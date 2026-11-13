Pedig néhány tudatos változtatással sokkal nyugodtabbá tehetjük a decembert.

1. Készíts visszafelé haladó feladatlistát!

Írd fel az ünnepig hátralévő teendőket, majd rendelj hozzájuk konkrét napokat. Amit két héttel korábban is el lehet végezni, azt ne hagyd december 23-ra.

2. Használd ki az előre sütés lehetőségét!

A linzer, a mézeskalács és egyes süteményalapok már napokkal korábban elkészíthetők.

A nagyobb mennyiségű tészták összeállításánál egy többfunkciós konyhai robotgép csökkentheti a kézi munka mennyiségét. Kelt tésztáknál a dupla dagasztókar, könnyebb krémeknél a megfelelő keverő- vagy habverőfej lehet hasznos.

Forrás: sencor.hu

3. Válassz olyan takarítóeszközöket, amelyek több feladatot is ellátnak!

A takarítás során sok idő mehet el az eszközök cserélgetésével, a portartály ürítésével és a különböző felületek kezelésével.

Forrás: sencor.hu

Egy automatikus portartály-ürítéssel rendelkező állóporszívó a takarítás utáni karbantartást is egyszerűsítheti. A gőzös felmosófejjel pedig a megfelelő kemény padlóburkolatok tisztítása is hatékonyabban megszervezhető.

4. Ne feledkezz meg a bútorok alatti területekről!

A kanapé és az ágy alatti por eltávolítása gyakran kellemetlen hajolgatással jár.

Forrás: sencor.hu

Egy flexibilis csövű, felmosófunkciós porszívó segítségével könnyebben hozzáférhetünk az alacsony bútorok alatti padlóhoz, és a megfelelő felületeken a nedves feltörlést is összehangolhatjuk a porszívózással.

5. Az ablakpucolást időzítsd a dekorálás elé!

A fényfüzérek és ablakdíszek felhelyezése után sokkal körülményesebb az üvegfelületek tisztítása.

Forrás: sencor.hu

Egy ablaktisztító robot megkönnyítheti a nagyobb ablakfelületek rendszeres tisztítását, miközben mi más előkészületekkel foglalkozhatunk, a készülék szükséges felügyelete mellett.

6. A vendégvárás apróságait készítsd elő!

A kávéscsészéket, szalvétákat, süteményestálakat és a vendégeknek szánt italokat már előző este kikészíthetjük.

Forrás: sencor.hu

Egy tejhabosítóval felszerelt kapszulás kávéfőző segítségével gyorsabban elkészülhetnek a különböző kávéitalok, és a vendégek többféle ízvilágból választhatnak.