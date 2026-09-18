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Ő volt Gil, a Szívek szállodája dögös rockere – Ma elmennél az utcán Sebastian Bach mellett: fotó

gitáros Szívek szállodája Gilmore Girls
Nagy Anna
2026.09.18.
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A Szívek szállodájában hosszú hajjal, gitárral a kezében és hamisítatlan rocksztárkisugárzással hódított. A Szívek szállodája Sebastian Bach által alakított Gilje ma már egészen másképp fest.

Sebastian Bach jóval azelőtt rocksztár volt, hogy Stars Hollow-ba érkezett volna: a kanadai énekes a Skid Row tagjaként vált világhírűvé. A Szívek szállodája azonban egy egészen új közönséggel ismertette meg, amikor megkapta Gil szerepét, és csatlakozott Lane Kim együtteséhez, a Hep Alienhez.

Sebastian Bach Szívek szállodája-szereplése: Gil karakterét alakította a zenész.
Sebastian Bach Szívek szállodája-szereplése: Gil karakterét alakította a zenész.
Forrás: Warner Bros/Courtesy Everett Collection/Profimedia

A Szívek szállodája rockere rengeteget változott

A mostani fotókon a hosszú, szőke haj még mindig Sebastian Bach egyik védjegye, megjelenése azonban látványosan eltér attól a Giltől, akit annak idején megismertünk a Szívek szállodájából. A zenészt a Los Angeles-i repülőtéren kapták lencsevégre fekete pólóban, összefogott hajjal.

Bach a Szívek szállodája forgatásakor még csak a harmincas éveiben járt, bár karakterét már akkor is a Hep Alien idősebb, tapasztalt rockereként mutatták be. Gil hamar a banda meghatározó tagja lett, Sebastian Bach pedig később, a 2016-os Szívek szállodája – Egy év az életünkből című folytatásban is visszatért a szerephez.

Rocksztár évei alatt bizony még Brad Pitt kezéről is sikerült lecsapnia egy nőt: Christina Applegate bavellotta, hogy Bach társaságában távozott az 1989-es MTV Video Music Awards gáláról, annak ellenére, hogy az akkori barátjával, Brad Pitt-tel érkezett oda... 

Sebastian Bach így néz ki ma: ő volt a Szívek szállodája szexi rockzenésze.
Sebastian Bach így néz ki ma: ő volt a Szívek szállodája szexi rockzenésze.
Forrás: Profimedia/NINO

Sebastian Bach nem hagyta maga mögött a rockzenét

A Skid Row és Sebastian Bach neve a mai napig szorosan összefonódik. Az egykori frontember olyan slágerekkel ért el hatalmas sikereket a zenekarral, mint a Youth Gone Wild, az 18 and Life vagy az I Remember You. A Youth Gone Wild ráadásul tetoválásként is ott van a karján, és már akkor magára varratta, amikor a banda még ismeretlen volt.

„Teljes szívemből hittem abban a dalban, mielőtt bárki más hitt volna benne, akiről tudok”mesélte 2014-ben.

A Sebastian Bach–Gil párosítás tehát csak egy fejezet volt a zenész hosszú karrierjében. A rockot azóta sem engedte el: jelenleg is turnézik, és a Twisted Sisterrel lép fel az Egyesült Államokban.

Kattints a képre a galériáért, és nézd meg a Szívek szállodája szereplőinek akkor és most képeit:

Alexis Bledel (Rory Gilmore) Az A szolgálólány meséje sorozattal újra reflektorfénybe került, amiért végül Emmy-díjat is nyert. Nemrég született kisfia, így jelenleg inkább a családjára koncentrál.
Scott Patterson (Luke Danes) A színész ma már saját kávémárkáját is működteti – nem meglepő, igaz? Emellett podcasterként is aktív, és szívesen nosztalgiázik a sorozat rajongóival.
Lauren Graham (Lorelai Gilmore) Ma is aktív a színészi pályán, legutóbb a Mighty Ducks: Game Changers-ben szerepelt. Magánéletét távol tartja a reflektorfénytől, de karizmája mit sem változott.
Milo Ventimiglia (Jess Mariano) A This Is Us című sorozattal újra óriási sikert aratott, ma már producerként és rendezőként is dolgozik.
Melissa McCarthy (Sookie St. James) Hollywood egyik legsikeresebb komikája lett, több film főszereplője és Oscar-jelölt színésznő. A sorozat folytatásában is visszatért egy rövid jelenet erejéig.
Jared Padalecki (Dean Forester) A Supernatural sztárjaként hatalmas rajongótáborra tett szert. Jelenleg is aktív a pályán, valamint háromgyermekes édesapa lett.
Kelly Bishop (Emily Gilmore) A Broadwayről érkezett színésznő azóta is vállal színházi és tévés szerepeket. Az elegancia és a szarkazmus továbbra is a védjegye.
Chad Michael Murray (Tristan Dugray) Tristan, Rory sármos és pimasz iskolai udvarlója ugyan rövid ideig volt a képernyőn, de Chad Michael Murray karrierje azóta is töretlen. A One Tree Hill sorozattal vált igazán ismertté, és azóta is rendszeresen szerepel romantikus filmekben és sorozatokban.
Keiko Agena (Lane Kim) Bár a valóságban 10 évvel idősebb Alexis Bledelnél, hitelesen hozta Rory legjobb barátnőjét. Azóta is aktív, kisebb szerepekben tűnik fel.
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Alexis Bledel (Rory Gilmore) Az A szolgálólány meséje sorozattal újra reflektorfénybe került, amiért végül Emmy-díjat is nyert. Nemrég született kisfia, így jelenleg inkább a családjára koncentrál.
Getty Images

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