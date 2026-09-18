Meglepő részlet derült ki Lady Gaga gyerekéről: a baba neve szívszorító családi titkot rejthet

Lady Gaga hónapokra szinte teljesen eltűnt a nyilvánosság elől, majd szeptemberben kiderült, hogy ennek hátterében hatalmas változás állt: megszületett első gyereke. Most a születési anyakönyvi kivonat újabb részleteket árult el a babáról, köztük azt is, hogy Lady Gaga gyereke mikor született, és milyen nevet kapott.

Kiderült, hogy kislány vagy kisfiú Michael Polansky és Lady Gaga gyereke

Forrás: Northfoto

Lady Gaga gyereke kislány, és már a nevét is tudni lehet

Miután Lady Gaga teljesen eltűnt a nyilvánosság elől, megkezdődtek a találgatások arról, hogy talán gyereke született, és a pletykák igaznak bizonyultak, kiderült, hogy az énekesnő tényleg anya lett. A TMZ által megszerzett dokumentum szerint Lady Gaga és Michael Polansky gyermeke kislány, aki a Rose Bean Polansky nevet kapta. Június 9-én, 23 óra 19 perckor született a Los Angeles-i Cedars-Sinai Medical Centerben.

Lady Gaga kislányának neve valószínűleg nem véletlen választás. Az énekesnő anyai nagymamája Veronica Rose „Ronnie” Ferrie Bissett volt, így a Rose név családi jelentést is hordozhat. Ráadásul Gaga hátán végigfut egy La Vie En Rose feliratú tetoválás is, amely az A Star Is Born című filmben előadott dalára utal.

Az is kiderült, hogy a kislány béranya segítségével érkezett a családba.

Lady Gaga régóta vágyott az anyaságra

A sztár korábban többször beszélt arról, hogy szeretne édesanya lenni. Amikor Stephen Colbert arról kérdezte, milyen szerepekre vágyik még, így fogalmazott:

Sok mindent szeretnék még csinálni. De amire igazán vágyom, az az, hogy anya legyek. Remélem, ez lesz a következő főszerepem.

Lady Gaga és Michael Polansky 2019 óta alkotnak egy párt, 2024 áprilisában pedig eljegyezték egymást. Esküvőjük pontos időpontja egyelőre nem ismert.

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