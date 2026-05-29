A meglepő szabály, amit Vilmos és Katalin három gyermekének kötelező betartani otthon

Amennyiben úgy hitted, hogy a brit királyi család gyerekei kizárólag makulátlan ruhákban sétálgatnak a kastélyfolyosókon, akkor ettől leesik az állad. Katalin és Vilmos herceg gyereknevelése ebben a pontban eléggé hétköznapi.

Forrás: Getty Images

Katalin hercegné és Vilmos herceg gyereknevelési szabályán mindenki meglepődött Katalin hercegné és Vilmos herceg gyerekei minden nap „kötelezően” kimennek a szabadba.

Az eső sem kifogás, a sáros ruha náluk inkább jó jel, mint probléma.

A walesi család célja, hogy a gyerekek „normális” gyerekkort éljenek meg.

Vilmos herceg és Katalin hercegné három gyereke – György herceg, Sarolta hercegnő és a mindig energiabomba Lajos herceg – állítólag egy különös, de nagyon is földhözragadt szabály szerint élnek:

Minden nap kötelező a szabadtéri program.

Igen, még akkor is, ha odakint épp a tipikus brit időjárás tombol.

Katalin szerint a gyerekeknek a szabadban a helyük.

Forrás: Getty Images

A királyi bennfentesek szerint a hercegi pár tudatosan próbálja távoltartani a gyerekeket a „királyi buboréktól”. A cél? Kevesebb képernyő, több friss levegő, biciklizés, kutyázás, fára mászás és persze némi sár. Jó sok sár. Katalin hercegné állítólag kifejezetten hisz abban, hogy a gyerekek érzelmileg kiegyensúlyozottabbak és magabiztosabbak lesznek, ha kapcsolatban maradnak a természettel.

Otthon tehát jóval lazább a hangulat, mint a hivatalos eseményeken. Bár nyilvános szerepléseiken kifogástalan etikettet követnek, az Adelaide Cottage falai között úgy tűnik, néha a gumicsizma az igazi királyi dress code.

