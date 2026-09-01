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Sem Harry, sem Vilmos nem emlékezett meg Dianáról – 29 éve halt meg a hercegné

Getty Images Europe - Justin Goff Photos
királyi család Diana hercegné Vilmos herceg Harry herceg
Nagy Anna
2026.09.01.
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Augusztus 31-én volt 29 éve, hogy a hercegné tragikus autóbalesetben életét vesztette Párizsban. Diana hercegné halálának évfordulóján azonban sem Vilmos herceg, sem Harry herceg nem tett közzé nyilvános megemlékezést.

Diana mindössze 36 éves volt, amikor 1997. augusztus 31-én meghalt a párizsi Pont de l’Alma alagútban történt autóbalesetet követően. Bár Diana hercegné halála óta fiai rendszeresen beszélnek édesanyjuk örökségéről, az évfordulón igyekeznek távol maradni a nyilvánosságtól. Így egyikük sem tett közzé posztot, hogy megemlékezzenek édesanyjukról.

Diana hercegné a fiaival, Vilmos hercegge és Harry herceggel.
Diana hercegné a fiaival, Vilmos hercegge és Harry herceggel.
Forrás: Getty Images

Ezért nem posztoltak Diana hercegné halálának évfordulóján

Kinsey Schofield királyi szakértő szerint Vilmos hagyományosan mélyen személyes, komor napként kezeli Diana halálának évfordulóját, augusztus 31-ét, nem pedig nyilvános megemlékezésre alkalmas eseményként. Otthon ugyanakkor gondoskodik arról, hogy gyermekei ismerjék „Diana nagymamát”, és tudják, milyen ember volt.

Harry herceg korábban azt is elárulta, hogy családjával Diana születésnapján és halálának évfordulóján édesanyja kedvenc desszertjével, citromos süteménnyel emlékeznek rá.

A két testvér azonban várhatóan nem együtt tiszteleg Diana előtt. Schofield szerint egy közös megjelenés elvenné a fókuszt a hercegnéről és inkább arról szólna, hogy édesanyjuk emléke újra összehozta az egymástól eltávolodott fivéreket.

Harry és Vilmos külön-külön viszik tovább Diana hercegné örökségét

A hercegek kapcsolatának megromlása ellenére mindketten fontosnak tartják Diana hercegné jótékonysági örökségét. Vilmos többek között a hajléktalan fiatalokat segítő Centrepoint munkáját támogatja, míg Harry sebesült veteránokért és súlyosan beteg gyermekekért is dolgozott.

Harry életében közben újabb nagy változás körvonalazódik: a beszámoló szerint feleségével, Meghan Markle-lel és két gyermekükkel hat év után visszaköltöztek az Egyesült Királyságba. Bátyjával azonban továbbra sem sikerült rendeznie a kapcsolatát.

Kattints a képre, és nézd meg a galériát arról, milyen lenne a királyi család, ha Diana hercegné még élne:

Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
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Szívszaggató: ilyen lenne a király család, ha Diana még mindig élne – Galéria
Forrás: Instagram/autumn.ying

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