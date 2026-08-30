Heti karrier- és pénzhoroszkóp augusztus 31-szeptember 6.: A Rák munkahelyi kritikára számíthat, a Vízöntő óriási felismerésre jut

A nyár utolsó és az ősz első napja mindenki megviselhet egy kicsit. A fényszögek most mindent és mindenkinek az életét megbolygatják egy kicsit. Hogy negatívan vagy pozitívan, az kiderül a heti karrier- és pénzhoroszkópból.
Mit üzen az univerzum?
- A fényszögek most mindenkinek bezavarnak
- Dupla szuper fényszög sokaknak kedvezhet
- Az univerzum arra ösztönözz, vedd észre, amit eddig nem sikerült
Heti karrier- és pénzhoroszkóp augusztus 31-szeptember 6.
Neked mit jósol a heti karrier- és pénzhoroszkóp?
KOS
Augusztus utolsó és szeptember első napja is felemás fényszögekkel teszi próbára a türelmedet. Ezek után a föld és a levegő elem bolygói azt javasolják, hogy józan ésszel, információk begyűjtése révén hozz döntést!
BIKA
A szerda lesz a kedvenc napod. Ugyanis ekkor a dupla szuper fényszög neked ad igazat. Többen belátják, hogy rád kellett volna hallgatniuk. Semmiképp se bízd el magadat! Inkább erősödj meg önbizalom és büszkeség terén!
IKREK
A hét első fele idegőrlő lehet, mert hol követhetetlenül felgyorsulnak az események/emberek, hol bosszantóan lelassulnak. Ha nincs hatásod rájuk, akkor ne idegeskedj! A hét második felében a bolygók szerint kezedbe veheted az irányítást, és végre meghallja a környezeted, hogy mit mondasz.
RÁK
Keretet adnak a kellemetlen fényszögek ennek a hetednek: hétfőn, kedden, majd pénteken is kapsz olyan kritikát a munkahelyen, ami mélyen megbánt. A bolygók arra akarnak rávenni, hogy észre vedd: nem rólad és nem neked szólnak a megjegyzések.
OROSZLÁN
Kedden az Oroszlánban járó Jupiter a legszuperebb fényszöget alkotja a Kosban járó Szaturnusszal, emiatt garantált, hogy jó helyen leszel jó időben. Mivel 2 nagy, lassú bolygóról van szó, a hatásuk egész héten érzékelhető.
SZŰZ
Amennyiben befektetésen gondolkozol, vagy jó helyre akarod tenni a pénzedet, a héten járj nyitott szemmel és füllel! Több helyről több okos tanács jöhet. Különböző bolygók különböző módon kedveznek neked.
MÉRLEG
Akkor is érint az iskolakezdés, ha nem tanulsz, vagy nem tanítasz. Elgondolkodhatsz rajta, hogy érdemes lenne továbbképezni magad. Igazad van, vágj bele!
SKORPIÓ
Munkában nagy lehetőségeket hoz a szeptember eleje. Most bármi lehetséges: kinevezés, új, kedvezőbb feladatok, több pénz. Légy nyitott minden megoldásra!
NYILAS
Bolygód, a Jupiter kedden a Szaturnusszal a legkedvezőbb fényszöget alkotja, ami minden szempontból kedvezően hat rád. Pénzügyekben is szerencsét jelez.
BAK
A hét legelején és a legvégén is lesznek idegesítő emberek okoskodásáról szóló fényszögek. Kiakadsz, ha valaki olyasmiről tart kiselőadást, amihez te jobban értesz és/vagy gyökeresen ellentétesen gondolkodsz. Az égi folyamatok türelemre intenek.
VÍZÖNTŐ
Mindaz, amit a hét elején égetően sürgősnek érzel, és kapkodásra hajlamosít, a hét második felére letisztul. A bolygók segítenek, hogy prioritást állíts fel: eldöntsd, hogy melyikkel kell kezdeni, és melyik ér rá. Ez óriási felismerés.
HALAK
Meglehetősen hektikus hét következik. Számítanod kell szuper, nyomasztó és kellemes hírekre. Neked kell eldöntened, hogy melyik dominálhat!
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