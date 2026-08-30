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Kendall Jenner megtalálta az igazit? Már férjeként tekint Jacob Elordira

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Simon Péter
2026.08.30.
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A modell eddig nem érezte úgy, hogy bárki kedvéért férjhez kellene mennie, most azonban minden megváltozott. Kendall Jenner állítólag elképzelhetőnek tartja, hogy Jacob Elordi lesz a férje.

Egy bennfentes szerint Kendall Jenner komolyan látja a közös jövőt a 29 éves ausztrál színésszel, és ez az első alkalom, hogy egy kapcsolatában tényleg megfordult a fejében: akár hozzá is menne a párjához. A 30 éves modell korábban több komoly kapcsolatban is élt, de soha nem érezte úgy, hogy pusztán a kora miatt le kellene telepednie. Ezen változtatott Jacob Elordi.

Jacob Elordi és Kendall Jenner
Kendall Jenner és Jacob Elordi kapcsolata friss, de reményteli
Forrás: Getty Images

Kendall Jenner állítólag teljesen megnyugodott Jacob mellett 

A Page Sixnek nyilatkozó forrás szerint valami különösen megfogta Kendallt Jacobban: a színész érettnek, kiegyensúlyozottnak és megbízhatónak tűnik számára. A forrás úgy véli, Elordi nyugodt természete kifejezetten jót tesz a modellnek, aki mellette állítólag sokkal kiegyensúlyozottabb.

A kapcsolatukat a barátaik és Kendall Jenner családja is támogatja. A forrás szerint Jacob könnyedén beilleszkedett Kendall életébe, és mindenki nagyon kedveli.

Még nem készülnek esküvőre

A hírek szerint azonban senki nem rohan előre. A pár kapcsolata még viszonylag friss, ezért egyelőre szó sincs konkrét esküvői tervekről. A bennfentes szerint egyszerűen arról van szó, hogy Kendall most először lát olyan lehetőséget egy kapcsolatban, amelyből hosszú távon akár házasság is lehet.

A románcuk az év elején kezdett komolyabbá válni, majd egy hawaii nyaralás után állítólag még szorosabb lett köztük a kapcsolat. Augusztusban már nyilvánosan is látták őket kézen fogva Londonban, ami újabb jele volt annak, hogy a korábbi találgatásoknál komolyabb lehet közöttük a dolog.

Kendall tehát egyelőre nem menyasszony, de ha hihetünk a bennfentesnek, Jacob Elordi már egészen más kategóriába került nála, mint korábbi szerelmei.

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