Brazil fenéknagyobbítás közben halt meg a 27 éves nő: a klinikán nem ez volt az első ilyen eset

Barbara Laura Souza Flix kedden (május 26.) jelentkezett be egy magánintézménybe brazil fenéknagyobbításra. A fenékplasztikai eljárás lényege, hogy a nagyobbításhoz szükséges zsírt a test más részeiről szívják le, majd töltik bele a fenékbe. Barbara a hasából és a hátából szerette volna eltávolítani a zsírt, a műtét azonban tragédiával végződött.

A brazil fenékemelés (BBL) egy olyan fenékformáló eljárás, amely szilikonimplantátumok helyett a test saját zsírját használja fel a fenék alakjának és méretének javítására.

Barbara Laura Souza Flix is ezt az eljárást választotta, amikor május 26-án besétált a brazíliai Belo Horizonte-i Instituto Mineiro de Obesidade-ba, hogy elvégezzék rajta a fenékplasztikát.

A 27 éves, értékesítőként dolgozó Barbara azonban már ki nem jött a magánklinikáról, belehalt a fenéknagyobbításba.

Elhunyt fenékplasztika közben: vizsgálódik a rendőrség

Barbara egy extrovertált, felelősségteljes, élettel teli nő volt a családtagok elmondása alapján, akinek nagy tervei voltak a jövőre nézve. A klinikára azzal a céllal érkezett, hogy BBL-t, azaz brazil fenékemelést végezzenek rajta, arra azonban, ami a műtét közben történt, senki sem számított. A fiatal nőnek a hátából és a hasából szívták le a zsírt, hogy azt átültessék a fenekébe, amikor megtörtént a tragédia.

Az orvosi személyzet hirtelen csökkenést észlelt a légzés szintjében a műtét átültetési fázisa alatt, mielőtt a szíve teljesen leállt volna. A sebészek több mint egy órán át próbálták újraéleszteni a nőt, de hivatalosan 12:20-kor halottnak nyilvánították a helyszínen.

A fő gyanú az, hogy tüdőembóliában halt meg, aminek a zsírhoz lehet köze, amit beültettek. Barbara testét boncolásra szállították, a rendőrség pedig a helyszínre érkezett és vizsgálatot indított a fiatal nő halálának ügyében. Időközben az is kiderült, hogy néhány évvel ezelőtt egy másik nő is hasonló körülmények között halt meg a klinikán, így most komoly kritika éri a magánrendelőt.

A brazil fenéknagyobbító műtéteket világszerte az egyik legveszélyesebb esztétikai beavatkozásként tartják számon. Nemzetközi plasztikai sebészeti szervezetek korábban arra figyelmeztettek, hogy a BBL-műtétek halálozási aránya jóval magasabb lehet más szépészeti eljárásokénál. Barbara esete is arra hívja fel a figyelmet, hogy az egyre több helyen elérhető és egyre nagyobb népszerűségnek örvendő plasztikai beavatkozásoknál nagyon résen kell lennie a páciensnek, hiszen komoly orvosi beavatkozásról van szó, a műtét pedig akár az életébe is kerülhet, ha nem megfelelő helyen csináltatja.

