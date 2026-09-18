Kiderült, mi okozta Deák Bill Gyula váratlan halálát. A 77 éves bluesénekes egy pacemaker-beültetést követően, hirtelen szívhalál következtében hunyt el Zalaegerszegen. A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosa, Lupkovics Géza elmondta, hogy Deák Bill Gyulát mindössze két-három napig kezelték az intézményben. A zenésznél egy rutinszerűnek számító pacemaker-beültetést végeztek. A műtét után azonban tragikus fordulat következett.

Deák Bill Gyula halála váratlanul érte a rajongókat és a pályatársakat is

Forrás: Facebook

Arról, hogy az énekes miért éppen Zalaegerszegen kapott kezelést, Lupkovics Géza a család engedélye nélkül nem kívánt részleteket elárulni.

Deák Bill Gyula korábban is szívproblémákkal küzdött

Deák Bill Gyula 2012 végén súlyos szívinfarktust kapott, ami miatt hónapokra fel kellett függesztenie a koncertezést. Felépülése után azonban visszatért a színpadra. Még idén is voltak fellépései: szerepelt a Sziget Fesztivál Bródy-napján, és decemberig több koncertje is le volt kötve.

Deák Bill Gyula halála pályatársait és rajongóit is megrázta. Régi zenésztársa, Hobo szívszorító sorokkal búcsúzott.

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