Teljesen pucéran pózol a 60 éves Salma Hayek − FOTÓGALÉRIA

Szeptember 2-án ünnepelte 60. születésnapját Salma Hayek. A színésznő Hollywood egyik legkeresettebb sztárja és nem mellesleg bombanő, amit most újra megmutatott az Instagramon is.

Salma Hayekről meg nem mondanád, hogy 60 éves.

Forrás: Northfoto

Salma Hayek 60 évesen is ragyogó szépség

A 60 éves filmcsillag, Salma Hayek merész fotókkal ünnepelt: meztelenül az óceánban pózolva mutatta meg magát követőinek. A képekhez mindössze ennyit írt: „60 éves és hálás”.

Salma Hayek életéről és karrierjéről ebben a cikkünkben olvashatsz.

Rajongói szerint a színésznő kortalan

A merész születésnapi fotók természetesen a rajongók figyelmét sem kerülték el. „60, mégis kortalan”– írta egyikük, egy másik hozzászóló hosszabban is méltatta Hayeket: „60 év kedvesség, tehetség, kecsesség és sugárzó szépség” – idézi egy másik kommentelőt a Page Six.

Kattints a képre a Salma Hayek életéről és filmszerepeiről készült galériához!