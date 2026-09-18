Titokban ismét anya lett Millie Bobby Brown – Itt az első fotó a babáról

A 22 éves Millie Bobby Brown és 24 éves férje, Jake Bongiovi immár kétgyerekes szülők. A Stranger Things sztárja és párja tavaly augusztusban jelentette be, hogy örökbefogadással kislányuk lett, most pedig egy kisfiúval bővült a családjuk.

Jake Bongiovi és Millie Bobby Brown második gyereküket is örökbe fogadták.

Forrás: M10s/TheNEWS2 via ZUMA Press Wire

Millie Bobby Brown és Jake Bongiovi családja újabb kisbabával bővült.

A pár egy megható fotóval osztotta meg követőivel az örömhírt.

A Stranger Things sztárja korábban is nyíltan beszélt az örökbefogadásról.

A házaspár tudatosan óvja gyermekeit a nyilvánosságtól.

Millie Bobby Brown második gyereke kisfiú

A pár közös Instagram-bejegyzésben osztotta meg az első fotót a babáról. A képen nem látható a kisfiú arca: csupán az apró ujjai, amelyeket szülei gyengéden fognak. „Szia, picurka!” – írták a fotó mellé. A képen egy másik kedves részlet is feltűnik: Millie Bobby Brown vörös körmei mellett egy aranygyűrűt visel, amelyen csillogó kövekből kirakva a „MOM”, vagyis „anya” szó olvasható.

A bejelentést már megelőzték a találgatások. Szeptember 17-én olyan hírek jelentek meg, amelyek szerint a házaspár másodszor is az örökbefogadás mellett döntött. A rajongók figyelmét egy korábbi videó is felkeltette: azon Jake Bongiovi babahordozót viselt a mellkasán, miközben Brown mellettük sétált, karjában a kislányukkal.

Első gyermekük érkezését is váratlanul jelentették be

A pár tavaly augusztusban lepte meg először a rajongókat a hírrel, hogy szülők lettek, alig több mint egy évvel azután, hogy összeházasodtak. Első gyermekük, egy kislány szintén örökbefogadással került hozzájuk.

Brown akkor az Instagramon jelentette be az örömhírt: „Ezen a nyáron örökbefogadás útján köszöntöttük édes kislányunkat. Hihetetlenül izgatottak vagyunk, hogy békében és magánéletünket megőrizve kezdhetjük el a szülőség gyönyörű új fejezetét. És aztán hárman lettünk.”

A Stranger Things sztárja és férje kezdettől fogva tudatosan védi kislányuk magánéletét. Sem a nevét, sem az arcát nem hozták nyilvánosságra.

Brown 2025 novemberében a Vogue-nak arról beszélt, hogy szeretné megőrizni gyermeke történetét addig, amíg a kislány elég idős nem lesz ahhoz, hogy maga dönthessen arról, mit szeretne megosztani a világgal.

Nem az én dolgom, hogy akarata ellenére reflektorfénybe helyezzem

– fogalmazott.