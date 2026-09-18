Sarkvidéki hideg csap le az országra: már létszik, mikor van vége a nyárias időjárásnak

Pénteken és szombaton még meleg időjárásra számíthatunk, bár helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Vasárnap 23 és 28 fok között alakulhatnak a maximumok, estétől azonban nyugat felől egyre többfelé megnövekszik a felhőzet, és csapadék is érkezhet – írja a Köpönyeg.

Nagyot fordul az időjárás: jövő héten már fagyhat is

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Időjárás: sarkvidéki eredetű levegő érkezik jövő héten

A komolyabb változás a jövő hét elején érkezik. Egy markáns hidegfront éri el térségünket, a brit blokkoló anticiklon pedig észak, északkelet felől sarkvidéki eredetű levegőt terel a Kárpát-medencébe. A lehűlés jelentős lesz, ezzel pedig véget ér az elmúlt napok nyárias időjárása. Az északról érkező hideg levegő elszórt záporokat is hozhat. Az északi és északkeleti völgyekben már az első talaj menti fagyok is megjelenhetnek.

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