Miért nem adhat mindenki mindenkinek vért? A vércsoportok rendszere érthetően

Zedna Life
2026.05.29.
A vércsoportok ismerete életmentő lehet – transzfúziónál, műtétnél és terhességnél egyaránt meghatározó szerepet játszik. A vércsoportrendszer azonban jóval összetettebb annál, mint amit az iskolában tanultunk: az ABO- és Rh-rendszeren túl több tucat más rendszer létezik, amelyek mind befolyásolhatják a vér kompatibilitását.

A vércsoportok rendszere sokkal több, mint egy betű és egy előjel az igazolványban. Megértésük segít megérteni, miért olyan kritikus a kompatibilitás transzfúziónál, és miért fontos ismerni a saját vércsoportunkat. 

A legfontosabb vércsoportrendszer az ABO-rendszer, amelynek négy fő típusa van: A, B, AB és 0, valamint az Rh-rendszer.
  • A vércsoportot a vörösvértestek felszínén lévő antigének határozzák meg
  • A legfontosabb rendszer az ABO-rendszer, amelynek négy fő típusa van: A, B, AB és 0
  • Az Rh-faktor a vörösvértestek felszínén lévő D-antigén jelenlétét vagy hiányát jelzi
  • A 0 Rh-negatív vércsoport az univerzális vörösvérsejt-donor
  • Az AB Rh-pozitív vércsoport az univerzális plazmadonor
  • Az Rh-inkompatibilitás terhességben különösen veszélyes és megelőzendő 

A vércsoportrendszer alapjai – mi határozza meg a vércsoportot?

A vércsoport a vörösvértestek – eritrociták – felszínén lévő antigének típusát jelöli. Ezek az antigének fehérjék és szénhidrátok, amelyek a vörösvérsejtek membránjából nyúlnak ki. Az immunrendszer ezeket az antigéneket sajátként vagy idegenként azonosítja – és ha idegennek minősülnek, ellentesteket – antitesteket – termel ellenük, ami transzfúzióban életveszélyes agglutinációhoz, vagyis összecsapódáshoz vezet.

Az ABO-rendszerben az A-antigén és a B-antigén jelenléte vagy hiánya határozza meg a vércsoportot. Az A vércsoportú személyek A-antigénnel rendelkeznek a vörösvérsejtjeiken, és B-ellenes antitesteket hordoznak a plazmájukban. A B vércsoportúaknál ez fordítva van. Az AB vércsoportúaknál mindkét antigén jelen van, és nincs sem A-, sem B-ellenes antitest. A 0 vércsoportúaknak egyik antigénjük sincs, de mindkét antitestet hordozzák.

Az ABO-rendszer mellett a Rh-rendszer a másik legfontosabb vércsoportrendszer. Az Rh-faktor – pontosabban a D-antigén – jelenléte vagy hiánya határozza meg, hogy valaki Rh-pozitív-e vagy Rh-negatív. Az emberek körülbelül 85 százaléka Rh-pozitív, 15 százaléka Rh-negatív. Az Rh-negatív személyeknél természetesen nincs D-ellenes antitest a plazmában – de ha Rh-pozitív vért kapnak, szervezetük elkezdi termelni ezeket az antitesteket, ami egy újabb Rh-pozitív transzfúziónál súlyos hemolítikus reakciót okozhat.

Melyik vércsoportból lehet adni és kapni?

A transzfúziós kompatibilitás az ABO- és Rh-rendszer szabályain alapul. Az A vércsoportú személy A és 0 vércsoportú vörösvérsejteket kaphat; a B vércsoportú B és 0 vércsoportút; az AB vércsoportú bármilyen vércsoportot fogadhat – ezért az AB-t univerzális befogadónak nevezik. A 0 vércsoportú csak 0 csoportú vércsoportot fogadhat, de 0 csoportú vörösvérsejtjeit bármilyen vércsoportú fogadhatja – ezért a 0 vércsoportú az univerzális vörösvérsejt-donor.

Az Rh-faktor szempontjából az Rh-pozitív személyek kaphatnak Rh-pozitív és Rh-negatív vért is; az Rh-negatív személyek ideális esetben csak Rh-negatív vért kaphatnak, különben szenzibilizálódnak. A 0 Rh-negatív vércsoport ezért az univerzális vörösvérsejt-donor – bármilyen vércsoportú és Rh-faktorú beteg kaphat belőle vészhelyzetben. Az AB Rh-pozitív a vérplazma tekintetében az univerzális donor – plazmájukból bármilyen vércsoportú beteg részesülhet.

Fontos megjegyezni, hogy a modern transzfúziós gyakorlatban a kompatibilitás meghatározása jóval pontosabb, mint pusztán az ABO- és Rh-rendszer ismerete – keresztpróbát végeznek, amely az adó és a befogadó vérét közvetlenül teszteli egymással, kiszűrve az egyéb rendszerek esetleges inkompatibilitását is.

Az Rh-inkompatibilitás terhességben – miért különösen veszélyes?

Az Rh-inkompatibilitás terhességben különleges kockázatot jelent. Ha egy Rh-negatív anya Rh-pozitív magzatot hord – ami akkor fordulhat elő, ha az apa Rh-pozitív –, a magzat vörösvérsejtjei a szülés során vagy esetleges méhen belüli beavatkozás alkalmával bejuthatnak az anya véráramába. Az anya immunrendszere ekkor D-ellenes antitesteket termel.

Az első terhességben ez általában nem okoz problémát – a szenzibilizáció a szülés után zajlik le. A következő Rh-pozitív terhességben azonban az anya antitestjei átjuthatnak a méhlepényen a magzatba, és a magzat vörösvérsejtjeit elpusztíthatják – ezt hemolitikus betegségnek nevezik. Súlyos esetben a magzat súlyos vérszegénységben, szívelégtelenségben szenvedhet, és a magzat halála is bekövetkezhet.

Ez a szövődmény ma már megelőzhető: az Rh-negatív várandós nőknek a szülés után – és szükség esetén terhesség közben is – anti-D immunglobulint adnak, amely semlegesíti a magzati vörösvérsejteket, mielőtt az anya immunrendszere elkezdi termelni az antitesteket. Ez az egyik leghatékonyabb megelőző beavatkozás a szülészetben.

Tévhitek és érdekességek a vércsoportokról

Az egyik legelterjedtebb tévhit, hogy a vércsoport meghatározza a személyiséget – ez Japánban különösen elterjedt nézet, ahol a vércsoport-alapú személyiségjellemzés a mai napig él a köztudatban. Tudományos bizonyíték erre nem létezik – a vércsoport a vörösvérsejtek felszíni antigénjeit jelöli, semmi köze nincs a személyiséghez, a jellemhez vagy a viselkedéshez.

A vércsoportdiéta – amely szerint az ABO-vércsoport alapján kellene étkezni – szintén nem rendelkezik tudományos alátámasztással. Az erre vonatkozó klinikai vizsgálatok nem igazolták, hogy a vércsoporthoz igazított étrend egészségesebb lenne, mint egy általánosan kiegyensúlyozott táplálkozás.

Valódi összefüggés viszont kimutatható egyes betegségek és a vércsoportok között: a 0 vércsoportúak valamivel alacsonyabb kockázattal rendelkeznek a szívizominfarktusra és bizonyos trombózisos állapotokra, az A vércsoportúaknál egyes vizsgálatok magasabb gyomorrák-kockázatot találtak, és a COVID-19 kapcsán is felmerültek vércsoporthoz köthető eltérések – ezek azonban statisztikai összefüggések, nem törvényszerűségek, és az egyéni kockázatot csak kis mértékben módosítják.

