Kétéves kisfiú videója robbantotta fel a netet, 25 millióan látták a felvételt: egészen hihetetlen, amit csinál

Egy anyuka osztotta meg azt a videót, amit már több mint 25 millióan láttak. A felvételen egy kétéves kisfiú egy kövér békát akar összesimertetni egy tyúkkal. Össze is pusziltatja a két állatot, de reakció hiányában aztán elengedi a békát.

A jelenet rengeteg embert bűvölt el, ilyen kommentek érkeztek hozzá:

„Feldobta az egész napomat! Hihetetlenül aranyos!”

„Imádom nézni a róla készült videókat! Annyira édes!”

„Azt hiszem, ez a legcukibb dolog, amit valaha láttam!”

„Annyira aranyos, hogy legszívesebben megcsipkedném a kis pofiját! A békát azért kihagynám.”

„Így kell gyereket nevelni! Imádom!”

A természet és az állatok közelsége sokat adhat a gyerekeknek

Az állatokkal élő gyerekeknek fejlődhet az empátiájuk, a szociális készségük és a felelősségérzetük is, az állatok simogatása pedig csökkenti a stresszt: mérsékelheti a kortizolszintet és növelheti az oxitocin termelődését. Természetesen nem kell tanyán élni ahhoz, hogy egy gyerek az állatokkal való kapcsolat előnyeit élvezhesse. Egy lakásban tartott kisebb állat – például hörcsög, teknős vagy néhány hal – szintén megtaníthatja a gyereket arra, hogy egy másik élőlényről rendszeresen gondoskodni kell.

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