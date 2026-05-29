Döntöttek Scherer Péter előadásainak sorsáról – így viszik tovább az örökségét

Még mindig nehezen dolgozza fel a színházi világ és a közönség Scherer Péter elvesztését. A 64 évesen elhunyt Jászai Mari-díjas színész halála után több társulatnál is felmerült a kérdés: mi lesz azokkal az előadásokkal, amelyekhez színészként vagy alkotóként kötődött.

Nem minden darab marad műsoron: döntés született Scherer Péter szerepeiről

Forrás: Bors

Így folytatják Scherer Péter nélkül a színházak

A Nézőművészeti Kft. nemrég ünnepelte A fajok eredete című produkció 300. előadását, amely egyben alkalmat adott arra is, hogy méltó módon emlékezzenek meg a művészről. A társulat művészeti vezetője, Gyulay Eszter a Port.hu-nak nyilatkozva elmondta, hogy Scherer az utóbbi években egyre kevesebb szerepet vállalt, betegsége pedig tovább csökkentette színpadi jelenlétét.

Azok közül az előadások közül, amelyekben szerepelt, egyedül A fajok eredete marad műsoron.

Ebben a darabban már korábban is felváltva lépett színpadra Katona Lászlóval, a társulat egyik alapítójával. A jubileumi, 300. előadást azonban már nélküle játszották. Az este végén Mucsi Zoltán a tapsot megszakítva egyperces néma főhajtásra kérte a közönséget.

Több előadás is eltűnik a repertoárból

Több olyan produkció viszont búcsút vesz a nézőktől, amely szorosan kapcsolódott Scherer Péterhez. Lezárul a Szkénében játszott Kartonpapa története, ahogyan nem kerül többé színpadra a B32 Galéria és Kultúrtérben bemutatott Utazás a koponyám körül sem, amelyben rendezőként és színészként egyaránt részt vett. Ugyancsak kikerül a repertoárból A piszkosak című előadás.

A társulat ugyanakkor folytatja működését. Gyulay Eszter szerint Scherer Péter is ezt szerette volna, és Mucsi Zoltán is a csapat mellett marad. A cél, hogy továbbvigyék azt a szellemi és emberi örökséget, amelyet a népszerű színész maga után hagyott.

Nem szakad meg a tantermi színházi előadások hagyománya sem, amely Scherer számára különösen fontos volt. Nevéhez fűződik több sikeres produkció, köztük a Klamm háborúja, amelyben hosszú éveken át játszott, valamint a rendkívüli nézőszámot elérő Gyáva című előadás is.

A Centrál Színház egyik legsikeresebb vígjátéka, a Pletykafészek továbbra is műsoron marad. Scherer Péter már betegsége idején is megosztotta szerepét Magyar Attilával, aki a jövőben teljes egészében átveszi a karaktert. Az ötödik lépés című előadás bemutatója ugyanakkor már nem valósulhatott meg vele. A próbafolyamat tavaly elkezdődött, ám a premier végül elmaradt. Az értesülések szerint a szerepet Marton Róbert veszi át, és az előadás a következő évadban kerülhet a közönség elé.