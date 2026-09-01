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Horváth Éva megmutatta ritkán látott fiait: Kristóf és Alex már ilyen nagyok - FOTÓ

család Horváth Éva szülinap
Life.hu
2026.09.01.
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Régen mutatta már meg fiait Horváth Éva, most azonban kisebbik fia, Alex ötödik születésnapja alkalmából több családi fotót is közzétett.

Mozgalmas időszak áll Horváth Éva mögött. Nemrég bejelentette, hogy férjével különválnak, és azt is elárulta, hogy Baliról hazaköltözik Magyarországra. A család már korábban is töltött már hosszabb időt külön, amikor az egykori modell két évvel ezelőtt balesetet szenvedett, és sérülései miatt kezelésekre szorult.

Horváth Éva megmutatta ritkán látott fiait
Horváth Éva megmutatta ritkán látott fiait
Forrás: Horváth Éva/Facebook

Horváth Éva kisebbik fia, Alex ötéves lett

Horváth Éva kisebbik fia, Alex a hétvégén ünnepelte az ötödik születésnapját. Az alkalomból nem is egy torta készült.

„Csak fújtuk a gyertyát egész hétvégén” – írta Éva a bejegyzéséhez, amit itt tudsz megnézni

A család több körben is felköszöntötte a kisfiút, így egymást követték a dobostorták, a marcipánfigurák és természetesen a születésnapi gyertyák.

A képeken Horváth Éva nagyobbik fia, Kristóf is szerepel. Sokan megjegyezték, döbbenetes a hasonlóság a két srác küzött. 

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