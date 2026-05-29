Ritka pillanat: A múmia sztárja, Brendan Fraser fiaival érkezett új filmje premierjére – FOTÓ

New Yorkban mutatták be a Pressure című háborús filmet, amelyben Brendan Fraser Dwight D. Eisenhowert alakítja. A történet a normandiai partraszállást megelőző 72 órát dolgozza fel, a premier azonban nemcsak a film miatt kapott figyelmet.

Brendan Fraser ritkán mutatkozik családjával.

Brendan Fraser fiaival vörös szőnyegezett

Az 57 éves színész két fiával, a 23 éves Griffin Arthur Fraserrel és a 20 éves Leland Francis Fraserrel érkezett az eseményre. Brendan Fraser gyermekei ritkán szerepelnek nyilvánosan édesapjuk oldalán, ezért a közös vörös szőnyeges megjelenés különösen nagy érdeklődést váltott ki. A rajongók legutóbb 2022-ben láthatták együtt a családot, akkor A bálna premierjén jelentek meg közösen. Fraser háromgyermekes édesapa, magánéletét pedig mindig is igyekezett távol tartani a reflektorfénytől.

Ő az utóbbi évek egyik legnagyobb visszatérője

A színész neve a kilencvenes és kétezres évek egyik legnagyobb hollywoodi sztárjai között szerepelt. Világhírnevet elsősorban A múmia-filmek hoztak számára, de olyan produkciókban is szerepelt, mint az Őserdő hőse vagy az Utazás a Föld középpontja felé. Karrierje egy időre háttérbe szorult, az elmúlt években azonban látványos visszatérést produkált. A bálna című filmben nyújtott alakításáért Oscar-díjat is nyert, a közönség pedig azóta is hatalmas szeretettel fogadja minden megjelenését.

A friss fotók alapján Brendan Fraser és fiai láthatóan remek hangulatban érkeztek az eseményre, a rajongók pedig gyorsan megjegyezték, mennyire ritka és megható pillanat volt együtt látni őket – írja a People magazin.

