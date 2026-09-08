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Harry herceg és Meghan Markle visszaszóltak Károlynak: alig érkeztek meg, máris cirkusz van

brit királyi család Károly király Harry herceg
Horváth Angéla
2026.09.08.
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Alig érkezett meg Harry herceg és Meghan Markle Angliába, máris kitört a balhé. A Buckingham-palota közleménye váratlanul érte a házaspárt, nem tetszik nekik a rendszer.

Károly király hétfőn hozta nyilvánosságra hivatalos iránymutatását azzal kapcsolatban, milyen szerepre számíthat Harry herceg és Meghan angliai életük során. Az uralkodó továbbra sem tart igányét a szolgálatukra mint dolgozó királyi családtagok, és az Ő Királyi Fensége megszólítást sem használhatják. Helyzetük a palota megfogalmazása szerint leginkább olyan magánemberekéhez hasonlítható, akik üzleti és jótékonysági tevékenységet folytatnak.

Károly király közleményben tudatta hivatalos állásfoglalását Harry herceggel és Meghan Markle-lel kapcsolatban
Károly király közleményben tudatta hivatalos állásfoglalását Harry herceggel és Meghan Markle-lel kapcsolatban
Forrás: AFP / Life.hu

Harryék szóvivője röviden, de egyértelműen reagált Károly király közleményére: „Kissé meglepett bennünket, hogy erről előzetesen nem tájékoztattak.”

Harry herceg és Meghan Markle nem mondanak igazat?

A Daily Mailnek nyilatkozó palotai források ugyanakkor vitatják Harryék állítását. Szerintük a pár még a nyilvánosságra hozatal előtt megkapta az uralkodó levelét, igaz, annak tartalmáról nem egyeztettek velük. Harry és Meghan állítólag a közlemény időzítését is furcsállta, és felmerült bennük, hogy annak megjelenése összefügghet-e a biztonságukról szóló, fontos egyeztetésekkel. A pár továbbra is rendőri védelemért küzd. Különösen az okoz számukra gondot, hogy Archie-t és Lilibet-et biztonságban eljutassák az iskolába.

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