Döntöttek Scherer Péter előadásainak sorsáról – így viszik tovább az örökségét

színház Scherer Péter halála Scherer Péter betegsége Scherer Péter
Rideg Léna
2026.05.29.
Május 19-én az egész országot megrázta a hír, hogy 64 éves korában elhunyt a sokak által Pepeként emlegetett Jászai Mari-díjas színész. Scherer Péter halála után most az is kiderült, mely előadások maradnak műsoron, és mely produkcióktól kell végleg búcsút vennie a közönségnek.

Még mindig nehezen dolgozza fel a színházi világ és a közönség Scherer Péter elvesztését. A 64 évesen elhunyt Jászai Mari-díjas színész halála után több társulatnál is felmerült a kérdés: mi lesz azokkal az előadásokkal, amelyekhez színészként vagy alkotóként kötődött.

Forrás: Bors

Így folytatják Scherer Péter nélkül a színházak

A Nézőművészeti Kft. nemrég ünnepelte A fajok eredete című produkció 300. előadását, amely egyben alkalmat adott arra is, hogy méltó módon emlékezzenek meg a művészről. A társulat művészeti vezetője, Gyulay Eszter a Port.hu-nak nyilatkozva elmondta, hogy Scherer az utóbbi években egyre kevesebb szerepet vállalt, betegsége pedig tovább csökkentette színpadi jelenlétét.

Azok közül az előadások közül, amelyekben szerepelt, egyedül A fajok eredete marad műsoron.

Ebben a darabban már korábban is felváltva lépett színpadra Katona Lászlóval, a társulat egyik alapítójával. A jubileumi, 300. előadást azonban már nélküle játszották. Az este végén Mucsi Zoltán a tapsot megszakítva egyperces néma főhajtásra kérte a közönséget.

Több előadás is eltűnik a repertoárból

Több olyan produkció viszont búcsút vesz a nézőktől, amely szorosan kapcsolódott Scherer Péterhez. Lezárul a Szkénében játszott Kartonpapa története, ahogyan nem kerül többé színpadra a B32 Galéria és Kultúrtérben bemutatott Utazás a koponyám körül sem, amelyben rendezőként és színészként egyaránt részt vett. Ugyancsak kikerül a repertoárból A piszkosak című előadás.

A társulat ugyanakkor folytatja működését. Gyulay Eszter szerint Scherer Péter is ezt szerette volna, és Mucsi Zoltán is a csapat mellett marad. A cél, hogy továbbvigyék azt a szellemi és emberi örökséget, amelyet a népszerű színész maga után hagyott.

Scherer Péter és Mucsi Zoltán.

Nem szakad meg a tantermi színházi előadások hagyománya sem, amely Scherer számára különösen fontos volt. Nevéhez fűződik több sikeres produkció, köztük a Klamm háborúja, amelyben hosszú éveken át játszott, valamint a rendkívüli nézőszámot elérő Gyáva című előadás is.

A Centrál Színház egyik legsikeresebb vígjátéka, a Pletykafészek továbbra is műsoron marad. Scherer Péter már betegsége idején is megosztotta szerepét Magyar Attilával, aki a jövőben teljes egészében átveszi a karaktert. Az ötödik lépés című előadás bemutatója ugyanakkor már nem valósulhatott meg vele. A próbafolyamat tavaly elkezdődött, ám a premier végül elmaradt. Az értesülések szerint a szerepet Marton Róbert veszi át, és az előadás a következő évadban kerülhet a közönség elé.

Élete utolsó éveiben is fontos szakmai díjakkal ismerték el munkásságát

Scherer Péter idén januárban vehette át a Páger Antal-díjat, amely különösen közel állt a szívéhez. Az elismerést a makói önkormányzat által létrehozott kuratórium ítéli oda minden évben annak a művésznek, aki munkásságával a legméltóbban képviseli a makói születésű Páger Antal szellemi örökségét. Nagy megtiszteltetésként élte meg a Karinthy-gyűrű elnyerését is. A humor kiemelkedő alakjainak járó rangos díjat 2020-ban kapta meg, bár a járványhelyzet miatt a hagyományos júniusi átadás helyett csak decemberben vehette át az elismerést. 

Scherer Péter munkásságát a szakma is elismerte: halála után, május 23-án posztumusz életműdíjjal tüntették ki a XII. Országos ASSITEJ Gyermek- és Ifjúsági Színházi Biennálén.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
