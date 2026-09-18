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szívinfarktus

Friss hírek érkeztek Ónodi Henriettáról: a nővére árulta el, hogy van most olimpiai bajnok tornásznő

szívinfarktus egészség Ónodi Henrietta
Life.hu
2026.09.18.
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Másfél éve érkezett a szörnyű hír, hogy Ónodi Henrietta súlyos szívinfarktust kapott. Az 52 éves olimpiai bajnok tornászt floridai otthonában ápolják, különböző terápiákkal fejlesztik, állapota azonban azóta is folyamatos, 24 órás gondozást tesz szükségessé.

Ónodi Henrietta 2024. március 28-án egy élelmiszerboltban lett rosszul Floridában. Szívinfarktust kapott, a kórházba vezető úton többször is újra kellett éleszteni. Egy hónapig mélyaltatásban tartották, a kialakult oxigénhiány miatt azonban súlyos agykárosodást szenvedett.

Ónodi Henrietta magyar olimpikon megsegítésére testvére indított adománygyűjtést
Ónodi Henrietta magyar olimpikon megsegítésére testvére indított adománygyűjtést
Forrás: GoFoundMe

A háromgyermekes, elvált édesanya rehabilitációja rendkívül költséges, ezért az Egyesült Államokban élő nővére, Ónodi-Klausler Barbara gyűjtést indított a kezelés és az ápolás finanszírozására. Később Magyarországon is létrehozták a Henrietta Gyógyulásáért Alapítványt, hogy segítsék a családot.

Ónodi Henrietta továbbra is 24 órás gondozásra szorul

Az olimpiai bajnok állapotáról legutóbb 2025 márciusában adott hírt lánya, Bella Ónodi-Haley, aki egyben édesanyja gyámja is, akkor arról számolt be a Nemzeti Sportnak, hogy mindent megtesznek azért, hogy Ónodi Henrietta emlékezete visszatérjen. A tornásznő korábban saját lányát sem ismerte fel, később azonban már a nevén szólította.

Most Ónodi Henrietta nővére beszélt a Blikknek arról, hogyan van az egykori tornász.

„Nincsen változás, Henit az otthonában ápolják. A rajongóitól kapott nagylelkű támogatásoknak köszönhetően – amiért örökre hálásak leszünk – továbbra is terápiákkal fejlesztik, de 24 órás gondozásra szorul. Köszönjük az önzetlen támogatást, a szép szavakat, az imádságot és a szeretetet minden rajongójától!” – üzente Barbara.

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