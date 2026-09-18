Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. szept. 18., péntek Diána

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
hidegfront

Sarkvidéki hideg csap le az országra: már létszik, mikor van vége a nyárias időjárásnak

hidegfront időjárás fagy
Life.hu
2026.09.18.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A hétvégén még kitart a késő nyári meleg, az ország nagy részén 25 fok körüli vagy annál is magasabb hőmérséklettel. Hamarosan azonban nagyot fordul az időjárás.

Pénteken és szombaton még meleg időjárásra számíthatunk, bár helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Vasárnap 23 és 28 fok között alakulhatnak a maximumok, estétől azonban nyugat felől egyre többfelé megnövekszik a felhőzet, és csapadék is érkezhet – írja a Köpönyeg.

Nagyot fordul az időjárás: jövő héten már fagyhat is
Nagyot fordul az időjárás: jövő héten már fagyhat is
Forrás: Shutterstock

Időjárás: sarkvidéki eredetű levegő érkezik jövő héten

A komolyabb változás a jövő hét elején érkezik. Egy markáns hidegfront éri el térségünket, a brit blokkoló anticiklon pedig észak, északkelet felől sarkvidéki eredetű levegőt terel a Kárpát-medencébe. A lehűlés jelentős lesz, ezzel pedig véget ér az elmúlt napok nyárias időjárása. Az északról érkező hideg levegő elszórt záporokat is hozhat. Az északi és északkeleti völgyekben már az első talaj menti fagyok is megjelenhetnek.

Ezeket olvastad már? 

Kiderült, mi okozta Deák Bill Gyula váratlan halálát

Csütörtök délelőtt érkezett a hír, hogy 77 éves korában meghalt Deák Bill Gyula. A blueslegenda halála a rajongókat és pályatársait is váratlanul érte, most pedig az is kiderült, mi vezetett a tragédiához.

Lizzie Borden milliomosként halt meg – Meglepő, kire hagyta hatalmas vagyonát

Lizzie Borden halálakor mai értéken több mint 6 millió dolláros vagyonnal rendelkezhetett, végrendelete pedig tartogatott néhány meglepetést.

Fotókon Armand Duplantis gyönyörű felesége: Desire sikeres modellként épít karriert - Galéria

Armand Duplantis Budapesten töltötte az elmúlt napokat, 6,20 méteres ugrásával nyerte meg az atlétikai vb-t. Ezzel bezsebelte a 150 ezer dolláros (kb. 47 millió forint) fődíjat. A versenyre a gyönyörű felesége is elkísérte.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu