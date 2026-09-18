Friss hírek érkeztek Ónodi Henriettáról: a nővére árulta el, hogy van most olimpiai bajnok tornásznő

Ónodi Henrietta 2024. március 28-án egy élelmiszerboltban lett rosszul Floridában. Szívinfarktust kapott, a kórházba vezető úton többször is újra kellett éleszteni. Egy hónapig mélyaltatásban tartották, a kialakult oxigénhiány miatt azonban súlyos agykárosodást szenvedett.

Ónodi Henrietta magyar olimpikon megsegítésére testvére indított adománygyűjtést

Forrás: GoFoundMe

A háromgyermekes, elvált édesanya rehabilitációja rendkívül költséges, ezért az Egyesült Államokban élő nővére, Ónodi-Klausler Barbara gyűjtést indított a kezelés és az ápolás finanszírozására. Később Magyarországon is létrehozták a Henrietta Gyógyulásáért Alapítványt, hogy segítsék a családot.

Ónodi Henrietta továbbra is 24 órás gondozásra szorul

Az olimpiai bajnok állapotáról legutóbb 2025 márciusában adott hírt lánya, Bella Ónodi-Haley, aki egyben édesanyja gyámja is, akkor arról számolt be a Nemzeti Sportnak, hogy mindent megtesznek azért, hogy Ónodi Henrietta emlékezete visszatérjen. A tornásznő korábban saját lányát sem ismerte fel, később azonban már a nevén szólította.

Most Ónodi Henrietta nővére beszélt a Blikknek arról, hogyan van az egykori tornász.

„Nincsen változás, Henit az otthonában ápolják. A rajongóitól kapott nagylelkű támogatásoknak köszönhetően – amiért örökre hálásak leszünk – továbbra is terápiákkal fejlesztik, de 24 órás gondozásra szorul. Köszönjük az önzetlen támogatást, a szép szavakat, az imádságot és a szeretetet minden rajongójától!” – üzente Barbara.

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