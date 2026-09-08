Mindössze 22 évesen meghalt a szépségkirálynő: 3 hete még nyaralási fotókat posztolt

A Bécsből származó Lucia Sisic korábban nyíltan beszélt betegségéről és arról is, hogyan határozta meg az egész gyermekkorát. A fiatal szépségkirálynő nem sajnálatot szeretett volna kiváltani történetével: abban bízott, hogy tapasztalataival másoknak is erőt adhat. Miss Ausztria halála után családi barátok, pályatársak és a szépségverseny szervezői is megrendülten búcsúztak tőle.

A 2024-es Miss Ausztria, Lucia Sisic 22 évesen halt meg.

Forrás: Andreas Tischler / APA-PictureDesk via AFP

Miss Ausztria már gyerekként súlyos megpróbáltatásokon ment keresztül

Lucia Sisic veleszületett szívbillentyű-rendellenességgel élt, emiatt már fiatal korától kezdve rendszeresen kezelésekre szorult. Élete során összesen hét szívbeavatkozáson esett át, és volt olyan alkalom is, amikor az élete közvetlen veszélybe került. Mindössze 13 éves volt, amikor az egyik beavatkozás során újra kellett éleszteni. Később úgy emlékezett vissza erre az időszakra, hogy kétséges volt, mi lesz a kimenetele.

Egészségi állapota a gyermekkorát is alapvetően meghatározta. Számos olyan programból kimaradt, amely kortársai számára magától értetődő volt.

A sporthetek nélkülem zajlottak. A gyerekkorom egyszerűen más volt, de ez erőssé is tett

– mesélte egy 2024-es interjúban.

Lucia hangsúlyozta, hogy nem szeretné, ha sajnálnák. Sokkal fontosabb volt számára, hogy azzal, hogy őszintén beszél a nehézségeiről, bátorságot adhasson másoknak.

A hetedik beavatkozása után még bizakodva nézett a jövőbe

A szépségkirálynő legutóbbi beavatkozására 2025 telén került sor. Utána örömteli bejegyzésben számolt be követőinek arról, hogy ismét túl van egy komoly megpróbáltatáson, és abban reménykedett, hogy hosszabb ideig nem lesz szüksége újabb kezelésre.

Most már a hetedik beavatkozásomon is túl vagyok, és nagyon boldog vagyok, hogy hivatalosan is – remélhetőleg néhány évre – szünetet tarthatok

– írta.

Mindössze körülbelül három héttel a halála előtt még Bosznia-Hercegovinából osztott meg nyaralási fotókat. Szülei családi gyökerei a boszniai Posavina régióhoz kötődnek.

Megrendítő üzenetekkel búcsúznak Lucia Sisictől

Miss Ausztria halála után sorra érkeztek a búcsúüzenetek. A család egyik barátja, Miroslav Piplica úgy fogalmazott: