik fokán ugyanis a Zoé áll, miközben az Anna és Emma nevek továbbra is biztos pontok a listán. Rövidek, könnyen kimondhatók, jól illenek gyerekhez és felnőtthöz is – az ilyen nevek tarolnak napjainkban a lányok között.

Ezek is érdekelhetnek a névadással kapcsolatban: