A Bajnokok Ligája döntője előtt a Nyíregyházi Állatpark egyik lakója is leadta a maga tippjét. A pingvinkolónia tagjai közül Güntert kérték fel arra, hogy megjósolja a finálé győztesét. Mutatjuk, szerinte melyik csapat nyeri a hétvégi BL-döntőt: a PSG vagy az Arsenal.

Különleges jóslat érkezett a BL-döntő előtt.

Forrás: Shutterstock

Günter szerint az Arsenal nyeri a BL-döntőt

Tündéri videót tett közzé a Nyíregyházi Állatpark: az intézmény munkatársai ezúttal a pingvinkolóniát hívták segítségül, hogy megtudják, melyik csapat lehet a végső győztes. A jóslás feladata Günterre hárult, aki két címerrel ellátott boríték közül választhatott. A pingvin végül az Arsenal jelzésével ellátott boríték mellett tette le a voksát, így az ő „tippje” szerint az angol együttes örülhet majd a finálé végén.

A tündéri videót ide kattintva tudod megnézni.

Szombaton eldől, ki lesz Európa legjobbja

A budapesti döntőben a címvédő Paris Saint-Germain és az Arsenal csap össze. A francia együttes tavaly fölényes, 5-0-s győzelmet aratott az Internazionale felett, míg az Arsenal története első Bajnokok Ligája-serlegére hajt. Hogy Günter megérzése ezúttal is helyesnek bizonyul-e, az hamarosan kiderül. Az állatpark közösségi oldalán mindenesetre már izgatottan várják a finálét, amely eldönti, hogy a pingvin jóslata telitalálatnak bizonyul-e.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: