Évtizedeket öregszik a bőröd, ha ezzel az itallal indítod a napod

Sokan el sem tudják képzelni a reggeleiket egy pohár jéghideg szénsavas koffeintartalmú ital nélkül, ami szinte azonnal elűzi az álmosságot. Kevesen tudják azonban, hogy a rendszeres reggeli energiaitalfogyasztás amellett, hogy egészségtelen, drasztikusan felgyorsítja a bőrünk öregedési folyamatát is, amivel éveket, sőt évtizedeket is veszíthetünk a fiatalságából.

A rendszeres energiaital-fogyasztás egy idő után csak még fáradtabbá tesz, a rendszeres kialvatlanság pedig méglátványosabban felgyorsíthatja a bőr öregedését.

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A reggeli energiaitalfogyasztás sokak számára vált megszokássá, azonban komoly egészségügyi kockázatokat hordoz magában.

Rendszeres fogyasztása könnyen függőséget okoz, ugyanis egy idő után nem képes kifejteni a várt hatását.

A szénsavas üdítőben levő magas koffein és cukordózis ráadásul az arcbőrünk teljes szerkezetét tönkreteheti.

Nem csak az öregedés a gond

A korai öregedése mellett az energiaitalok számtalan más, súlyos egészségügyi kockázatot is rejtenek.

Rendszeres fogyasztásuk mellett ráadásul a korábban tapasztalt pörgető hatása is elmarad, a szervezet ugyanis rendkívül gyorsan hozzászokik a mindennapos koffeindózishoz; azonban a függőség miatt mégis egyre többet és többet kívánunk belőle.

Ez az ördögi kör brutálisan megterheli a szivet és az érrendszert, állandó vérnyomás-problémákat, szapora szívverést és álmatlanságot okozva. Az energiaital káros hatásait a bennük lévő mesterséges adalékanyagok is fokozzák, amelyek könnyen kikezdhetik a gyomor nyálkahártyáját.

Gyakori fogyasztás mellett ráadásul még az épp fogzománcot is lemarhatják, így a kezdetben ártalmatlannak tűnő reggeli rutin szép lassan az egész szervezetünket leépítheti.

Így teszi tönkre a bőrünket

Az energiaitalokban található hatalmas mennyiségű cukor és koffein szinte pillanatok alatt képes megtámadni a szervezetünkben fellelhető, a fiatalságunkért felelős fehérjét.

Éppen ezért rendszeres fogyasztásuk amellett, hogy tönkreteszik a szervezetünket még az egyébként rugalmas és feszes bőrünket is pillanatok alatt öregedésnek indíthatja.

Az elfogyasztott cukormolekulák ugyanis gyors léptekben képesek összekapcsolódni a bőrünk fiatalságáért felelős kollagénszálakkal, így ezek a rostok könnyen törékennyé, és merevvé válhatnak. Ennek hatására az arcbőr a folyamatos cukorsokk miatt villámgyorsan megereszkedhet, és idő előtt mély, karakteres ráncok alakulhatnak ki rajta.

Ha ez nem lenne elég, az energiaitalokban felellhető koffeinadag ráadásul egy erős vízhajtó hatással is bír, éppen ezért a bőrünk könnyen elveszítheti természetes hidratáltságát.

Ennek következtében a szem alatti karikák jelentősen sötétebbé és nagyobbá válhatnak, ráadásul az eddig fényesen csillámló arcbőrünk elveszítheti az üde, természetes ragyogását is. A cukor és koffein mellett az energiaitalokban található mesterséges adalékanyagok is nagyban leronthatják megjelenésünket, hiszen egy olyan gyulladásos folyamatot indíthatnak el a szervezetben, aminek hatására pattanások és miteszerek jelenhetnek meg az arcbőrünkön.