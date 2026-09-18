Ő volt Gil, a Szívek szállodája dögös rockere – Ma elmennél az utcán Sebastian Bach mellett: fotó

Sebastian Bach jóval azelőtt rocksztár volt, hogy Stars Hollow-ba érkezett volna: a kanadai énekes a Skid Row tagjaként vált világhírűvé. A Szívek szállodája azonban egy egészen új közönséggel ismertette meg, amikor megkapta Gil szerepét, és csatlakozott Lane Kim együtteséhez, a Hep Alienhez.

Sebastian Bach Szívek szállodája-szereplése: Gil karakterét alakította a zenész.

Forrás: Warner Bros/Courtesy Everett Collection/Profimedia

A Szívek szállodája rockere rengeteget változott

A mostani fotókon a hosszú, szőke haj még mindig Sebastian Bach egyik védjegye, megjelenése azonban látványosan eltér attól a Giltől, akit annak idején megismertünk a Szívek szállodájából. A zenészt a Los Angeles-i repülőtéren kapták lencsevégre fekete pólóban, összefogott hajjal.

Bach a Szívek szállodája forgatásakor még csak a harmincas éveiben járt, bár karakterét már akkor is a Hep Alien idősebb, tapasztalt rockereként mutatták be. Gil hamar a banda meghatározó tagja lett, Sebastian Bach pedig később, a 2016-os Szívek szállodája – Egy év az életünkből című folytatásban is visszatért a szerephez.

Rocksztár évei alatt bizony még Brad Pitt kezéről is sikerült lecsapnia egy nőt: Christina Applegate bavellotta, hogy Bach társaságában távozott az 1989-es MTV Video Music Awards gáláról, annak ellenére, hogy az akkori barátjával, Brad Pitt-tel érkezett oda...

Sebastian Bach így néz ki ma: ő volt a Szívek szállodája szexi rockzenésze.

Forrás: Profimedia/NINO

Sebastian Bach nem hagyta maga mögött a rockzenét

A Skid Row és Sebastian Bach neve a mai napig szorosan összefonódik. Az egykori frontember olyan slágerekkel ért el hatalmas sikereket a zenekarral, mint a Youth Gone Wild, az 18 and Life vagy az I Remember You. A Youth Gone Wild ráadásul tetoválásként is ott van a karján, és már akkor magára varratta, amikor a banda még ismeretlen volt.

„Teljes szívemből hittem abban a dalban, mielőtt bárki más hitt volna benne, akiről tudok” – mesélte 2014-ben.

A Sebastian Bach–Gil párosítás tehát csak egy fejezet volt a zenész hosszú karrierjében. A rockot azóta sem engedte el: jelenleg is turnézik, és a Twisted Sisterrel lép fel az Egyesült Államokban.

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