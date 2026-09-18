Ha tudom, hogy jó vagyok, miért érzem néha azt, hogy semmit sem érek? – Az önbizalom nyomában

Hajlamosak lehetünk azt gondolni, hogy az önbizalom megléte fekete vagy fehér: valakinek vagy van, vagy nincs. Pedig a kép ennél sokkal összetettebb: lehetünk alapvetően határozottak és magabiztosak, miközben bizonyos helyzetek egy pillanat alatt előhívják belőlünk a kételkedő énünket. De honnan tudhatjuk, hogy valóban baj van, vagy éppen csak a félelmünk próbálja átírni azt, amit egyébként pontosan tudunk magunkról?

Nem az önbizalom hiánya, ha néha nem hiszel önmagadban.

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Hová tűnik az önbizalom? Az önbizalom nem egy ki-be kapcsolható gomb.

A külső megerősítés és a hiánya.

Válaszolj 3 kérdésre.

Milyen az igazi önbizalom?

Nem baj, ha nem mindig hiszel magadban.

Az önbizalom nem egy ki-be kapcsolható gomb

Bizonyos fogalmakat érdemes elkülönítenünk, hiszen az önbizalom, az önértékelés és az önbecsülés nem teljesen ugyanaz. Bízhatunk az ismert képességeinkben, miközben mélyebben még mindig bizonytalanok vagyunk saját értékességünkben.

Lehetsz például határozott és sikeres a munkádban, miközben a párkapcsolatban folyton azt figyeled, vajon elég jó vagy-e a másiknak. Szeretheted a külsődet, mégis összetörheti az önbizalmadat egy fájdalmas visszautasítás. És az is előfordulhat, hogy pontosan tudod, miben vagy tehetséges, mégis attól rettegsz, hogy egyszer kiderül: valójában nem is vagy olyan szuper, mint ahogy azt mások gondolják.

Amikor kívülről van szükséged bizonyítékra

Különösen törékennyé válhat az önbizalom, ha túlságosan függ a külső megerősítéstől. Amíg jönnek a sikerek, a bókok, a lájkok, a figyelem vagy a szakmai elismerés, minden rendben. De mi történik akkor, ha valami miatt ezek egyszer csak elmaradnak?

Ha valaki, aki fontos a szívednek, két napig nem ír, máris felmerülhet benned: „Biztosan nem vagyok elég érdekes és szerethető”.

Ha a főnököd arra kér, korrigálj a feladatodon, pillanatok alatt eljuthatsz oda: „Talán mégsem vagyok alkalmas erre a pozícióra”. Mikor megpillantasz magadról egy előnytelen fotót, a „nem tetszem magamnak ezen a képen” könnyen átváltozhat arra a megállapításra, hogy „nem vagyok vonzó”.

Pedig ezek között óriási különbség van.