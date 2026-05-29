Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 29., péntek Magdolna

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
család

Ritka pillanat: A múmia sztárja, Brendan Fraser fiaival érkezett új filmje premierjére – FOTÓ

család Brendan Fraser premier
Rideg Léna
2026.05.29.
A színész ezúttal nem egyedül lépett a vörös szőnyegre. Brendan Fraser két felnőtt fiával, a 23 éves Griffin Arthurral és a 20 éves Leland Francisszal együtt jelent meg legújabb filmje, a Pressure premierjén New Yorkban.

New Yorkban mutatták be a Pressure című háborús filmet, amelyben Brendan Fraser Dwight D. Eisenhowert alakítja. A történet a normandiai partraszállást megelőző 72 órát dolgozza fel, a premier azonban nemcsak a film miatt kapott figyelmet.

Brendan Fraser ritkán mutatkozik családjával.
Brendan Fraser ritkán mutatkozik családjával.
Forrás: Getty Images North America

Brendan Fraser fiaival vörös szőnyegezett

Az 57 éves színész két fiával, a 23 éves Griffin Arthur Fraserrel és a 20 éves Leland Francis Fraserrel érkezett az eseményre. Brendan Fraser gyermekei ritkán szerepelnek nyilvánosan édesapjuk oldalán, ezért a közös vörös szőnyeges megjelenés különösen nagy érdeklődést váltott ki. A rajongók legutóbb 2022-ben láthatták együtt a családot, akkor A bálna premierjén jelentek meg közösen. Fraser háromgyermekes édesapa, magánéletét pedig mindig is igyekezett távol tartani a reflektorfénytől.

Griffin Arthur Fraser, Brendan Fraser and Leland Francis Fraser at "Pressure" New York Premiere held at AMC Lincoln Square 13 on May 26, 2026 in New York, New York. (Photo by Kristina Bumphrey/Variety via Getty Images)
Forrás: Variety

Ő az utóbbi évek egyik legnagyobb visszatérője

A színész neve a kilencvenes és kétezres évek egyik legnagyobb hollywoodi sztárjai között szerepelt. Világhírnevet elsősorban A múmia-filmek hoztak számára, de olyan produkciókban is szerepelt, mint az Őserdő hőse vagy az Utazás a Föld középpontja felé. Karrierje egy időre háttérbe szorult, az elmúlt években azonban látványos visszatérést produkált. A bálna című filmben nyújtott alakításáért Oscar-díjat is nyert, a közönség pedig azóta is hatalmas szeretettel fogadja minden megjelenését. 

A friss fotók alapján Brendan Fraser és fiai láthatóan remek hangulatban érkeztek az eseményre, a rajongók pedig gyorsan megjegyezték, mennyire ritka és megható pillanat volt együtt látni őket – írja a People magazin.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

„Komoly tervei voltak még” – megrendítő részletek derültek ki Scherer Péter utolsó forgatásáról

A színész halála az egész országot megrázta. Scherer Péter nem sokkal a halála előtt még Mucsi Zoltánnal együtt dolgozott egy fontos prevenciós kampányon, amelynek célja az volt, hogy minél több ember figyelmét felhívják a korai szűrővizsgálatok életmentő szerepére.

Falatnyi bikiniben lazított Jennifer Lopez: 56 évesen is elképesztő formában van – Fotó

Az énekesnő ezúttal nem a hangjával vagy színészi alakításával került a figyelem középpontjába. Jennifer Lopez egy falatnyi fehér bikiniben mutatta meg elképesztő alakját, a rajongók pedig egyszerűen nem győzték dicsérni, milyen fantasztikusan néz ki.

Komoly vizsgálat célkeresztjében Beatrix és Eugénia: őket is elzavarják, mint az apjukat

Parlamenti vizsgálat indulhat a királyi rezidenciákhoz kapcsolódó lakhatási megállapodások miatt. Úgy tudni, ez Beatrixet és Eugéniát is érintheti.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu