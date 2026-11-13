Szakított párjával Tyra Banks: hét év után ért véget a kapcsolata

Tyra Banks egy rádióműsorban beszélt először arról, hogy szakított párjával. „Most egyedülálló nő vagyok. 52 éves vagyok, és szingli. Egy ideig úgy éreztem, hogy elég a kapcsolatokból. Azt gondoltam, ott van nekem az anyukám és a fiam, és ez így jó. Még csak vágyat sem éreztem arra, hogy ismerkedjek” – mesélte.

Tyra Banks újra szingli, vágyik a szerelemre

Forrás: AFP

Az utóbbi időben azonban megváltozott a hozzáállása, és rájött, hogy az életkor nem lehet akadálya egy új szerelemnek.

„Most viszont azt mondom, tudjátok mit? Még nincs késő. Újra nőiesnek érzem magam, randizom. Nincs olyan, hogy valaminek véget kell érnie csak azért, mert elértünk egy bizonyos kort, vagy mert úgy érezzük, már túl vagyunk rajta. Most megélem a nőiességemet” – idézte a modellt a People magazin.

Tyra Banks és Louis Bélanger-Martin hét évig alkottak egy párt, de alig beszéltek a kapcsolatukról

Tyra Banks és Louis Bélanger-Martin románcáról 2019 októberében kezdtek cikkezni, miután egy hét alatt kétszer is együtt vacsoráztak a felkapott Hutong étteremben. A férfi több vállalatnál is betöltött vezető pozíciót, 1996-ban pedig társalapítója volt a Groupe W Inc. nevű magánbefektetési társaságnak.

Bár magánéletükről ritkán nyilatkoztak, Tyra Banks időnként megosztott néhány személyes történetet a kapcsolatukról. Egy 2023 szeptemberében adott interjúban például elmesélte, hogy párja hatalmas ünnepséget szeretett volna rendezni az 50. születésnapjára.

„A párom egy óriási bulit akart szervezni az 50. születésnapomra, de valahogy tudomást szereztem róla. Megmondtam neki, hogy egyáltalán nem vágyom ilyesmire. Csak Disneylandbe szeretnék elmenni a családdal” – idézte fel.