A 3 legcsendesebb kutyafajta: alig ugatnak, tökéletes társak lakásba

A kutya ugatása teljesen természetes viselkedés, hiszen így kommunikálnak egymással és az emberekkel. Jelezhetik, ha valami felkeltette a figyelmüket, izgatottak, félnek, unatkoznak, vagy egyszerűen csak kapcsolatot szeretnének teremteni a gazdájukkal. Mégis hatalmas különbség lehet abban, hogy egy-egy kutya milyen gyakran és milyen intenzitással használja a hangját. Ez különösen fontos szempont lehet akkor, ha valaki társasházban él.
- Vannak fajták, amelyek természetükből adódóan kevésbé hajlamosak a hangos jelzésre.
- Lakásba is jó választások lehetnek.
- A méret mellett a temperamentum és a mozgásigény is sokat számít.
A 3 legcsendesebb kutyafajta társasházba
Egy kertes házban az időnkénti ugatás általában kevésbé zavaró, míg egy vékony falú panellakásban vagy egy nagyobb társasházban a rendszeres hangoskodás könnyen konfliktushoz vezethet a szomszédokkal. Éppen ezért a leendő gazdinak érdemes nemcsak a kutya külsejét és méretét figyelembe vennie, hanem a fajta temperamentumát, mozgásigényét és kommunikációs szokásait is.
Cavalier King Charles spániel
A Cavalier King Charles spániel egyik legnagyobb erőssége a társas természete. Kifejezetten emberközpontú kutya, szeret a gazdája közelében lenni, és általában jól alkalmazkodhat a lakásban való élethez. A fajta nem tartozik a kifejezetten hangos kutyák közé, bár természetesen egy-egy példány sokkal beszédesebb lehet a másiknál. Megfelelő neveléssel és elegendő foglalkozással kellemes lakótárs válhat belőle.
Méretének köszönhetően kisebb lakásban is tartható, de a rendszeres sétákról nála sem szabad megfeledkezni. A Cavalier számára különösen fontos a társaság: hosszú időre egyedül hagyva szoronghat vagy unatkozhat, ami akár nem kívánt viselkedéshez, többek között ugatáshoz is vezethet.
Francia bulldog
A francia bulldog szintén azok közé a társasági kutyák közé tartozik, amelyek általában nem tartoznak a legnagyobb ugatók közé. Kis mérete és lakásbarát természete miatt sok városi gazdi választja, és jellemzően nem igényel akkora mozgást, mint egy kifejezetten sportos fajta. Ez azonban nem jelenti azt, hogy teljesen csendes lenne.
A francia bulldogok különféle szuszogó, röfögő és egyéb hangokkal is kommunikálhatnak, így aki valóban hangtalan lakótársat keres, annak ezt is érdemes figyelembe vennie. A fajta egyik előnye, hogy szeret a gazdájával lenni, és általában jól érzi magát a családi környezetben. Ugyanakkor a rövid orrú fajták sajátos egészségügyi igényei miatt tartásuknál különösen fontos a felelős tenyésztőtől való választás és az állat megfelelő gondozása.
Basenji
Ha valaki kifejezetten csendes kutyát keres, a basenji neve szinte biztosan előkerül. Az afrikai eredetű fajta különlegessége, hogy a legtöbb kutyával ellentétben nem a megszokott ugató hangot adja ki. Ez azonban nem jelenti azt, hogy teljesen néma lenne: különleges, jódlizásra vagy furcsa éneklő hangra emlékeztető hangokat képes hallatni. A basenji intelligens, kíváncsi és meglehetősen önálló természetű.
Éppen ezért nem feltétlenül a legegyszerűbb választás egy kezdő gazdinak. A csendessége ugyanakkor társasházi környezetben kifejezetten előnyös lehet. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a kisebb hangigény nem egyenlő azzal, hogy kevés törődést igényel. A basenji aktív, kíváncsi fajta, amelynek szüksége van rendszeres mozgásra és szellemi elfoglaltságra is. Lakásban akkor érezheti igazán jól magát, ha a gazdája ezt biztosítani tudja számára.
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