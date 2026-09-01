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Diana hercegné öccse szívszorító fotókkal emlékezett elhunyt testvérére: „Minden augusztus 31-én boldogtalan leszek”

évforduló Charles Spencer Diana hercegné
Horváth Angéla
2026.09.01.
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Huszonkilenc éve, 1997. augusztus 31-én vesztette életét Diana hercegné egy párizsi autóbalesetben. Öccse, Charles Spencer számára az évforduló azóta is az év legnehezebb napja, most pedig arra készül, hogy könyvben mesélje el, milyen volt valójában a nővére.

Diana hercegné mindössze 36 éves volt, amikor meghalt. Charles Spencer hétfőn, Diana halálának 29. évfordulóján úgy  fogalmazott: augusztus 31. a „legkevésbé kedvelt napja” az évben. Posztjához fotókat is csatolt, melyeken megmutatta, hogy gyerekkori otthonukon félárbócra engedte a zászlót ezek a szomorú napon. 

Chaler Spencer Diana hercegné halálának évfordulóján félárbócra engedte a lobogót
Chaler Spencer Diana hercegné halálának évfordulóján félárbócra engedte a lobogót
Forrás: Instagram

Korábban egy podcastban ennél is pontosabban írta le, mit él át ilyenkor.

„Minden augusztus 31-én boldogtalan leszek” – mondta. Azt is elárulta, nehéz számára, amikor idegenek lépnek oda hozzá, és elmesélik, hol voltak, amikor megtudták, hogy Diana hercegné meghalt. „Néha vadidegenek jönnek oda hozzám, és úgy érzik, el kell mondaniuk, hol voltak, amikor meghallották, hogy meghalt. Biztos vagyok benne, hogy nekik ez segít, de nem feltétlenül segít mindenki másnak.”

Charles Spencer könyvet ír Diana hercegnéről

Diana hercegné öccse nemrég jelentette be, hogy Swan Song: Diana, My Sister (Hattyúdal: Diana, a testvérem) címmel könyvet ír a hercegnéről. A kötet szeptember 22-én jelenik meg. Spencer azt szeretné, ha a könyvből az olvasók az ő szemén keresztül ismerhetnék meg Dianát.

„Ennek a könyvnek az a célja, hogy testvéri szemszögből mondjam el az igazságot Dianáról, ahogy ezt a temetésén elmondott beszédemben is megpróbáltam” – fogalmazott.

Azt mondta, olyan valótlanságokat is szeretne helyretenni, amelyek az évek során szinte elfogadott tényekké váltak nővérével kapcsolatban. A könyv Diana gyerekkorától kezdve bemutatja életének fontosabb időszakait, Károly herceggel kötött boldogtalan házasságát, valamint azt is, mi történt a halála után.

A gróf nemcsak azoknak szánja a könyvet, akik még emlékeznek Dianára, hanem azoknak a fiataloknak is, akik már csak történetekből ismerhetik.

GALÉRIA: ilyen lenne a királyi család, ha Diana hercegné még élne

Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
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Szívszaggató: ilyen lenne a király család, ha Diana még mindig élne – Galéria
Forrás: Instagram/autumn.ying

 

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