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Meglepő részlet derült ki Lady Gaga gyerekéről: a baba neve szívszorító családi titkot rejthet

Northfoto - KGC-143
család Michael Polansky kislány Lady Gaga
Nagy Anna
2026.09.18.
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Múlt héten derült ki, hogy Lady Gaga és vőlegénye, Michael Polansky első gyermeküket köszöntötték. Lady Gaga gyerekéről most újabb részletek láttak napvilágot: kislány, és már azt is tudni lehet, milyen nevet kapott.

Lady Gaga hónapokra szinte teljesen eltűnt a nyilvánosság elől, majd szeptemberben kiderült, hogy ennek hátterében hatalmas változás állt: megszületett első gyereke. Most a születési anyakönyvi kivonat újabb részleteket árult el a babáról, köztük azt is, hogy Lady Gaga gyereke mikor született, és milyen nevet kapott.

Kiderült, hogy kislány vagy kisfiú Michael Polansky és Lady Gaga gyereke
Kiderült, hogy kislány vagy kisfiú Michael Polansky és Lady Gaga gyereke
Forrás: Northfoto

Lady Gaga gyereke kislány, és már a nevét is tudni lehet

Miután Lady Gaga teljesen eltűnt a nyilvánosság elől, megkezdődtek a találgatások arról, hogy talán gyereke született, és a pletykák igaznak bizonyultak, kiderült, hogy az énekesnő tényleg anya lett. A TMZ által megszerzett dokumentum szerint Lady Gaga és Michael Polansky gyermeke kislány, aki a Rose Bean Polansky nevet kapta. Június 9-én, 23 óra 19 perckor született a Los Angeles-i Cedars-Sinai Medical Centerben.

Lady Gaga kislányának neve valószínűleg nem véletlen választás. Az énekesnő anyai nagymamája Veronica Rose „Ronnie” Ferrie Bissett volt, így a Rose név családi jelentést is hordozhat. Ráadásul Gaga hátán végigfut egy La Vie En Rose feliratú tetoválás is, amely az A Star Is Born című filmben előadott dalára utal.

Az is kiderült, hogy a kislány béranya segítségével érkezett a családba.

Lady Gaga régóta vágyott az anyaságra

A sztár korábban többször beszélt arról, hogy szeretne édesanya lenni. Amikor Stephen Colbert arról kérdezte, milyen szerepekre vágyik még, így fogalmazott:

Sok mindent szeretnék még csinálni. De amire igazán vágyom, az az, hogy anya legyek. Remélem, ez lesz a következő főszerepem.

Lady Gaga és Michael Polansky 2019 óta alkotnak egy párt, 2024 áprilisában pedig eljegyezték egymást. Esküvőjük pontos időpontja egyelőre nem ismert.

Tudtad, hogy Lady Gaga szenvedélyesen szereti az autókat? Kattints a képre az autógyűjteményéért:

Tesla Cybertruck
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Lady Gaga énekesnő
GettyImages

 

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