Kim Kardashian kórházba került: hasonló betegséget diagnosztizáltak nála, mint amiben édesapja elhunyt

A The Kardashians nyolcadik évadának szeptember 17-én bemutatott előzetesében Kim Kardashian elárulja, hogy nyelőcsőgyulladást, vagyis oesophagitist diagnosztizáltak nála. „Van egy oesophagitis nevű betegségem” – mondja a felvételen.

Kim Kardashian hasonló betegségben szenved, mint néhai édesapja

Forrás: TheImageDirect.com/Northfoto

A műsor producere ezután azt kérdezte: jól emlékszik, hogy Kim édesapja is hasonló betegségben halt meg? Kim igennel válaszol. Kris Jenner, a botrányhősnő édesanyja nagyon kiakadt lánya betegsége miatt. "Sírni tudnék” - mondta.

Kim Kardashian édesapja nyelőcsőrákban halt meg

Fontos különbség, hogy Robert Kardashian nem nyelőcsőgyulladásban, hanem nyelőcsőrákban hunyt el. Az ismert ügyvéd és üzletember 2003 júliusában halt meg, mindössze két hónappal azután, hogy megkapta a daganatos betegség diagnózisát.

Kim Kardashian állapotáról az előzetes ennél több részletet nem árult el, így várhatóan csak az új epizódokból derül ki, pontosan mi történt vele.

A The Kardashians következő évada októberben érkezik a Disney Plusra. A reality továbbra is Kim, Kourtney és Khloé Kardashian, valamint Kendall és Kylie Jenner életét követi.

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