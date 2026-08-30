10 perces trükk puffadás ellen: ezt kell tenned, ha beütött a baj

A puffadt, feszülő has könnyen elronthatja az egész napi közérzetünket, különösen egy kiadós étkezés után. Szerencsére van egy egyszerű, otthon is bevethető 10 perces gyakorlat, ami segíthet enyhíteni a kellemetlen érzést, és hatásos a puffadás ellen.

Soha ne dőljünk le egyből étkezés után, a puffadás ellen egy laza séta segíthet a legkönnyebben.

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Az étkezés után jelentkező kellemetlen hasfeszülés szinte minden esetben a puffadásra utal.

Ha a probléma szinte minden nap visszatér, az akár egy rejtett ételintoleranciára is utalhat.

Szerencsére egy 10 perces, otthon is alkalmazható módszerrel könnyen enyhíthetünk rajta.

Már otthon is tehetünk a puffadás ellen

Ha egy kiadós ebéd vagy vacsora után a jóllakottság helyett inkább kellemetlen, feszülő érzet jelentkezik a hasunkban, akkor szinte biztos, hogy puffadással van dolgunk. Ezt a rendkívül elterjedt problémát számos dolog kiválthatja; többek között a túl gyors és bőséges étkezések, a levegő nyelése, de az emésztés lassulása és a felgyülemlett gázok is okozhatják. Ha viszont a puffadás nem csak alkalmanként, hanem rendszeresen visszatér, azt már nem szabad félvállról venni. Ilyenkor elengedhetetlen, hogy szigorúan odafigyeljünk arra, mi kerül a tányérunkra. Ehhez érdemes étkezési naplót vezetni, hiszen gyakran ételintolerancia is állhat a panaszok mögött.

Ha azonban a puffadás csak alkalmanként jelentkezik, szerencsére nem kell azonnal a gyógyszeres doboz után nyúlnunk.

Ha már elkezdjük érezni a kellemetlen feszülést, egy pohár citromos víz vagy köménymag tea könnyen elmulaszthatja az érzetet. Elfogyasztása után azonban semmiképp ne dőljünk hátra, egy könnyű, 10 perces séta ugyanis hatékonyan beindíthatja a bélmozgást, ezzel segítve a gázok természetes távozását.

Ez a 10 perces gyakorlat is segíthet

Ha a teák önmagukban nem hoznak elég gyors enyhülést, egy könnyed hasmasszázs is segíthet a puffadás mérséklésében. Ehhez feküdjünk kényelmesen a hátunkra, majd az óramutató járásával megegyező irányban, finom, körkörös mozdulatokkal masszírozzuk át a hasunkat, különösen a köldök körüli területet. Ezzel serkenthetjük a bélmozgást, és a kellemetlen feszítő érzést is csökkenthetjük.