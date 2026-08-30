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5 apró jel, ami elárulja, hogy durván passzív-agresszív emberrel van dolgod

pszichológia passzív agresszió jelek
Simon Péter
2026.08.30.
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Van, aki soha nem mondja ki, ha valami baja van, mégis érezteti veled, hogy nincs rendben valami. A passzív-agresszív ember viselkedésében sokszor nagyon nehéz megfogalmazni, mi zavar valójában.

A nyílt agressziót általában könnyű felismerni: sértés, kritika vagy lekezelés formájában egyértelműen megmutatkozik. A passzív-agresszív ember viselkedése ezzel szemben burkoltabb. Egy kolléga, barát vagy akár családtag úgy is kifejezheti a haragját vagy ellenszenvét, hogy közben látszólag semmi különöset nem tesz.

passzív-agresszív ember
A passzív-agresszív ember viselkedését sokszor nehéz felismerni.
Forrás: 123rf

Milyen az erősen passzív-agresszív ember? 

  • A passzív-agresszió nem mindig könnyen megfogható
  • 5 jel, ami megmutatja, ha ilyen emberrel van dolgod
  • Mit tehetsz ellene?

5 jel, hogy erősen passzív-agresszív emberrel van dolgod

Ha az alábbi jeleket tapasztalod, vele van dolod.

1. Látványosan ignorál

A csenddel büntetés az egyik legismertebb módszer. Nem feltétlenül arról van szó, hogy az illető egyáltalán nem beszél hozzád: lehet, hogy csak időnként „véletlenül” nem köszön, nem reagál egy megjegyzésedre vagy egyszerűen átnéz rajtad. Éppen a kiszámíthatatlanság teszi nehezen felismerhetővé a szándékot.

2. Bóknak álcázza a sértést

„Nagyon jó lett, majdnem olyan, mint anyámé.” Ismerős? A burkolt sértés gyakran éppen azért kellemetlen, mert első hallásra akár dicséretnek is tűnhet. A passzív-agresszív ember azonban úgy fogalmazhat, hogy közben finoman rámutat valamire, amiben bizonytalannak érzed magad.

3. Folyamatosan rosszkedvű melletted

Nem kell ahhoz nyíltan panaszkodnia, hogy érezd: valami nincs rendben. A mogorva viselkedés, a kelletlen válaszok, a folyamatos elégedetlenkedés és az, hogy látszólag semmin sem tud jókedvű lenni, szintén jelezheti a passzív-agressziót. Persze önmagában egy rossz nap még nem jelent semmit – az ismétlődő minta az érdekes.

4. Mindenáron ragaszkodik az igazához

A makacsság önmagában egyáltalán nem negatív tulajdonság. Problémássá akkor válhat, ha valaki kizárólag azért ragaszkodik egy állásponthoz, mert tudja, hogy ezzel bosszantja a környezetét. Ilyenkor akár logikus érveket is felsorakoztathat, a valódi cél azonban nem feltétlenül a vita megnyerése, hanem a másik frusztrálása.

5. Soha nem készül el a rábízott feladattal

A halogatás vagy egy feladat el nem végzése természetesen nem automatikusan passzív-agresszív viselkedés. Lehet mögötte stressz, magánéleti probléma vagy egyszerűen halogatásra való hajlam is. Ha azonban valaki rendszeresen vállal el feladatokat, majd nem fejezi be őket, és ezzel másokra hárítja a felelősséget, az már gyanúsabb lehet.

Mit lehet tenni ellene?

A szakértők szerint nem feltétlenül érdemes minden egyes passzív-agresszív megnyilvánulást számon kérni. Ha lehet, ne adjunk látványos reakciót a provokációra, hiszen éppen ez tarthatja fenn a viselkedést. Ha azonban a helyzet tartósan megterhelő, érdemes távolságot tartani, munkahelyen pedig a kapcsolatot a lehető leginkább szakmai és tárgyilagos keretek között tartani.

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