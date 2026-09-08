Ugyanaz az iskola, ugyanaz a pillanat: György herceg 31 évvel később követte apját - Akkor és most fotók

György herceg iskolai életében új fejezet kezdődött az Eton College-ban, ahol korábban Vilmos herceg is tanult. Az ifjú trónörökös első napja az új iskolában nagy figyelmet kapott, ahogy annak idején Vilmosé is.

György herceg és Vilmos herceg első napja az Etonban.

Forrás: AFP I PA Wire/Press Association Images Stefan Rousseau

Vilmos herceg és György herceg első napja kísértetiesen hasonló

Vilmos herceg 1995-ben kezdte meg tanulmányait Etonban, ahol 2000-ig tanult, és a Manor House bentlakó diákja volt. Az akkori képeken elegáns öltönyben, még kamaszos mosollyal látható – most pedig szinte ugyanez a jelenet ismétlődött meg a fiával.

A György hercegről – akinek Etonba érkezéséről itt láthatsz galériát – és Vilmos hercegről készült első napos fotókat összevetve nemcsak az alkalom és az öltözék teremt párhuzamot: az apa-fiú hasonlóság is jóval feltűnőbbé válik. György herceget természetesen édesanyja, Katalin hercegné kísérte még el, míg Vilmos mellett annak idején még öccse, Harry is ott volt.

György herceg Eton falai között folytatja a családi hagyományt

Az Eton College a világ egyik legismertebb és legrangosabb iskolája, ahová komoly felvételi követelmények teljesítésével lehet bekerülni. Az éves tandíj 63 298 font, az intézmény pedig az önállóságra és a vezetői készségekre is nagy hangsúlyt fektet.

György herceg iskolája ez előtt a berkshire-i Lambrook School volt, ahová testvérei, Sarolta hercegnő és Lajos herceg is járnak. Eton választásával apja mellett nagybátyja, Harry herceg nyomdokaiba is lépett. Vilmos annak idején szakított egy korábbi királyi hagyománnyal: édesapja, Károly ugyanis a skóciai Gordonstoun tanulója volt.

Kattints a galériára és nézd meg az osztott fotókat György herceg és Vilmos herceg első napjáról!