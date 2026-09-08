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Egy esküvőn balhézott össze Justin és Hailey Bieber − Lesifotók a marakodó párról: VIDEÓ

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Vajon tényleg komoly bajban van a sztárpár? Justin Bieber és Hailey Bieber veszekedése nem maradt magánügy.

Justin Bieber és felesége, Hailey Bieber egy lakodalomban keveredett ezúttal szóváltásba egymással, amit nagy bánatukra a lesifotósok is megörökítettek.

Justin Bieber és Hailey Bieber között régóta nincs minden rendben.
Justin Bieber és Hailey Bieber között régóta nincs minden rendben.
Forrás: Northfoto

Justin Bieber és Hailey Bieber veszekedése nem maradt kettőjük között

A sztárpár is részt vett azon az esküvőn, ahol Billie Eilish szertartásvezetőként debütált, ám úgy tűnik, közel sem élvezték annyira a nagy napot, mint a többi vendég. Justin Bieber és Hailey Bieber ugyanis többször félrevonult a többiektől és láthatóan komolyan és túlfűtötten beszélgettek, miközben Hailey erősen gesztikulált és mutogatott, majd a páros hirtelen két különböző irányba vonult el. Pechjükre a lesifotósok mindent megörökítettek és bár a házaspár tagadja, hogy valódi vita lett volna közöttük, a rajongókat ez kicsit sem érdekli.  Szerintük ugyanis ez csak egy újabb bizonyíték arra, hogy Justinék házasságában, akármit is kommunikálnak, komoly gondok vannak, amik egyre inkább elharapódznak, tekintve, hogy már egy nyilvános ünnepségen sem tudják visszafogni magukat.

Korábban arról lehetett olvasni, hogy szigorú szabályok mentén próbálja megőrizni házassága stabilitását Hailey Bieber. Tudatos kereteket alakított ki férje, Justin Bieber számára, amelyek az egészséges életmódtól egészen a telefonmentes estékig terjednek. 2025-ben egy listát is készítettek maguknak, amelyet közösségi oldalaikon is megosztottak. Az a  lista nem tiltásokról szól, hanem inkább olyan szellemi és életmódbeli irányelvekről, amelyeket közösen vallanak. 

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