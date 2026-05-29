Kulisszatitkokat árult el a Dutton Birtok jelmeztervezője: exkluzív interjú

A westernláz még mindig nem csillapodik, főleg mióta a Dutton Birtok tovább építi a ranchok, családi konfliktusok és cowboykalapok világát. A Yellowstone-univerzum legújabb részeként a történet a családi örökségről, hatalomról, túlélésről és az amerikai nyugat lassan eltűnő világáról szól. Természetesen, sok drámával és még több feszültséggel. A sorozat a SkyShowtime-on érhető el, hetente megjelenő részekkel.

Cowboycsizma, öv és egy titkos hozzávaló? Exkluzív interjú a Dutton Birtok jelmeztervezőjével A Dutton Birtok jelmeztervezője elárulta, melyik karakter ruhatára állt hozzá a legközelebb.

Kiderült, hogyan tükrözik a kosztümök a hatalmi viszonyokat a sorozatban.

Janie Bryant azt is elárulja, hogyan lehet westernstílusban öltözködni, még Magyarországon is.

A jelmezek mögött álló kreatív erő, Janie Bryant, egy interjúban árulta el nekünk, hogy hogyan öltöztette fel az egyes szereplőket a lovas drámához. Janie egyénként az egyik legismertebb hollywoodi jelmeztervező, akinek neve már jóval a Dutton Birtok előtt is fogalom volt a szakmában. Olyan sorozatok és produkciók vizuális világát formálta már meg, ahol a ruhák nemcsak öltöztetnek, hanem történetet is mesélnek.

A nevét talán legtöbben a Mad Men – Reklámőrültek című sorozatból ismerhetik, amelyért Emmy-díjat is kapott,

és amelyben a ’60-as évek stílusát szinte újra divatba hozta a képernyőn keresztül. Emellett dolgozott a Deadwood és a Westworld kosztümjein is, így nem meglepő, hogy a western és történelmi hangulatú világok különösen közel állnak hozzá. Bryant neve ma már egyet jelent a forradalommal, amelyben a ruhák már nem(csak) háttérelemek, hanem szimbólumok is egy-egy karakter bemutatásában. Valószínűleg Janie ezért is lett meghatározó alakja a modern sorozatdivatnak.

„Texas to the max” – Beth Dutton stílusa mindent visz

Bryant szerint nem igazán volt olyan karakter, akinek a megalkotása különösen nehéz lett volna a számára. A karakterfejlődés és az egyedi személyiségek ruhákon keresztüli bemutatása az, amit a legjobban szeret a munkájában.

Az egyik kedvenc karakterem egyértelműen Beth volt. Ő teljesen egy texasi stílus: az ékszerek, az övek, a farmer, a cowboycsizma és a cowboykalap, minden együtt

– mondta Bryant, aki szerint Beth megjelenése egyszerűen „Texas to the max”.