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Novembertől még többe kerülhetnek a temus csomagok: újabb EU-s csomagdíj terheli majd a rendeléseket

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Life.hu
2026.09.08.
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Nyáron 3 eurós vámot vezettek be az EU-n kívüli webshopokból rendelt csomagokra. Úgy tűnik, ez nem volt elég: novembertől újabb néhány eurónyi csomagdíj terheli az unión kívülről érkező rendeléseket.

A július 1-én bevezetett, és elsősorban a Temuról, Sheinről és Aliexpresszről rendelt csomagokat érintő 3 eurós vám után újabb díj jöhet novembertől. A novembertől érvényes tervezett csomagdíj sokak kedvét elveheti az ázsiai termékektől.

temus rendelés utáni csomagdíj
Az új csomagdíj elsősorban a Temuról, Sheinről és Aliexpresszről rendelt csomagokat érinti.
Forrás: 123rf

Mit jelent a gyakorlatban az érvényben lévő 3 eurós vám?

Az attól függ, hányféle terméket rendeltünk a Temuról és hasonló EU-n kívüli webshopokból. Mivel termékkategóriánként kell kifizetni a 2 eurót, előfordulhat, hogy okostelefonos kiegészítők, pár póló, némi fehérnemű, egy-egy játék után akár 4-szer 3 euróval is megterhelik a csomagokat, azaz ha a csomag kb. 50 eurónyi értéket tartalmaz, a négy különböző termékkategória miatt akár 12 euróval többet kell kifizetnünk érte, ami már így is jelentős plusz költséget jelent.

Mekkora összegű csomagdíjat kell fizetni novembertől?

Az Európai Unió Tanácsának azt közölte, hogy a csomagkezelési díjat november 1-ig kell bevezetni, de a pontos mértékéről nem érkezett információ. Sajtóértesülések szerint azonban 2 euró körüli összegről van szó, amit csomagonként kell megfizetni, függetlenül annak tartalmától és értékétől. 

Mi az oka az újabb díjnak? 

Az EU a rendelkezést azzal indokolja, hogy megnőtt a kiskereskedelmi értékesítések, ezzel együtt a vámolandó kisebb csomagok száma, ami plusz munkaerő és munkaköltségekkel jár. Az új díjjal ezt kívánják fedezni. 

Mit kell tenned, ha rendelsz?

A vásárlóknak nincs teendőjük, a díj a kereskedőnél vagy a szállító cégeknél jelenik majd meg, ám illúziója senkinek ne legyen: a várhatóan 2 eurós költséget a szolgáltatók beépítik majd az árakba. 

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