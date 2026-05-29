Miért nem adhat mindenki mindenkinek vért? A vércsoportok rendszere érthetően

A vércsoportok rendszere sokkal több, mint egy betű és egy előjel az igazolványban. Megértésük segít megérteni, miért olyan kritikus a kompatibilitás transzfúziónál, és miért fontos ismerni a saját vércsoportunkat.

A legfontosabb vércsoportrendszer az ABO-rendszer, amelynek négy fő típusa van: A, B, AB és 0, valamint az Rh-rendszer.

A vércsoportot a vörösvértestek felszínén lévő antigének határozzák meg

Az Rh-faktor a vörösvértestek felszínén lévő D-antigén jelenlétét vagy hiányát jelzi

A 0 Rh-negatív vércsoport az univerzális vörösvérsejt-donor

Az AB Rh-pozitív vércsoport az univerzális plazmadonor

Az Rh-inkompatibilitás terhességben különösen veszélyes és megelőzendő

A vércsoportrendszer alapjai – mi határozza meg a vércsoportot?

A vércsoport a vörösvértestek – eritrociták – felszínén lévő antigének típusát jelöli. Ezek az antigének fehérjék és szénhidrátok, amelyek a vörösvérsejtek membránjából nyúlnak ki. Az immunrendszer ezeket az antigéneket sajátként vagy idegenként azonosítja – és ha idegennek minősülnek, ellentesteket – antitesteket – termel ellenük, ami transzfúzióban életveszélyes agglutinációhoz, vagyis összecsapódáshoz vezet.

Az ABO-rendszerben az A-antigén és a B-antigén jelenléte vagy hiánya határozza meg a vércsoportot. Az A vércsoportú személyek A-antigénnel rendelkeznek a vörösvérsejtjeiken, és B-ellenes antitesteket hordoznak a plazmájukban. A B vércsoportúaknál ez fordítva van. Az AB vércsoportúaknál mindkét antigén jelen van, és nincs sem A-, sem B-ellenes antitest. A 0 vércsoportúaknak egyik antigénjük sincs, de mindkét antitestet hordozzák.

Az ABO-rendszer mellett a Rh-rendszer a másik legfontosabb vércsoportrendszer. Az Rh-faktor – pontosabban a D-antigén – jelenléte vagy hiánya határozza meg, hogy valaki Rh-pozitív-e vagy Rh-negatív. Az emberek körülbelül 85 százaléka Rh-pozitív, 15 százaléka Rh-negatív. Az Rh-negatív személyeknél természetesen nincs D-ellenes antitest a plazmában – de ha Rh-pozitív vért kapnak, szervezetük elkezdi termelni ezeket az antitesteket, ami egy újabb Rh-pozitív transzfúziónál súlyos hemolítikus reakciót okozhat.