Horváth Éva megmutatta ritkán látott fiait: Kristóf és Alex már ilyen nagyok - FOTÓ

Mozgalmas időszak áll Horváth Éva mögött. Nemrég bejelentette, hogy férjével különválnak, és azt is elárulta, hogy Baliról hazaköltözik Magyarországra. A család már korábban is töltött már hosszabb időt külön, amikor az egykori modell két évvel ezelőtt balesetet szenvedett, és sérülései miatt kezelésekre szorult.

Horváth Éva megmutatta ritkán látott fiait

Forrás: Horváth Éva/Facebook

Horváth Éva kisebbik fia, Alex ötéves lett

Horváth Éva kisebbik fia, Alex a hétvégén ünnepelte az ötödik születésnapját. Az alkalomból nem is egy torta készült.

„Csak fújtuk a gyertyát egész hétvégén” – írta Éva a bejegyzéséhez, amit itt tudsz megnézni.

A család több körben is felköszöntötte a kisfiút, így egymást követték a dobostorták, a marcipánfigurák és természetesen a születésnapi gyertyák.

A képeken Horváth Éva nagyobbik fia, Kristóf is szerepel. Sokan megjegyezték, döbbenetes a hasonlóság a két srác küzött.

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