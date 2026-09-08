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Kétéves kisfiú videója robbantotta fel a netet, 25 millióan látták a felvételt: egészen hihetetlen, amit csinál

gyerekkor kisfiú tyúk béka
Life.hu
2026.09.08.
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A gyerekek néha egészen természetesen, félelem nélkül közelítenek azokhoz az állatokhoz, amelyeket a felnőttek inkább messzire elkerülnének. Ezt bizonyítja az a videó is, amely felrobbantotta az internetet: a kétéves kisfiú már több mint 25 millió embert mosolyogtatott meg.

Egy anyuka osztotta meg azt a videót, amit már több mint 25 millióan láttak. A felvételen egy kétéves kisfiú egy kövér békát akar összesimertetni egy tyúkkal. Össze is pusziltatja a két állatot, de reakció hiányában aztán elengedi a békát. 

A jelenet rengeteg embert bűvölt el, ilyen kommentek érkeztek hozzá:

  • „Feldobta az egész napomat! Hihetetlenül aranyos!”
  • „Imádom nézni a róla készült videókat! Annyira édes!”
  • „Azt hiszem, ez a legcukibb dolog, amit valaha láttam!”
  • „Annyira aranyos, hogy legszívesebben megcsipkedném a kis pofiját! A békát azért kihagynám.”
  • „Így kell gyereket nevelni! Imádom!”

A természet és az állatok közelsége sokat adhat a gyerekeknek

Az állatokkal élő gyerekeknek fejlődhet az empátiájuk, a szociális készségük és a felelősségérzetük is, az állatok simogatása pedig csökkenti a stresszt: mérsékelheti a kortizolszintet és növelheti az oxitocin termelődését. Természetesen nem kell tanyán élni ahhoz, hogy egy gyerek az állatokkal való kapcsolat előnyeit élvezhesse. Egy lakásban tartott kisebb állat – például hörcsög, teknős vagy néhány hal – szintén megtaníthatja a gyereket arra, hogy egy másik élőlényről rendszeresen gondoskodni kell.

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