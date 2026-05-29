Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 29., péntek Magdolna

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
tragédia

Brazil fenéknagyobbítás közben halt meg a 27 éves nő: a klinikán nem ez volt az első ilyen eset

tragédia fenéknagyobbítás plasztika
Life.hu
2026.05.29.
Egy 27 éves értékesítő meghalt, miközben brazil fenékemelő műtétet hajtottak végre rajta egy magánklinikán. A fiatal nő egészséges volt, a fenékplasztika közben azonban leállt a szíve. A rendőrség vizsgálatot indított az ügyben.

Barbara Laura Souza Flix kedden (május 26.) jelentkezett be egy magánintézménybe brazil fenéknagyobbításra. A fenékplasztikai eljárás lényege, hogy a nagyobbításhoz szükséges zsírt a test más részeiről szívják le, majd töltik bele a fenékbe. Barbara a hasából és a hátából szerette volna eltávolítani a zsírt, a műtét azonban tragédiával végződött. 

orvos, fenékplasztika végzése közben
Fenékplasztika közben vesztette életét a fiatal nő. 
Forrás: Shutterstock
  • A brazil fenékemelés (BBL) egy olyan fenékformáló eljárás, amely szilikonimplantátumok helyett a test saját zsírját használja fel a fenék alakjának és méretének javítására.
  • Barbara Laura Souza Flix is ezt az eljárást választotta, amikor május 26-án besétált a brazíliai Belo Horizonte-i Instituto Mineiro de Obesidade-ba, hogy elvégezzék rajta a fenékplasztikát. 
  • A 27 éves, értékesítőként dolgozó Barbara azonban már ki nem jött a magánklinikáról, belehalt a fenéknagyobbításba.

Elhunyt fenékplasztika közben: vizsgálódik a rendőrség

Barbara egy extrovertált, felelősségteljes, élettel teli nő volt a családtagok elmondása alapján, akinek nagy tervei voltak a jövőre nézve. A klinikára azzal a céllal érkezett, hogy BBL-t, azaz brazil fenékemelést végezzenek rajta, arra azonban, ami a műtét közben történt, senki sem számított. A fiatal nőnek a hátából és a hasából szívták le a zsírt, hogy azt átültessék a fenekébe, amikor megtörtént a tragédia. 

Az orvosi személyzet hirtelen csökkenést észlelt a légzés szintjében a műtét átültetési fázisa alatt, mielőtt a szíve teljesen leállt volna. A sebészek több mint egy órán át próbálták újraéleszteni a nőt, de hivatalosan 12:20-kor halottnak nyilvánították a helyszínen.

A fő gyanú az, hogy tüdőembóliában halt meg, aminek a zsírhoz lehet köze, amit beültettek. Barbara testét boncolásra szállították, a rendőrség pedig a helyszínre érkezett és vizsgálatot indított a fiatal nő halálának ügyében. Időközben az is kiderült, hogy néhány évvel ezelőtt egy másik nő is hasonló körülmények között halt meg a klinikán, így most komoly kritika éri a magánrendelőt. 

A brazil fenéknagyobbító műtéteket világszerte az egyik legveszélyesebb esztétikai beavatkozásként tartják számon. Nemzetközi plasztikai sebészeti szervezetek korábban arra figyelmeztettek, hogy a BBL-műtétek halálozási aránya jóval magasabb lehet más szépészeti eljárásokénál. Barbara esete is arra hívja fel a figyelmet, hogy az egyre több helyen elérhető és egyre nagyobb népszerűségnek örvendő plasztikai beavatkozásoknál nagyon résen kell lennie a páciensnek, hiszen komoly orvosi beavatkozásról van szó, a műtét pedig akár az életébe is kerülhet, ha nem megfelelő helyen csináltatja. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Közel 300 milliót költött plasztikára, ma alig lehet ráismerni a Tini mamik sztárjára

Talán még emlékszel az MTV-n futó Tini mamik reality sorozatra. Farrah Abraham már ekkor kitűnt feltűnő szépségével és kissé anyagias viselkedésével.

Egy autó árát költötte arcplasztikára a világhírű színésznő, de mégsem boldog − Fotó

Korábban kijelentette, hogy az öregedés természetes folyamat, és ő sosem fog kés alá feküdni. Az angol színésznő és humorista, Rosie O'Donnell azonban idén mégis elvégeztetett egy költséges arcplasztikai műtétet. Ám az, amit utána a tükörben látott, mélyen megrendítette.

Elrontott, fájdalmas mellplasztikájáról vallott a fitneszmodell - Videón mutatta meg az eredményt

Mindenki csak ámult Cheyenne Caspary tökéletes testén, de a felszín alatt pokoli fájdalmak és torz implantátumok rejtőztek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu