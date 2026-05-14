Akik munka helyett hivatást választottak – Mentős önkéntes a Krisna-hívők ételosztásán

Aki figyelmesen jár Budapesten és a nagyobb városokban, bizonyosan látott már utcán ételt osztó önkénteseket. A Krisna-hívők Ételt az Életért mozgalmának célja a rászorulók megsegítése, egy rendszeres önkéntesük szemüvegén keresztül pedig betekintést nyertünk a misszió mindennapjaiba. Pálok Rádhásjám mondhatni veteránnak számít az ilyen ételosztásokon, tevékenységében pedig van még egy csavar: polgári foglalkozása is a segítésről szól, mivel mentősként dolgozik. Karácsonyról, barátokról, az évek alatt gyűjtött tapasztalatairól beszélgettünk.

Az ételosztás kulisszatitkai Pálok Rádhásjám mentősként dolgozik, de évente részt vesz a Krisna-tudatú hívők jótékonysági ételosztásán.

Az ételosztások néhány órán át tartanak, hétköznapokon 2200, karácsonykor pedig több ezer adag kerül a rászorulókhoz.

Az is kiderült, hogy jó oka van annak, hogy miért pont ünnepek alatt van olyan rengeteg önkéntes.

Gyerekkori szokásból felnőtt hivatás

Egy ilyen történetben mindig az a legizgalmasabb rész, hogy az adott személy miként került kapcsolatba az adott szervezettel. Pálok Rádhásjám esetén ez egészen kicsi gyerekkorában kezdődött, mivel szülei is rendszeres részvevői voltak az ételosztásoknak.

10-11 éves korom óta vagyok kapcsolatban az ételosztó alapítvánnyal, talán még korábban is. Volt, hogy a nyári szünetben is segítettem, azóta meg minden évben a karácsonyi nagy ételosztásokra szoktunk kijárni.

Csupán foszlányos emlékei vannak az első alkalomról, amikor ő is részt vett a jótékonykodásban, ám ahogy mesélt, kellemes nosztalgia szállta meg. „A legelsőt szerintem fel sem tudom idézni, mert annyira régen volt. Még a Blaha Lujza téren voltak, sokáig ott mentek ezek a nagy karácsonyi ételosztások. Emlékszem, mert ott álltam anyukámmal, láttam ott több híres embert, meg mert mindig felemelő érzés volt kimenni segíteni. Minden évben boldogan mentem haza.”

Mi zajlik a háttérben?

Külső szemmel nehéz elképzelni, milyen is lehet hóban-fagyban, esetleg kánikulában kint állni a sátorban, ám nem egy túlélőtábort kell elképzelni. „Három-négy órára mondanám” – jegyezte meg Rádhásjám, amikor azt a kérdést kapta, hogy nagyjából meddig tart egy ilyen jótékonysági akció. A menün magtól értetődő módon húsmentes fogások szerepelnek.

Azt hivatásos szakácsok készítik egy nagykonyhán, több száz liter ételt, úgyhogy az nem az önkéntesek és a segítők dolga.

Nem engedik el az önkéntesek kezét, de konyhai tapasztalat sem szükséges a részvételhez: „Aki csak így önkéntesnek jelentkezik, igazán semmi előzetes teendője nincs, vagy nem kell semmilyen előképzettség, tudás. Odamegy az ember, a szervezők elmondják, hogy mit kell csinálni. Nemcsak meleg ételosztás van, hanem csomószor száraz tészták, konzervek is a nélkülözőkhöz jutnak. Olyankor beállítanak a pultok mögé, és elmondják, hogy mennyit adjunk ebből a termékből, mennyit kell osztani fejenként.”

Karácsonykor – nem akarok rossz számot mondani –, de azt hiszem napi ilyen 1500 – 2000 adag étel kerül kiosztásra. Ez azt jelenti, hogy 24-25-26-án is újra kell főzni.

Meleg ételen kívül rengeteg hidegcsomag, alapvető élelmiszer is kiosztásra kerül a Haré Krisna Ételt az Életért Alapítvány jóvoltából, ahol egyfajta munkamegosztás is megfigyelhető. „Akik a meleg ételt osztják, azok már tapasztaltabbak, de az is könnyen megtanulható. Mindenki nagyon segítőkész, elmondanak mindent, úgyhogy kettő perc alatt bele lehet tanulni a történetbe.”

Avatott név vs. Polgári név Az interjú során egy, a témához vékony szálakkal fűződő kérdésre is kitértünk: a polgári, illetve avatott név kérdésére. Rádhásjám esetén a kettő ugyan megegyezik, mert a krisnás nevét születésekor kapta, azonban megerősítette, hogy a Krisna-tudatú hívők is használják a polgári nevüket, így nem számít sértésnek, ha azon szólítjuk őket.

Milyen pluszt ad az ételosztás egy mentősnek?

A Krisna-tudatú hívők egyháza híres összetartó közösségéről, és a segítségnyújtás általi öröm mellett Pálok Rádhásjám emiatt jár vissza évek óta szívesen az ételosztásra karácsonykor, ami szinte egy baráti társaságra emlékeztet. „Ez már rutinná vált, és tudom mindig, hogy a karácsonyom része, általában vagy december 25 vagy 26-a. Mindig jó érzéssel megyek haza utána, mert mindig találkozok régi ismerősökkel, akikkel minden évben ételt osztunk. Vannak olyanok, akiket úgymond személyesen nem is ismerek, de minden évben, évről-évre látom őket.”