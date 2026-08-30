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Paris Jackson elárulta, milyen volt valójában Michael Jackson Neverlandjén felnőni

NurPhoto - IMAGE PRESS AGENCY
michael jackson jackson gyerekek neverland vidámpark
Simon Péter
2026.08.30.
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Michael Jackson Neverlandje kívülről nézve egy gyerekparadicsomnak tűnik. Paris Jackson szerint azonban a valóság ennél jóval hétköznapibb volt, és el is árulta, milyen szabályok szerint éltek testvéreivel a híres birtokon.

Paris Jackson a Call Her Daddy podcastban mesélt a Neverlanden töltött évekről, és mindenekelőtt egy tévhitet szeretett volna tisztázni: nem úgy éltek ott, mintha egy magán vidámparkban laktak volna. A 28 éves énekesnő szerint a tanulás, a házimunka és a szabályok megelőzték a szórakozást.

Neverland Runch: vajon Paris Jackson hogy érezte magát a családi "játszótéren"?
Neverland Runch: vajon Paris Jackson hogy érezte magát a családi "játszótéren"?
Forrás: Northfoto Thumbnails 2021

Paris Jackson és testvérei nem ülhettek egész nap a vidámparkban

A birtokon valóban volt minden, ami egy gyerek számára mesébe illő lehetett: vidámparki játékok, óriáskerék, mozi, állatok és hatalmas terület. Paris azonban elmondta, hogy testvéreivel, Prince-szel és Bigivel csak akkor élvezhették ezeket, ha előtte elkészítették a házi feladatukat és elvégezték a rájuk bízott teendőket.

A gyerekek ráadásul televíziót sem nézhettek kedvük szerint. A mindennapjaik jóval szabályozottabbak voltak, mint azt a Neverlandről kialakult kép alapján sokan gondolnák.

A Neverland mégis különleges gyerekkor helyszíne volt

Michael Jackson 1988-ban vásárolta meg a kaliforniai birtokot, amelyet a Pán Péter történetének Sohaországáról, azaz Neverlandről nevezett el. A hatalmas területen vidámpark, állatkert és mozi is működött, az énekes pedig beteg vagy hátrányos helyzetű gyerekeket is vendégül látott.

Paris visszaemlékezése alapján azonban a híres birtok a Jackson gyerekek számára nem folyamatos vakációt jelentett. A játék jutalom volt a kötelességek után, éppen úgy, mint sok más családban.

A Neverland Ranch végül Michael Jackson életének egyik legismertebb helyszínévé vált, az énekes azonban 2005 után már nem élt ott. A birtokot 2020-ban 22 millió dollárért vásárolta meg Ronald Burkle milliárdos.

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