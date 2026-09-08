Repedt szélvédő? Így döntsd el, hogy elég a javítás, vagy csere kell

Mi történik, ha megsérül a szélvédő?

A rétegelt biztonsági üveg úgy készül, hogy baleset esetén ne törjön szilánkosra, hanem egyben tartsa az utasteret. Ha viszont az üveg már repedt vagy törött, ez a védelmi funkció sérülhet. A tető megtámasztása gyengülhet, a légzsák nem a megfelelő szögben nyílhat ki, és a szerkezet egésze veszít a stabilitásából. Éppen ezért nem érdemes halogatni a probléma kezelését, még akkor sem, ha a sérülés elsőre apróságnak tűnik.

Mikor elég a javítás, és mikor kell új szélvédő?

A szakemberek néhány egyszerű szempont alapján döntik el, hogy javítható-e a sérülés, vagy cserére van szükség.

Javítás általában akkor elegendő, ha:

a kőfelverődés egy 2 forintos érménél kisebb

a repedés a vezető látóterén kívül esik

az üveg pereme nem sérült

csak egyetlen, izolált sérülésről van szó

Cserére viszont szükség lehet, ha:

a repedés hosszabb, mint 15 centiméter

a sérülés pontosan a vezető látóterébe esik

több törés vagy repedés is kialakult egyszerre

az üveg szélét is érinti a károsodás

a sérülés közvetlenül egy beépített szenzor vagy kamera közelében van

Fontos tudni: rövid ideig lehet vezetni repedt szélvédővel, de ez kockázatos, és műszaki vizsgán is problémát okozhat. A hőmérséklet-ingadozás és a folyamatos rázkódás miatt egy apró kőfelverődésből is könnyen komolyabb repedés lehet napok alatt, ezért minél hamarabb megnézetjük, annál nagyobb az esély, hogy elég lesz a javítás.

A szélvédő csere lépései

A szélvédő csere nem egyszerű üvegcsere: precíz, több lépésből álló folyamat, amely jellemzően egy-két órát vesz igénybe.

Ez általában az alábbi módon zajlik:

Felmérik a sérülést, és kiválasztják a jármű típusához illő új szélvédőt. A régi üveget gondosan eltávolítják, ügyelve arra, hogy a karosszéria ne károsodjon. Az illesztőfelületet megtisztítják és előkészítik a beépítéshez. Az új szélvédőt speciális ragasztóval rögzítik a helyére. Hagyják megszáradni a ragasztót, mielőtt az autót újra használatba veszik. Ha szükséges, újrakalibrálják a vezetőtámogató rendszereket, például a sávtartó kamerát.

Az utolsó lépés nem minden autónál szükséges, csak azoknál, amelyeknél a szélvédő mögé kamera vagy szenzor van beépítve. Ez a megoldás azonban egyre több új járműre jellemző. Ilyenkor a csere után elengedhetetlen az újrakalibrálás, különben a sávtartó asszisztens, a vészfékrendszer vagy az adaptív tempomat pontatlanul érzékelheti a környezetet.