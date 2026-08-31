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Hilaria Baldwin 7 gyerek mellett is bombaformában van – elárulta, mi a titka

NurPhoto - IMAGE PRESS AGENCY
edzés alec baldwin hilaria baldwin
Simon Péter
2026.08.31.
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Hét gyerek mellett nem lehet egyszerű időt szakítani magára. Hilaria Baldwin azonban megtalálta a megoldást. A 42 éves édesanya szerint nem kell órákra eltűnni az edzőteremben: néha egy fürdőszoba is tökéletes helyszín egy gyors edzéshez.

Hilaria Baldwin elárulta, hogy minden nap fut, és már napi 30 perc kardió is rengeteget segít neki abban, hogy fizikailag és mentálisan is jobban érezze magát. Emellett jógázik, barre-edzésekre jár, és ha úgy adódik, a fürdőszobában is beiktat néhány gyakorlatot.

Hilaria Baldwin
Hilaria Baldwin 7 gyerek után is bomba formában van.
Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A fürdőszobában is lehet edzeni

Hilaria nemrég videón is megmutatta, hogyan néz ki az egyik ilyen rögtönzött edzése: fürdőszobájában végzett farizomgyakorlatokat bikiniben.

Azt mondja, anyaként sokszor egyszerűen nincs idő egy hosszú edzésre, ezért inkább megragadja a rövid szabad perceket. A rendszeres mozgás szerinte nemcsak a testét tartja formában, hanem az idegrendszerének is jót tesz.

Hilaria Baldwin nem él salátán és vízen

Bár a külseje alapján könnyű lenne azt gondolni, hogy Hilaria szigorú diétát követ, állítása szerint ez egyáltalán nem így van.

„Az emberek azt gondolják, hogy mindig csak salátát eszem” – mondta, hozzátéve, hogy ez korábban valóban előfordult, ma azonban inkább az egyensúlyra törekszik. Ha megkíván egy pizzát vagy egy fagyit a gyerekeivel, nem tiltja meg magának.

Szerinte a lényeg, hogy az ember alapvetően tápláló ételeket válasszon, de időnként nyugodtan élvezze azt is, amire éppen vágyik.

Alec Baldwin nem csatlakozik hozzá

Arra a kérdésre, hogy férje, Alec Baldwin szokott-e vele edzeni, Hilaria nevetve azt mondta: nem igazán. Ennek meglehetősen egyszerű oka van: szerinte a színész a világ egyik legrugalmatlanabb embere, még a lábujjait sem tudja megérinteni.

Hilaria és Alec Baldwin több mint 15 éve vannak együtt, és hét közös gyermekük van. Hilaria szerint kapcsolatuk egyik legfontosabb titka, hogy mindketten újra és újra úgy döntenek: a nehéz időszakokban is egymás mellett akarnak maradni.

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