2026.05.29.
A Bajnokok Ligája döntője előtt a Nyíregyházi Állatpark pingvinjeit is bevonták a találgatásokba. Günter végül egyértelműen választott, így már megvan az állatpark hivatalos tippje a budapesti BL-döntő győztesére.

A Bajnokok Ligája döntője előtt a Nyíregyházi Állatpark egyik lakója is leadta a maga tippjét. A pingvinkolónia tagjai közül Güntert kérték fel arra, hogy megjósolja a finálé győztesét. Mutatjuk, szerinte melyik csapat nyeri a hétvégi BL-döntőt: a PSG vagy az Arsenal.

Különleges jóslat érkezett a BL-döntő előtt.
Günter szerint az Arsenal nyeri a BL-döntőt

Tündéri videót tett közzé a Nyíregyházi Állatpark: az intézmény munkatársai ezúttal a pingvinkolóniát hívták segítségül, hogy megtudják, melyik csapat lehet a végső győztes. A jóslás feladata Günterre hárult, aki két címerrel ellátott boríték közül választhatott. A pingvin végül az Arsenal jelzésével ellátott boríték mellett tette le a voksát, így az ő „tippje” szerint az angol együttes örülhet majd a finálé végén. 

A tündéri videót ide kattintva tudod megnézni. 

Szombaton eldől, ki lesz Európa legjobbja

A budapesti döntőben a címvédő Paris Saint-Germain és az Arsenal csap össze. A francia együttes tavaly fölényes, 5-0-s győzelmet aratott az Internazionale felett, míg az Arsenal története első Bajnokok Ligája-serlegére hajt. Hogy Günter megérzése ezúttal is helyesnek bizonyul-e, az hamarosan kiderül. Az állatpark közösségi oldalán mindenesetre már izgatottan várják a finálét, amely eldönti, hogy a pingvin jóslata telitalálatnak bizonyul-e.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
