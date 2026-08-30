Heti karrier- és pénzhoroszkóp augusztus 31-szeptember 6.: A Rák munkahelyi kritikára számíthat, a Vízöntő óriási felismerésre jut

A nyár utolsó és az ősz első napja mindenki megviselhet egy kicsit. A fényszögek most mindent és mindenkinek az életét megbolygatják egy kicsit. Hogy negatívan vagy pozitívan, az kiderül a heti karrier- és pénzhoroszkópból.

Heti karrier- és pénzhoroszkóp augusztus 31-szeptember 6.: A Rák sok munkahelyi kritikára számíthat, a Vízöntő óriási felismerésre jut

Forrás: 123rf

Mit üzen az univerzum? A fényszögek most mindenkinek bezavarnak

Dupla szuper fényszög sokaknak kedvezhet

Az univerzum arra ösztönözz, vedd észre, amit eddig nem sikerült

Heti karrier- és pénzhoroszkóp augusztus 31-szeptember 6.

Neked mit jósol a heti karrier- és pénzhoroszkóp?

KOS

Augusztus utolsó és szeptember első napja is felemás fényszögekkel teszi próbára a türelmedet. Ezek után a föld és a levegő elem bolygói azt javasolják, hogy józan ésszel, információk begyűjtése révén hozz döntést!

BIKA

A szerda lesz a kedvenc napod. Ugyanis ekkor a dupla szuper fényszög neked ad igazat. Többen belátják, hogy rád kellett volna hallgatniuk. Semmiképp se bízd el magadat! Inkább erősödj meg önbizalom és büszkeség terén!

IKREK

A hét első fele idegőrlő lehet, mert hol követhetetlenül felgyorsulnak az események/emberek, hol bosszantóan lelassulnak. Ha nincs hatásod rájuk, akkor ne idegeskedj! A hét második felében a bolygók szerint kezedbe veheted az irányítást, és végre meghallja a környezeted, hogy mit mondasz.

RÁK

Keretet adnak a kellemetlen fényszögek ennek a hetednek: hétfőn, kedden, majd pénteken is kapsz olyan kritikát a munkahelyen, ami mélyen megbánt. A bolygók arra akarnak rávenni, hogy észre vedd: nem rólad és nem neked szólnak a megjegyzések.

OROSZLÁN

Kedden az Oroszlánban járó Jupiter a legszuperebb fényszöget alkotja a Kosban járó Szaturnusszal, emiatt garantált, hogy jó helyen leszel jó időben. Mivel 2 nagy, lassú bolygóról van szó, a hatásuk egész héten érzékelhető.

SZŰZ

Amennyiben befektetésen gondolkozol, vagy jó helyre akarod tenni a pénzedet, a héten járj nyitott szemmel és füllel! Több helyről több okos tanács jöhet. Különböző bolygók különböző módon kedveznek neked.

MÉRLEG

Akkor is érint az iskolakezdés, ha nem tanulsz, vagy nem tanítasz. Elgondolkodhatsz rajta, hogy érdemes lenne továbbképezni magad. Igazad van, vágj bele!