Teljesen pucéran pózol a 60 éves Salma Hayek − FOTÓGALÉRIA

Szeptember 2-án ünnepelte 60. születésnapját Salma Hayek. A színésznő Hollywood egyik legkeresettebb sztárja és nem mellesleg bombanő, amit most újra megmutatott az Instagramon is.
Salma Hayek 60 évesen is ragyogó szépség
A 60 éves filmcsillag, Salma Hayek merész fotókkal ünnepelt: meztelenül az óceánban pózolva mutatta meg magát követőinek. A képekhez mindössze ennyit írt: „60 éves és hálás”.
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Rajongói szerint a színésznő kortalan
A merész születésnapi fotók természetesen a rajongók figyelmét sem kerülték el. „60, mégis kortalan”– írta egyikük, egy másik hozzászóló hosszabban is méltatta Hayeket: „60 év kedvesség, tehetség, kecsesség és sugárzó szépség” – idézi egy másik kommentelőt a Page Six.
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Salma Hayek nem gondolta volna, hogy 58 évesen a Sports Illustratedben szerepelhet
Hayek korábban már beszélt arról, hogyan viszonyul az öregedéshez, és a People magazinnak 2025 áprilisában azt mondta, hogy nem akar fiatalabbnak látszani, ugyanakkor szeretne a korához képest jól kinézni. Arról is beszélt, hogy különösen fontos mérföldkő volt számára, amikor szerepelhetett a Sports Illustrated fürdőruhás számában. „Emlékszem, amikor fiatal voltam, mindig izgatottan vártam a Sports Illustrated fürdőruhás számát, és azt találgattam, »Ki lesz benne?« Persze nem úgy néztem ki, mint egy modell, így eszembe sem jutott, hogy egy nap én is benne leszek (...) Ha valaki azt mondta volna, hogy 58 évesen erre is sor kerül, azt hittem volna, megbolondult, de a világ megváltozott, és ez izgalmas” − nyilatkozta akkor.
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