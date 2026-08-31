Egyetemi iskolakezdésnél az albérlet a legnagyobb érvágás, de erre is van megoldás

Ha ilyenkor kevés a családi megtakarítás, vagy azt nem akarjuk teljesen elkölteni, akkor jó megoldás lehet a személyi kölcsön. A BiztosDöntés.hu szakértői szerint ma már ezt gyorsan és akár online is elintézhetjük, ráadásul a kamatok is alacsonyabbak, mint néhány éve.
Egyetemi városba költözés és év eleji kiadások
Sok diáknak az egyetemre való beiratkozás egyet jelent a költözéssel is. A nagy egyetemi városokban ilyenkor több száz új diák jelenik meg, és nekik lakniuk is kell valahol.
Az egyetemi ponthatárok kihirdetése általában az albérleti piac jelentős élénkülésével szokott együtt járni, de az utóbbi időkben olyan kifeszített volt a piac, hogy most nem papírforma szerint viselkedtek az albérletárak. Bár idén jellemzőbb volt a lassuló bérletidíj-emelkedés, sőt, esetenként a csökkenés is, de az albérlet továbbra is jelentős kiadás. Ráadásul épp egyes egyetemi városokban, például Szegeden és Debrecenben továbbra is erős a kereslet, és kevés a kiadó lakás.
A lakásbérlés során az egyik legnagyobb kiadás a kaució, ami jellemzően egy-két havi bérleti díj, plusz az első hónap díja. Ezután a lakást megfelelően fel kell szerelni, és még egy bútorozott ingatlanba is jó eséllyel kell egy-két bútor, háztartási gép, illetve edények, étkészletek és egyéb használati tárgyak. Be kell rendezni tehát egy háztartást.
A lakhatás költségei mellett jelennek meg a tanuláshoz szükséges eszközök díjai, például egy laptop, monitor vagy nyomtató, és ha van, a tandíjakat és egyéb költségeket is ki kell fizetni. Ez jelentős kiadás, de ha pluszpénz kell ehhez, fel lehet rá venni szabad felhasználású személyi kölcsönt.
Az egyetemi évek indulásakor az is kérdés, milyen bankszámlára érkezzen a pénz: a diákhitel mellé nyitható számla díjmentes számlavezetést, díjmentes bankkártyát és díjmentes online utalásokat kínál, igényelni pedig a Diákhitel Központon keresztül lehet.
Miért épp személyi kölcsön?
A személyi kölcsön előnye, hogy a hiteligénylés gyors, egyszerű, és a legtöbb esetben teljes mértékben online is lehetséges. A pénzt napokon vagy akár órákon belül megkapjuk, a felhasználás pedig szabad, nem kell számlával igazolni semmit.
A személyi kölcsönök kamata jelenleg igen kedvező, általában 10-14 százalék között mozog, de a valamivel 10 százalék alatti kamat sem ritka. A kölcsön futamideje a legtöbb konstrukciónál 1-7 év között van. Minél rövidebb futamidőt választunk, annál magasabb havi törlesztőrészlettel számolhatunk, és annál magasabb igazolt jövedelemre lesz szükségünk a hiteligényléshez. Ugyanakkor ha túl hosszú a futamidő, akkor összességében több kamatot kell kifizetnünk a banknak.
A hitelösszeget és a futamidőt úgy érdemes megválasztani, hogy a hiteltörlesztőnk az a legmagasabb összeg legyen, amely mellett az anyagi biztonságunk nem sérül, azaz marad elég pénz a napi kiadásokra és tartalék a hirtelen felmerülő költségekre.
Ha sok kisebb-nagyobb kiadással van dolgunk, mint amilyen az iskolakezdés is, ahol a költségek nem egyszerre jelentkeznek, az összegek pedig széles skálán mozognak, akkor felmerülhet, hogy hitelkeretből vagy hitelkártyával fizessünk. Ez valóban kényelmes megoldás, de sokkal drágább lehet.
Ezeknek a konstrukcióknak jóval magasabb a kamata, mint egy klasszikus személyi kölcsönnek, a türelmi időn túl is fennmaradó hitelkártya-tartozás például akár 30-40 százalékos kamattal is ketyeghet a kiegyenlítésig.
A hitelkeret típusú hitelekhez képest egy 5-6 éves személyi kölcsön súlyosabb tehernek tűnhet, de valójában alacsonyabb kamat mellett kapunk ugyanolyan szabadon elkölthető pénzt, amelyet ráadásul bármikor előtörleszthetünk.
Az elérhető hitelösszeg 500 ezer forint körül kezdődik, de alacsonyabb is előfordul, és akár 15 millió forintig terjedhet, a keretbe tehát kisebb, néhány százezer forintos igény is beleférhet, de nagyobb összeggel is működik.
Az OTP Bank Személyi kölcsönének kamatai július 27-től 0,5-2 százalékkal csökkentek, különösen egyes alacsonyabb összegsávokban. A kölcsön már 500 ezer forinttól igényelhető, teljes mértékben online.
Ha 2 millió forintra van szükségünk és 6 éves futamidőt választunk, akkor a havi törlesztőrészletünk 44 745 forint lesz. A folyósítás akár 1 munkanapon belül megtörténik, és a bank nem várja, hogy a fizetésünket hozzá utaljuk.
Az OTP Minősített Fogyasztóbarát Személyi hitele 2 millió forinttól elérhető, és minimum havi 400 ezer forint jövedelmet vár hozzá a bank. A havi törlesztőrészlet ennél ez összegnél 41 409 forint.
A Cofidis személyi kölcsöne videóhívással igényelhető, a folyósítást akár 2 napon belül vállalják. A havi törlesztőrészlet 40 802 forint, és a fizetésünket nem kell a Cofidishez utalni.
Az MBH Bank minősített fogyasztóbarát hitelét videóbankos azonosítással banki munkaidőben igényelhetjük, a folyósítás akár 3 munkanapon belül megtörténik. A havi törlesztőrészlet 42 426 forint, jövedelemutalás nélkül.
Ha vállaljuk, hogy a jövedelmünket a bankhoz utaljuk, tehát akár bankot is váltanánk, akkor az UniCredit Fix kamat személyi kölcsöne szelfivel is igényelhető, és online igénylés esetén akár 30 000 forint jóváírást is kaphatunk. A törlesztőrészlet havi 40 802 forint.
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