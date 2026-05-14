2 év börtön vár a rendezőre: újabb ítélet szülelett Matthew Perry halálának ügyében

Közel három év telt el a Jóbarátok színészének halála óta. Most a második ketamin-dílere is megtudta, hány év börtönre ítélték: a rendező Matthew Perry barátja volt.

Mindenkit sokkolt a hír, amikor 2023 októberében holtan találták lakásán a Jóbarátok színészét. Egy ideig nem lehetett tudni, hogy mi volt Matthew Perry halálának oka, de a későbbi vizsgálatok egyértelműen rámutattak, hogy a tragikus esetet a ketaminhasználat akut hatásai okozták. Dílerei közül most egykori barátja, Erik Fleming ítéletét mondták ki.

Matthew Perry halála: elismerte felelősségét az egyik vádlott

  • Újabb ítéletet hirdettek ki Matthew Perry halálával kapcsolatban.
  • Erik Fleming rendező 2024-ben már elismerte bűnösségét, azóta vár az ítéletére.
  • Tőle kapta a Jóbarátok színésze azt a ketamint, ami hozzájárult a halálához.

A Jóbarátok színésze 54 éves korában, 2023. október végén hunyt el Los Angeles-i otthonában. Élettelen testére a saját jakuzzijában találtak rá. Az idegenkezűséget szinte azonnal kizárták, a későbbi boncolás pedig megállapította, hogy Matthew Perry halálában nagy szerepet játszott a ketamin-függősége. A hatóságok kiderítették, hogy a színészt a halála előtt heteken keresztül, összesen öt díler látta el nagy mennyiségű ketaminnal. Közülük az első ítélete már áprilisban megszületett, Jasveen Sanghára, a ketaminkirálynőre 15 év börtönbüntetés vár.

A vádlottak között volt Erik Fleming tévérendező is, aki Matthew Perrynek többször is vitt ketamint. A férfi 2024 augusztusában bűnösnek vallotta magát ketamin terjesztésére irányuló összeesküvés és halálos kimenetelű ketaminterjesztés egy rendbeli vádpontjában – írja a People. A ítélet 24 hónap szövetségi börtönbüntetés és három év felügyelt szabadlábra helyezés.

