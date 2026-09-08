Harry herceg és Meghan Markle visszaszóltak Károlynak: alig érkeztek meg, máris cirkusz van

Károly király hétfőn hozta nyilvánosságra hivatalos iránymutatását azzal kapcsolatban, milyen szerepre számíthat Harry herceg és Meghan angliai életük során. Az uralkodó továbbra sem tart igányét a szolgálatukra mint dolgozó királyi családtagok, és az Ő Királyi Fensége megszólítást sem használhatják. Helyzetük a palota megfogalmazása szerint leginkább olyan magánemberekéhez hasonlítható, akik üzleti és jótékonysági tevékenységet folytatnak.

Károly király közleményben tudatta hivatalos állásfoglalását Harry herceggel és Meghan Markle-lel kapcsolatban

Forrás: AFP / Life.hu

Harryék szóvivője röviden, de egyértelműen reagált Károly király közleményére: „Kissé meglepett bennünket, hogy erről előzetesen nem tájékoztattak.”

Harry herceg és Meghan Markle nem mondanak igazat?

A Daily Mailnek nyilatkozó palotai források ugyanakkor vitatják Harryék állítását. Szerintük a pár még a nyilvánosságra hozatal előtt megkapta az uralkodó levelét, igaz, annak tartalmáról nem egyeztettek velük. Harry és Meghan állítólag a közlemény időzítését is furcsállta, és felmerült bennük, hogy annak megjelenése összefügghet-e a biztonságukról szóló, fontos egyeztetésekkel. A pár továbbra is rendőri védelemért küzd. Különösen az okoz számukra gondot, hogy Archie-t és Lilibet-et biztonságban eljutassák az iskolába.

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