Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. szept. 18., péntek Diána

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
valóságshow

Kim Kardashian kórházba került: hasonló betegséget diagnosztizáltak nála, mint amiben édesapja elhunyt

valóságshow Kim Kardashian kórház
Horváth Angéla
2026.09.18.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Kim Kardashian aggasztó egészségügyi problémájáról beszélt The Kardashians új évadának előzetesében. A 45 éves realitysztár kórházba került egy olyan betegség miatt, amivel édesapja is küzdött a halála előtt.

A The Kardashians nyolcadik évadának szeptember 17-én bemutatott előzetesében Kim Kardashian elárulja, hogy nyelőcsőgyulladást, vagyis oesophagitist diagnosztizáltak nála. „Van egy oesophagitis nevű betegségem” – mondja a felvételen.

Kim Kardashian hasonló betegségben szenved, mint néhai édesapja
Kim Kardashian hasonló betegségben szenved, mint néhai édesapja
Forrás: TheImageDirect.com/Northfoto

A műsor producere ezután azt kérdezte: jól emlékszik, hogy Kim édesapja is hasonló betegségben halt meg? Kim igennel válaszol. Kris Jenner, a botrányhősnő édesanyja nagyon kiakadt lánya betegsége miatt. "Sírni tudnék” - mondta.

Kim Kardashian édesapja nyelőcsőrákban halt meg

Fontos különbség, hogy Robert Kardashian nem nyelőcsőgyulladásban, hanem nyelőcsőrákban hunyt el. Az ismert ügyvéd és üzletember 2003 júliusában halt meg, mindössze két hónappal azután, hogy megkapta a daganatos betegség diagnózisát.

Kim Kardashian állapotáról az előzetes ennél több részletet nem árult el, így várhatóan csak az új epizódokból derül ki, pontosan mi történt vele.

A The Kardashians következő évada októberben érkezik a Disney Plusra. A reality továbbra is Kim, Kourtney és Khloé Kardashian, valamint Kendall és Kylie Jenner életét követi.

Ezeket olvastad már? 

Titokban ismét anya lett Millie Bobby Brown – Itt az első fotó a babáról

A színésznő és férje egy megható fotóval tudatta, hogy ismét bővült a családjuk.

Kiderült, mi okozta Deák Bill Gyula váratlan halálát

Csütörtök délelőtt érkezett a hír, hogy 77 éves korában meghalt Deák Bill Gyula. A blueslegenda halála a rajongókat és pályatársait is váratlanul érte, most pedig az is kiderült, mi vezetett a tragédiához.

Lizzie Borden milliomosként halt meg – Meglepő, kire hagyta hatalmas vagyonát

Lizzie Borden halálakor mai értéken több mint 6 millió dolláros vagyonnal rendelkezhetett, végrendelete pedig tartogatott néhány meglepetést.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu