Így érkezett meg György herceg Etonba: fotókon a 13 éves trónörökös első napja az elitiskolában - Galéria

György herceg családi hagyományt követ azzal, hogy az Etont választotta, hiszen korábban Vilmos herceg és Harry herceg is a nagy múltú iskolában tanult. A 586 éves Eton College Nagy-Britannia egyik legismertebb oktatási intézménye, amelynek egykori diákjai között húsz brit miniszterelnök is szerepel.

A 13 éves György herceg már majdnem olyan magas, mint Katalin hercegné

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György fél 11 körül érkezett meg az iskolába, ahol Simon Henderson igazgató fogadta. Az első napon még nem az egyenruháját viselte, sötét zakót, inget, nyakkendőt és chino nadrágot vett fel barna velúrcipővel az első napra.

A család a 16. századi Lupton’s Tower boltíve alatt lépett be az iskola udvarára, majd a VI. Henriket, Eton alapítóját ábrázoló bronzszobornál megálltak, hogy kezet fogjanak Hendersonnal és Sir Nicholas Coleridge-dzsel, az iskola egyik előljárójával.

„Üdvözlünk. Sok szerencsét, és érezd jól magad” – mondta az igazgató Györgynek.

Katalin hercegné és Vilmos herceg is segített György hercegnek berendezkedni

A hivatalos köszöntés után Györgyöt és szüleit az eredeti iskolaépület egyik folyosójára kísérték. Úgy tudni, itt található a világ legrégebbi, ma is működő tanterme. Az elsőéves diákok az úgynevezett F Blockban kezdik meg az életet Etonban. Vilmos és Katalin a többi szülőhöz hasonlóan az első napon segít Györgynek berendezkedni új szobájában. A felsőbb évfolyamok diákjai az iskola hivatalos, szerdai tanévkezdésére térnek csak vissza.

Korábban egyáltalán nem volt biztos, hogy György herceg is Etont választja. Miután befejezte tanulmányait egy berkshire-i előkészítő iskolában, több intézmény neve is felmerült. Katalin és Vilmos az Oundle Schoolt, valamint a Marlborough College-ot is megnézték - utóbbi Katalin egykori iskolája.

Korábban olyan pletykák is keringtek, hogy a walesi hercegné inkább más iskolát választana a fiának, és nem szeretné, ha Vilmos nyomdokaiba lépne. Katalin állítólag azért sem lelkesedik az egynemű bentlakásos iskolákért, mert saját maga nagyon rosszul érezte magát a berkshire-i Downe House leányiskolában, ahol zaklatták is.

Az Eton College-ot VI. Henrik alapította 1440-ben. Az iskola híres egykori tanulói között van Tom Hiddleston, Hugh Laurie és Eddie Redmayne, David Cameron volt brit miniszterelnök, George Orwell, Ian Fleming és Bear Grylls is. Az intézmény éves tandíja a forrás szerint nagyjából 63–65 ezer font (körülbelül 27 millió forint) körül alakul.