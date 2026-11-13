Pedig néhány tudatos változtatással sokkal nyugodtabbá tehetjük a decembert.
1. Készíts visszafelé haladó feladatlistát!
Írd fel az ünnepig hátralévő teendőket, majd rendelj hozzájuk konkrét napokat. Amit két héttel korábban is el lehet végezni, azt ne hagyd december 23-ra.
2. Használd ki az előre sütés lehetőségét!
A linzer, a mézeskalács és egyes süteményalapok már napokkal korábban elkészíthetők.
A nagyobb mennyiségű tészták összeállításánál egy többfunkciós konyhai robotgép csökkentheti a kézi munka mennyiségét. Kelt tésztáknál a dupla dagasztókar, könnyebb krémeknél a megfelelő keverő- vagy habverőfej lehet hasznos.
3. Válassz olyan takarítóeszközöket, amelyek több feladatot is ellátnak!
A takarítás során sok idő mehet el az eszközök cserélgetésével, a portartály ürítésével és a különböző felületek kezelésével.
Egy automatikus portartály-ürítéssel rendelkező állóporszívó a takarítás utáni karbantartást is egyszerűsítheti. A gőzös felmosófejjel pedig a megfelelő kemény padlóburkolatok tisztítása is hatékonyabban megszervezhető.
4. Ne feledkezz meg a bútorok alatti területekről!
A kanapé és az ágy alatti por eltávolítása gyakran kellemetlen hajolgatással jár.
Egy flexibilis csövű, felmosófunkciós porszívó segítségével könnyebben hozzáférhetünk az alacsony bútorok alatti padlóhoz, és a megfelelő felületeken a nedves feltörlést is összehangolhatjuk a porszívózással.
5. Az ablakpucolást időzítsd a dekorálás elé!
A fényfüzérek és ablakdíszek felhelyezése után sokkal körülményesebb az üvegfelületek tisztítása.
Egy ablaktisztító robot megkönnyítheti a nagyobb ablakfelületek rendszeres tisztítását, miközben mi más előkészületekkel foglalkozhatunk, a készülék szükséges felügyelete mellett.
6. A vendégvárás apróságait készítsd elő!
A kávéscsészéket, szalvétákat, süteményestálakat és a vendégeknek szánt italokat már előző este kikészíthetjük.
Egy tejhabosítóval felszerelt kapszulás kávéfőző segítségével gyorsabban elkészülhetnek a különböző kávéitalok, és a vendégek többféle ízvilágból választhatnak.
7. Magadra is hagyj időt!
Az ünnepi készülődés nemcsak az otthonról és az ételekről szól. Egy kis pihenés, egy kényelmes fürdő vagy az ünnepi frizura elkészítése is része lehet a ráhangolódásnak.
Egy többfunkciós meleglevegős hajformázó segítségével a hajszárítás és a különböző frizurák kialakítása egyetlen készülékkel is megoldható.
A legfontosabb azonban az, hogy ne akarjunk mindent tökéletesen megcsinálni. A karácsony attól lesz emlékezetes, hogy jut időnk azokra, akikkel együtt ünnepelünk.
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Legyen szó sütésről, takarításról, kávékészítésről vagy hajformázásról, a Sencor praktikus háztartási készülékei segíthetnek abban, hogy a karácsonyi készülődés egyszerűbb és kényelmesebb legyen.
A cikk a Sencor támogatásával készült.