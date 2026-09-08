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Teljesen pucéran pózol a 60 éves Salma Hayek − FOTÓGALÉRIA

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Az Instagramjára tett fel képeket a színésznő. Salma Hayek anyaszült meztelen a megosztott képeken.

Szeptember 2-án ünnepelte 60. születésnapját Salma Hayek. A színésznő Hollywood egyik legkeresettebb sztárja és nem mellesleg bombanő, amit most újra megmutatott az Instagramon is. 

Salma Hayekről meg nem mondanád, hogy 60 éves.
Salma Hayekről meg nem mondanád, hogy 60 éves.
Forrás: Northfoto

Salma Hayek 60 évesen is ragyogó szépség

A 60 éves filmcsillag, Salma Hayek merész fotókkal ünnepelt: meztelenül az óceánban pózolva mutatta meg magát követőinek. A képekhez mindössze ennyit írt: „60 éves és hálás”.  

Salma Hayek életéről és karrierjéről ebben a cikkünkben olvashatsz.

Rajongói szerint a színésznő kortalan 

A merész születésnapi fotók természetesen a rajongók figyelmét sem kerülték el. „60, mégis kortalan”– írta egyikük, egy másik hozzászóló hosszabban is méltatta Hayeket: „60 év kedvesség, tehetség, kecsesség és sugárzó szépség” – idézi egy másik kommentelőt a Page Six

Kattints a képre a Salma Hayek életéről és filmszerepeiről készült galériához!

Salma Hayek 8 hónaposan: egy jómódú családba született Mexikóban.
Salma Hayek a Desperado című 1995-ös filmben.
1996-ban Salma Hayek az Alkonyattól pirkadatig című filmben is nagyot alakított.
Salma Hayek 1997-ben Matthew Perryvel szerepelt a Bolond szél fúj című vígjátékban.
1999-ben Salma Hayek a Dogma című vígjátékban szerepelt.
Salma Hayek 2002-ben a Frida című film főszereplője lett, ami Oscar-jelölést hozott neki.
2003-ban Salma Hayek a Desperado folytatásában, a Volt egyszer egy Mexikó című filmben.
2006-ban Penelope Cruzzal szerepelt a Bandidasban.
Közben megszületett Salma Hayek kislánya, Valentina 2007-ben, a képen már 1 éves.
Salma Hayek 2013-ban a Nagyfiúk című vígjátékban Adam Sandlerrel.
Salma Hayek 2021-ben a Sokkal több mint testőr 2. részében.
2021-ben Salma Hayek a Gucci-házban is szerpelt.
Salma Hayek és lánya, Valentina 2023-ban a Vanity Fair Oscar-bulin.
Salma Hayek és férje, Francois-Henri Pinault 2026-ban.
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Salma Hayek 8 hónaposan: egy jómódú családba született Mexikóban.
Profimedia

Salma Hayek nem gondolta volna, hogy 58 évesen a Sports Illustratedben szerepelhet

Hayek korábban már beszélt arról, hogyan viszonyul az öregedéshez, és a People magazinnak 2025 áprilisában azt mondta, hogy nem akar fiatalabbnak látszani, ugyanakkor szeretne a korához képest jól kinézni. Arról is beszélt, hogy különösen fontos mérföldkő volt számára, amikor szerepelhetett a Sports Illustrated fürdőruhás számában. „Emlékszem, amikor fiatal voltam, mindig izgatottan vártam a Sports Illustrated fürdőruhás számát, és azt találgattam,  »Ki lesz benne?« Persze nem úgy néztem ki, mint egy modell, így eszembe sem jutott, hogy egy nap én is benne leszek (...) Ha valaki azt mondta volna, hogy 58 évesen erre is sor kerül, azt hittem volna, megbolondult, de a világ megváltozott, és ez izgalmas” − nyilatkozta akkor. 

Kattints a képre a Salma Hayek életéről és filmszerepeiről készült galériához!

Salma Hayek 8 hónaposan: egy jómódú családba született Mexikóban.
Salma Hayek a Desperado című 1995-ös filmben.
1996-ban Salma Hayek az Alkonyattól pirkadatig című filmben is nagyot alakított.
Salma Hayek 1997-ben Matthew Perryvel szerepelt a Bolond szél fúj című vígjátékban.
1999-ben Salma Hayek a Dogma című vígjátékban szerepelt.
Salma Hayek 2002-ben a Frida című film főszereplője lett, ami Oscar-jelölést hozott neki.
2003-ban Salma Hayek a Desperado folytatásában, a Volt egyszer egy Mexikó című filmben.
2006-ban Penelope Cruzzal szerepelt a Bandidasban.
Közben megszületett Salma Hayek kislánya, Valentina 2007-ben, a képen már 1 éves.
Salma Hayek 2013-ban a Nagyfiúk című vígjátékban Adam Sandlerrel.
Salma Hayek 2021-ben a Sokkal több mint testőr 2. részében.
2021-ben Salma Hayek a Gucci-házban is szerpelt.
Salma Hayek és lánya, Valentina 2023-ban a Vanity Fair Oscar-bulin.
Salma Hayek és férje, Francois-Henri Pinault 2026-ban.
1 / 14
Salma Hayek 8 hónaposan: egy jómódú családba született Mexikóban.
Profimedia

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