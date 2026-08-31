Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. aug. 31., hétfő Bella, Erika

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
reggeli rutin

Évtizedeket öregszik a bőröd, ha ezzel az itallal indítod a napod

Shutterstock - Mladen Mitrinovic
reggeli rutin energiaital bőröregedés
Klusovszki Kíra
2026.08.31.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Az energiaital rendszeres, reggeli fogyasztása az egész szervezetünkre hatással van. A benne található magas dózisú cukor és koffeintartalom ráadásul még a bőrünk természetes öregedését is idő előtt elindíthatja.

Sokan el sem tudják képzelni a reggeleiket egy pohár jéghideg szénsavas koffeintartalmú ital nélkül, ami szinte azonnal elűzi az álmosságot. Kevesen tudják azonban, hogy a rendszeres reggeli energiaitalfogyasztás amellett, hogy egészségtelen, drasztikusan felgyorsítja a bőrünk öregedési folyamatát is, amivel éveket, sőt évtizedeket is veszíthetünk a fiatalságából. 

Egy lány éppen energiaitalt iszik, hogy ébren maradhasson, a kialvatlanság miatt azonban bőrén már láthatóak az öregedés jelei.
A rendszeres energiaital-fogyasztás egy idő után csak még fáradtabbá tesz, a rendszeres kialvatlanság pedig méglátványosabban felgyorsíthatja a bőr öregedését.
Forrás: Shutterstock
  • A reggeli energiaitalfogyasztás sokak számára vált megszokássá, azonban komoly egészségügyi kockázatokat hordoz magában. 
  • Rendszeres fogyasztása könnyen függőséget okoz, ugyanis egy idő után nem képes kifejteni a várt hatását. 
  • A szénsavas üdítőben levő magas koffein és cukordózis ráadásul az arcbőrünk teljes szerkezetét tönkreteheti. 

Nem csak az öregedés a gond 

A korai öregedése mellett az energiaitalok számtalan más, súlyos egészségügyi kockázatot is rejtenek

Rendszeres fogyasztásuk mellett ráadásul a korábban tapasztalt pörgető hatása is elmarad, a szervezet ugyanis rendkívül gyorsan hozzászokik a mindennapos koffeindózishoz; azonban a függőség miatt mégis egyre többet és többet kívánunk belőle.

Ez az ördögi kör brutálisan megterheli a szivet és az érrendszert, állandó vérnyomás-problémákat, szapora szívverést és álmatlanságot okozva. Az energiaital káros hatásait a bennük lévő mesterséges adalékanyagok is fokozzák, amelyek könnyen kikezdhetik a gyomor nyálkahártyáját.

Gyakori fogyasztás mellett ráadásul még az épp fogzománcot is lemarhatják, így a kezdetben ártalmatlannak tűnő reggeli rutin szép lassan az egész szervezetünket leépítheti.

Így teszi tönkre a bőrünket 

Az energiaitalokban található hatalmas mennyiségű cukor és koffein szinte pillanatok alatt képes megtámadni a szervezetünkben fellelhető, a fiatalságunkért felelős fehérjét. 

Éppen ezért rendszeres fogyasztásuk amellett, hogy tönkreteszik a szervezetünket még az egyébként rugalmas és feszes bőrünket is pillanatok alatt öregedésnek indíthatja.

Az elfogyasztott cukormolekulák ugyanis gyors léptekben képesek összekapcsolódni a bőrünk fiatalságáért felelős kollagénszálakkal, így ezek a rostok könnyen törékennyé, és merevvé válhatnak. Ennek hatására az arcbőr a folyamatos cukorsokk miatt villámgyorsan megereszkedhet, és idő előtt mély, karakteres ráncok alakulhatnak ki rajta. 

Ha ez nem lenne elég, az energiaitalokban felellhető koffeinadag ráadásul egy erős vízhajtó hatással is bír, éppen ezért a bőrünk könnyen elveszítheti természetes hidratáltságát.

Ennek következtében a szem alatti karikák jelentősen sötétebbé és nagyobbá válhatnak, ráadásul az eddig fényesen csillámló arcbőrünk elveszítheti az üde, természetes ragyogását is. A cukor és koffein mellett az energiaitalokban található mesterséges adalékanyagok is nagyban leronthatják megjelenésünket, hiszen egy olyan gyulladásos folyamatot indíthatnak el a szervezetben, aminek hatására pattanások és miteszerek jelenhetnek meg az arcbőrünkön.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

A bőröd megmutatja a sorsodat: ha ezen a testrészeden van anyajegy, hatalmas dolgokra születtél

Ha a tükörbe nézve felfedezed ezt a konkrét anyajegyet magadon, akkor jobb, ha felkészülsz: a csillagok és az univerzum elképesztő sikert tartogatnak számodra!

4 étel, amitől brutálisan sárgák lesznek a fogaid – Mutatjuk, mire figyelj!

Nem kell feltétlenül egészségkárosító dolgokat fogyasztani ahhoz, hogy a fogak elszíneződjenek.

Ezt nem hisszük el: ezek a népszerű ételek okozhatnak rákot a tudósok szerint

A tudósok elárulták, melyek azok az ételek, amelyektől jobb, ha távol tartod magad. Legalábbis, ha egészséges életet akarsz élni. Mutatjuk a rákkeltő élelmiszerek listáját.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu