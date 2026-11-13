Ha ezt a 9 manipulatív mondatot hallod tőle, érdemes elgondolkodnod, milyen férfival élsz

Kilenc olyan mondatot mutatunk most, amelyek egy manipulációra utalhatnak, és érzelmileg elérhetetlen partner kommunikációjában is megjelenhetnek. Nem maga a konkrét mondat a legfontosabb, hanem az, mi történik utána, és milyen érzéssel maradsz a beszélgetés végén.

Manipuláció vagy ártatlan mondatok?

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Jöjjenek a manipulációra utaló mondatok!

1. „Ez soha nem történt meg”

Ha pontosan emlékszel egy helyzetre, ő viszont egyszerűen kijelenti, hogy az egész csak a te képzeleted szüleménye, az könnyen elbizonytalaníthat. Különösen akkor, ha ez rendszeresen történik, és a végén már te kérdőjelezed meg a saját emlékeidet.

2. „Miért vagy ennyire kiborulva?”

Egy vita során nem feltétlenül az a probléma, hogy valaki nem ért veled egyet. Sokkal inkább az, ha egyáltalán nem akarja megérteni, miért esett rosszul valami, és az érzéseidet egyszerű túlzásnak állítja be.

3. „Gondolom, én vagyok a világ legrosszabb embere”

Elsőre akár öniróniának is tűnhet, valójában azonban könnyen elterelheti a figyelmet arról, amiről eredetileg beszéltetek. Hirtelen már nem arról van szó, hogy ő mit tett, hanem arról, hogy neked kell megnyugtatnod őt.

4. „Örülj, hogy én vagyok neked”

Ez az egyik legrombolóbb üzenet: azt sugallja, hogy nélküle senki másnak nem kellenél. Egy egészséges kapcsolatban nem az a cél, hogy a másik önbizalmát leépítsük, hanem hogy erősítsük.

5. „Nézd meg, mit tettél velem!”

Ha valaki rendszeresen téged tesz felelőssé a saját indulataiért vagy rossz döntéseiért, azzal gyakorlatilag leveszi magáról a felelősséget. Az, hogy valaki mérges, csalódott vagy féltékeny, még nem jogosítja fel arra, hogy bántóan viselkedjen.

6. „Azt csinálok, amit akarok”

Persze mindenkinek joga van önálló döntéseket hozni. Egy párkapcsolatban azonban ez nem jelenti azt, hogy a másik érzéseit vagy a közösen megbeszélt határokat figyelmen kívül lehet hagyni.

7. „Nem tartozom neked magyarázattal”

Egy kapcsolatban nem kell minden egyes lépésről elszámolni, de vannak helyzetek, amikor a nyílt kommunikáció egyszerűen a kölcsönös tisztelet része. Ha valaki minden kellemetlen kérdést ezzel zár le, az hosszú távon komoly bizalomhiányhoz vezethet.