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Kiderült, mi okozta Deák Bill Gyula váratlan halálát

gyász Deák Bill Gyula szívhalál
Life.hu
2026.09.18.
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Csütörtök délelőtt érkezett a hír, hogy 77 éves korában meghalt Deák Bill Gyula. A blueslegenda halála a rajongókat és pályatársait is váratlanul érte, most pedig az is kiderült, mi vezetett a tragédiához.

Kiderült, mi okozta Deák Bill Gyula váratlan halálát. A 77 éves bluesénekes egy pacemaker-beültetést követően, hirtelen szívhalál következtében hunyt el Zalaegerszegen. A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosa, Lupkovics Géza elmondta, hogy Deák Bill Gyulát mindössze két-három napig kezelték az intézményben. A zenésznél egy rutinszerűnek számító pacemaker-beültetést végeztek. A műtét után azonban tragikus fordulat következett.

Deák Bill Gyula halála váratlanul érte a rajongókat és a pályatársakat is
Deák Bill Gyula halála váratlanul érte a rajongókat és a pályatársakat is
Forrás: Facebook

Arról, hogy az énekes miért éppen Zalaegerszegen kapott kezelést, Lupkovics Géza a család engedélye nélkül nem kívánt részleteket elárulni.

Deák Bill Gyula korábban is szívproblémákkal küzdött

Deák Bill Gyula 2012 végén súlyos szívinfarktust kapott, ami miatt hónapokra fel kellett függesztenie a koncertezést. Felépülése után azonban visszatért a színpadra. Még idén is voltak fellépései: szerepelt a Sziget Fesztivál Bródy-napján, és decemberig több koncertje is le volt kötve.

Deák Bill Gyula halála pályatársait és rajongóit is megrázta. Régi zenésztársa, Hobo szívszorító sorokkal búcsúzott

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