Titokban ismét anya lett Millie Bobby Brown – Itt az első fotó a babáról

A 22 éves Millie Bobby Brown és 24 éves férje, Jake Bongiovi immár kétgyerekes szülők. A Stranger Things sztárja és párja tavaly augusztusban jelentette be, hogy örökbefogadással kislányuk lett, most pedig egy kisfiúval bővült a családjuk.
- Millie Bobby Brown és Jake Bongiovi családja újabb kisbabával bővült.
- A pár egy megható fotóval osztotta meg követőivel az örömhírt.
- A Stranger Things sztárja korábban is nyíltan beszélt az örökbefogadásról.
- A házaspár tudatosan óvja gyermekeit a nyilvánosságtól.
Millie Bobby Brown második gyereke kisfiú
A pár közös Instagram-bejegyzésben osztotta meg az első fotót a babáról. A képen nem látható a kisfiú arca: csupán az apró ujjai, amelyeket szülei gyengéden fognak. „Szia, picurka!” – írták a fotó mellé. A képen egy másik kedves részlet is feltűnik: Millie Bobby Brown vörös körmei mellett egy aranygyűrűt visel, amelyen csillogó kövekből kirakva a „MOM”, vagyis „anya” szó olvasható.
A bejelentést már megelőzték a találgatások. Szeptember 17-én olyan hírek jelentek meg, amelyek szerint a házaspár másodszor is az örökbefogadás mellett döntött. A rajongók figyelmét egy korábbi videó is felkeltette: azon Jake Bongiovi babahordozót viselt a mellkasán, miközben Brown mellettük sétált, karjában a kislányukkal.
Első gyermekük érkezését is váratlanul jelentették be
A pár tavaly augusztusban lepte meg először a rajongókat a hírrel, hogy szülők lettek, alig több mint egy évvel azután, hogy összeházasodtak. Első gyermekük, egy kislány szintén örökbefogadással került hozzájuk.
Brown akkor az Instagramon jelentette be az örömhírt: „Ezen a nyáron örökbefogadás útján köszöntöttük édes kislányunkat. Hihetetlenül izgatottak vagyunk, hogy békében és magánéletünket megőrizve kezdhetjük el a szülőség gyönyörű új fejezetét. És aztán hárman lettünk.”
A Stranger Things sztárja és férje kezdettől fogva tudatosan védi kislányuk magánéletét. Sem a nevét, sem az arcát nem hozták nyilvánosságra.
Brown 2025 novemberében a Vogue-nak arról beszélt, hogy szeretné megőrizni gyermeke történetét addig, amíg a kislány elég idős nem lesz ahhoz, hogy maga dönthessen arról, mit szeretne megosztani a világgal.
Nem az én dolgom, hogy akarata ellenére reflektorfénybe helyezzem
– fogalmazott.
Hozzátette, ha lánya egy napon úgy dönt, hogy hozzá hasonlóan megmutatja a személyiségét a nyilvánosságnak, szülei támogatni fogják ebben.
Az örökbefogadás mindig része volt Millie Bobby Brown terveinek
Millie Bobby Brown korábban arról is nyíltan beszélt, hogy az örökbefogadás nem hirtelen született döntés volt számára. Már gyerekkorában is úgy képzelte el, hogy egyszer ezen az úton is családot alapít.
A Not Gonna Lie with Kylie Kelce podcastban elárulta, hogy már öt-hat évesen babákkal játszott, és az ő képzeletében azok is mind örökbefogadott gyerekek voltak. „Mindig része volt a gyerekkori álmaimnak” – mondta.
A színésznő ugyanakkor azt sem zárja ki, hogy a jövőben várandósság útján is gyereke szülessen.
„Remélhetőleg egy napon a terhesség is része lesz a jövőmnek” – fogalmazott, majd hozzátette: „De számomra az örökbefogadás mindig is része volt a jövőmnek. Az örökbefogadás szeretet. Az örökbefogadás örökre szól.” Brown azt is elmondta, hogy szociális munkával kapcsolatos tanulmányai során az örökbefogadás témája különösen fontossá vált számára. Emellett sokat olvasott és beszélgetett arról is, milyen utat járnak be azok a nők, akik örökbe adják gyermeküket.
Most pedig Jake Bongiovi és Millie Bobby Brown már két kisgyermek szülei. Bár továbbra is óvják családjuk magánéletét, az első fotóval legalább egy apró pillanatra bepillantást engedtek életük új fejezetébe.
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