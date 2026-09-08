Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. szept. 8., kedd Adrienn, Mária

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
brit királyi család

Így érkezett meg György herceg Etonba: fotókon a 13 éves trónörökös első napja az elitiskolában - Galéria

brit királyi család iskola Eton György herceg
Horváth Angéla
2026.09.08.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Új fejezet kezdődött György herceg életében: a 13 éves trónörökös szeptember 8-án megérkezett az Eton College-ba, ahol bentlakásos diákként folytatja tanulmányait. Első napján Katalin hercegné és Vilmos herceg is elkísérte.

György herceg családi hagyományt követ azzal, hogy az Etont választotta, hiszen korábban Vilmos herceg és Harry herceg is a nagy múltú iskolában tanult. A 586 éves Eton College Nagy-Britannia egyik legismertebb oktatási intézménye, amelynek egykori diákjai között húsz brit miniszterelnök is szerepel.

A 13 éves György herceg már majdnem olyan magas, mint Katalin hercegné
A 13 éves György herceg már majdnem olyan magas, mint Katalin hercegné
Forrás: AFP

György fél 11 körül érkezett meg az iskolába, ahol Simon Henderson igazgató fogadta. Az első napon még nem az egyenruháját viselte, sötét zakót, inget, nyakkendőt és chino nadrágot vett fel barna velúrcipővel az első napra.

A család a 16. századi Lupton’s Tower boltíve alatt lépett be az iskola udvarára, majd a VI. Henriket, Eton alapítóját ábrázoló bronzszobornál megálltak, hogy kezet fogjanak Hendersonnal és Sir Nicholas Coleridge-dzsel, az iskola egyik előljárójával.

„Üdvözlünk. Sok szerencsét, és érezd jól magad” – mondta az igazgató Györgynek.

Katalin hercegné és Vilmos herceg is segített György hercegnek berendezkedni

A hivatalos köszöntés után Györgyöt és szüleit az eredeti iskolaépület egyik folyosójára kísérték. Úgy tudni, itt található a világ legrégebbi, ma is működő tanterme. Az elsőéves diákok az úgynevezett F Blockban kezdik meg az életet Etonban. Vilmos és Katalin a többi szülőhöz hasonlóan az első napon segít Györgynek berendezkedni új szobájában. A felsőbb évfolyamok diákjai az iskola hivatalos, szerdai tanévkezdésére térnek csak vissza.

Korábban egyáltalán nem volt biztos, hogy György herceg is Etont választja. Miután befejezte tanulmányait egy berkshire-i előkészítő iskolában, több intézmény neve is felmerült. Katalin és Vilmos az Oundle Schoolt, valamint a Marlborough College-ot is megnézték - utóbbi Katalin egykori iskolája.

Korábban olyan pletykák is keringtek, hogy a walesi hercegné inkább más iskolát választana a fiának, és nem szeretné, ha Vilmos nyomdokaiba lépne. Katalin állítólag azért sem lelkesedik az egynemű bentlakásos iskolákért, mert saját maga nagyon rosszul érezte magát a berkshire-i Downe House leányiskolában, ahol zaklatták is.

Az Eton College-ot VI. Henrik alapította 1440-ben. Az iskola híres egykori tanulói között van Tom Hiddleston, Hugh Laurie és Eddie Redmayne, David Cameron volt brit miniszterelnök, George Orwell, Ian Fleming és Bear Grylls is. Az intézmény éves tandíja a forrás szerint nagyjából 63–65 ezer font (körülbelül 27 millió forint) körül alakul.

György herceg első tanítási napja különleges dátumra esik: éppen négy éve, 2022. szeptember 8-án hunyt el II. Erzsébet királynő.

Igy érkezett meg György herceg Etonba - Galéria: 

1 / 6
Az Eton College - Itt kezdi meg tanulmányait Vilmos herceg és Katalin hercegné fia, György herceg
AFP

 

Ezeket olvastad már? 

Kiderült, hogy zajlik majd György herceg első napja az Etonben: GALÉRIA

Napokon belül új fejezet kezdődik az életében: a 13 éves trónörökös megkezdi tanulmányait az Eton College-ban, és ezzel hivatalosan is bentlakásos iskolába költözik.

Harry herceg gyerekei méregdrága elitiskolába járnak: figyelmeztető levelet kapott a többi szülő

Figyelmeztető levelet kapott a többi szülő.

Diana hercegné tragikus halála csak egy volt a sorban – 10 királyi tragédia, amely megrázta a világot

Diana hercegné tragikus halálának évfordulóján felidézzük azokat a királyi tragédiákat, amelyek különösen nagy hatással voltak a közvéleményre.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu