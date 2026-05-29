Kulisszatitkokat árult el a Dutton Birtok jelmeztervezője: exkluzív interjú

A westernláz még mindig nem csillapodik, főleg mióta a Dutton Birtok tovább építi a ranchok, családi konfliktusok és cowboykalapok világát. A Yellowstone-univerzum legújabb részeként a történet a családi örökségről, hatalomról, túlélésről és az amerikai nyugat lassan eltűnő világáról szól. Természetesen, sok drámával és még több feszültséggel. A sorozat a SkyShowtime-on érhető el, hetente megjelenő részekkel.
Cowboycsizma, öv és egy titkos hozzávaló? Exkluzív interjú a Dutton Birtok jelmeztervezőjével
- A Dutton Birtok jelmeztervezője elárulta, melyik karakter ruhatára állt hozzá a legközelebb.
- Kiderült, hogyan tükrözik a kosztümök a hatalmi viszonyokat a sorozatban.
- Janie Bryant azt is elárulja, hogyan lehet westernstílusban öltözködni, még Magyarországon is.
A jelmezek mögött álló kreatív erő, Janie Bryant, egy interjúban árulta el nekünk, hogy hogyan öltöztette fel az egyes szereplőket a lovas drámához. Janie egyénként az egyik legismertebb hollywoodi jelmeztervező, akinek neve már jóval a Dutton Birtok előtt is fogalom volt a szakmában. Olyan sorozatok és produkciók vizuális világát formálta már meg, ahol a ruhák nemcsak öltöztetnek, hanem történetet is mesélnek.
A nevét talán legtöbben a Mad Men – Reklámőrültek című sorozatból ismerhetik, amelyért Emmy-díjat is kapott,
és amelyben a ’60-as évek stílusát szinte újra divatba hozta a képernyőn keresztül. Emellett dolgozott a Deadwood és a Westworld kosztümjein is, így nem meglepő, hogy a western és történelmi hangulatú világok különösen közel állnak hozzá. Bryant neve ma már egyet jelent a forradalommal, amelyben a ruhák már nem(csak) háttérelemek, hanem szimbólumok is egy-egy karakter bemutatásában. Valószínűleg Janie ezért is lett meghatározó alakja a modern sorozatdivatnak.
„Texas to the max” – Beth Dutton stílusa mindent visz
Bryant szerint nem igazán volt olyan karakter, akinek a megalkotása különösen nehéz lett volna a számára. A karakterfejlődés és az egyedi személyiségek ruhákon keresztüli bemutatása az, amit a legjobban szeret a munkájában.
Az egyik kedvenc karakterem egyértelműen Beth volt. Ő teljesen egy texasi stílus: az ékszerek, az övek, a farmer, a cowboycsizma és a cowboykalap, minden együtt
– mondta Bryant, aki szerint Beth megjelenése egyszerűen „Texas to the max”.
A jelmeztervező azt is elárulta, hogy különösen szeretett westernmintás ingeket tervezni a karakternek, és imádta a közös munkát a Beth-et alakító színésznővel (Kelly Reilly), mert teljesen beleéli magát a szerepébe.
Imád változni, imád különböző karaktereket megélni, ezért volt annyira szórakoztató vele együtt dolgozni és öltöztetni őt
– fogalmazott Bryant.
Viktoriánus részletek a vadnyugaton? Igen, és működhet
Beth ikonikus stílusát részben egy másik Dutton nő inspirálta. Bryant szerint Isabel Dutton, az 1883 egyik karaktere komoly hatással volt Beth kosztümjeire.
Beth karaktere ikonikus lett, mert a nőiesség, a páncél, a csábítás, a trauma, a vad természet és a luxus keveredik benne
– magyarázta a jelmeztervező.
Éppen ezért a kosztümökben tudatosan jelentek meg viktoriánus részletek, csipkék és finom nőies elemek is, hogy még összetettebbé tegyék a karakter vizuális világát. Rip Wheeler (Cole Hauser) ezzel szemben teljesen más energiát képvisel. Bryant szerint Rip gyakorlatilag ugyanazt a karakteres ranch-szettet viseli minden nap.
Ripnek megvan az egyenruhája, és minden nap azt veszi fel. Pont ezt szeretem benne
– mondta.
De hogyan működik mindez Európában, ahol a westernstílus inkább csak fesztiválokon bukkan fel? Bryant erre is meglepően egyszerű tanácsot adott, külön Magyarországot említve
Egy cowboycsizma és egy westernöv már biztosan westernesebbé teszi a megjelenést. A lányoknál pedig a türkiz ékszerek szerintem nagyon fontosak
– árulta el.
Vagyis nem kell rögtön teljes cowboyszettben kilépni az utcára. Néha egy jó csizma, egy karakteres öv és pár ékszer pont elég ahhoz, hogy egy kicsit texasinak érezd magad még Budapesten is, fesztiválszezonon kívül.
