Egyetemi iskolakezdésnél az albérlet a legnagyobb érvágás, de erre is van megoldás

Ha ilyenkor kevés a családi megtakarítás, vagy azt nem akarjuk teljesen elkölteni, akkor jó megoldás lehet a személyi kölcsön. A BiztosDöntés.hu szakértői szerint ma már ezt gyorsan és akár online is elintézhetjük, ráadásul a kamatok is alacsonyabbak, mint néhány éve.

Egyetemi városba költözés és év eleji kiadások

Sok diáknak az egyetemre való beiratkozás egyet jelent a költözéssel is. A nagy egyetemi városokban ilyenkor több száz új diák jelenik meg, és nekik lakniuk is kell valahol.

Az egyetemi ponthatárok kihirdetése általában az albérleti piac jelentős élénkülésével szokott együtt járni, de az utóbbi időkben olyan kifeszített volt a piac, hogy most nem papírforma szerint viselkedtek az albérletárak. Bár idén jellemzőbb volt a lassuló bérletidíj-emelkedés, sőt, esetenként a csökkenés is, de az albérlet továbbra is jelentős kiadás. Ráadásul épp egyes egyetemi városokban, például Szegeden és Debrecenben továbbra is erős a kereslet, és kevés a kiadó lakás.

A lakásbérlés során az egyik legnagyobb kiadás a kaució, ami jellemzően egy-két havi bérleti díj, plusz az első hónap díja. Ezután a lakást megfelelően fel kell szerelni, és még egy bútorozott ingatlanba is jó eséllyel kell egy-két bútor, háztartási gép, illetve edények, étkészletek és egyéb használati tárgyak. Be kell rendezni tehát egy háztartást.

A lakhatás költségei mellett jelennek meg a tanuláshoz szükséges eszközök díjai, például egy laptop, monitor vagy nyomtató, és ha van, a tandíjakat és egyéb költségeket is ki kell fizetni. Ez jelentős kiadás, de ha pluszpénz kell ehhez, fel lehet rá venni szabad felhasználású személyi kölcsönt.

Az egyetemi évek indulásakor az is kérdés, milyen bankszámlára érkezzen a pénz: a diákhitel mellé nyitható számla díjmentes számlavezetést, díjmentes bankkártyát és díjmentes online utalásokat kínál, igényelni pedig a Diákhitel Központon keresztül lehet.

Miért épp személyi kölcsön?

A személyi kölcsön előnye, hogy a hiteligénylés gyors, egyszerű, és a legtöbb esetben teljes mértékben online is lehetséges. A pénzt napokon vagy akár órákon belül megkapjuk, a felhasználás pedig szabad, nem kell számlával igazolni semmit.